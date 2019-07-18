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18 июля, четверг
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Уфа. Башкортостан
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23:04
Трамп сообщил о сбитом в Ормузском проливе иранском беспилотнике
17:56
Контракты на поставку для «Башавтотранса» автобусов на 1 млрд рублей поделили три поставщика
17:20
В школах Башкирии не хватает около полутора тысяч учителей
16:40
Ввод жилья в Башкирии вырос на 13%
15:57
«Башинформсвязь» возглавил выходец из «Мегафона»
15:18
Предпринята новая попытка банкротства уфимского детского лагеря «Салют»
11:53
Госкомтранс Башкирии закупит 85 городских автобусов у группы «Транстехсервис»
10:16
У предпринимателя из Башкирии в Татарстане изъята из продажи панама с картинкой растения, похожего на коноплю
09:54
Еще пять домов на Октябрьской революции в Уфе признаны памятниками истории и культуры
09:31
«Башспирт» потребовал от блогера Андрея Потылицына 1 млн рублей
17/07
Башкирия арендует 609 дорожных камер у «Сбербанк-сервиса» за 2,37 млрд рублей
17/07
Путин наградил экипаж Red Wings, посадивший горящий самолет в Уфе
17/07
Заявление о банкротстве Салаватского химзавода оставлено без движения
17/07
Трое полицейских Учалов обвиняются в пытках
17/07
Проект роботизированных парковок ПСК-6 получит господдержку
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(обновлено: 18.07.2019)
Лица Торгово-промышленной палаты
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Философия успешного бизнеса
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Премия «Коммерсантъ года. Башкортостан»
27 июня 2019 г. // MusicHall27
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обсудили итоги борьбы с контрафактным алкоголем
Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия