Философия успешного бизнеса

«Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов», – считает руководство компании АО «НПП «Бурсервис», которая на одном из этапов своего развития сделала ставку на новые методы управления проектами и создание максимально комфортных условий труда. О том, какие результаты это уже принесло, рассказал генеральный директор Марат Даутов.

— Марат Ноильевич, какой курс выбрала компания на будущее?

— Мы осознаем, что сегодня конкурируют не продукты, а модели управления.Скорость принятия решений и выполнения процессов становится ключевым конкурентным преимуществом и невозможно достичь этой скорости без вовлеченности персонала. Поэтому мы взяли курс на эволюционный переход от вертикальных иерархичных структур к горизонтальным, основанным на самоорганизующихся командах и широком делегировании принятия решений по операционному управлению компанией этим командам.

— Какие новшества вы внедрили в работу предприятия?

— Одно из самых результативных – это методика «Scrum» по философии «Agile», основанная на реализации проектов небольшими дистанциями. В конце каждой из них обсуждается проделанная работа и ставятся задачи на следующей этап. Мы создали автономную команду, которая занималась решением проблем, возникающих у клиентов и разрабатывала продукт с новыми свойствами. В эту команду вошли представители разных отделов — технологи, конструкторы, производственники, специалист по сервисному обслуживанию, сотрудник отдела продаж и, самое важное – представитель клиента, который оценивал, насколько изменения, внесенные командой, соответствуют требованиям рынка. Такой подход позволил вдвое сократить срок разработки новых продуктов и максимально приблизиться к потребителям.

— Эти перемены коснулись лишь отдельных сотрудников. Есть ли какие-то нововведения, которые почувствовал на себе весь коллектив?

— Да, мы активно начали внедрять инструменты, которые «подсмотрели» у зарубежных компаний. В частности – метод «перфоманс-ревью», который пришел на смену морально устаревшей аттестации персонала. Принцип его заключается в том, что каждый сотрудник раз в год пишет эссе, в котором отвечает на несколько вопросов: каких результатов он достиг за предыдущий период, как он работает на команду, какие улучшения он вносит в свою работу, что нового он изучил и применил на практике. Что самое интересное – сейчас сотрудник сам выбирает тех людей, которые могут дать отклик на эссе и подтвердить его успехи. Эта оценка дается анонимно. Потом сам аттестуемый получает обратную связь: он не видит кто, но видит, что сказали в ответ на его эссе. Если отзыв положительный, то человек может претендовать на повышение заработной платы или продвижение по карьерной лестнице. Если же видит, что есть замечания, то он понимает, куда ему нужно расти. То есть наша цель – не экзаменовать работников перед комиссией, а дать возможность развиваться.

— Как правило, в большом коллективе трудно отследить проблемы и потребности простых рабочих. Как вы решаете вопрос обратной связи?

— Акционеры компании инициировали внедрение в работу предприятия нового сервиса «самурай бот». Мы используем некоторые его функции с апреля этого года. Фактически, это инструмент, который повышает вовлеченность персонала, позволяет всем руководителям в оперативном порядке получать информацию о проблемах и иметь обратную связь. Там есть такой процесс – ретроспектива. С помощью него каждая команда анализирует и улучшает свою работу. Все данные автоматически попадают в чат в Телеграм. Получается одно информационное поле, все проблемы снизу поднимаются вверх, становятся прозрачными. Также там есть инструмент под названием «индекс счастья» для оценки удовлетворенности персонала. Это небольшая анкета о том, что сотрудникам нравится, а что нет. Так мы будем понимать, где наши болевые точки, на что нам нужно обратить внимание. Для нас это очень важно, так как мы следуем философии, что счастливые сотрудники делают счастливыми своих клиентов, которые в свою очередь возвращаются к нам и делают успешными руководство и акционеров.

— В современных реалиях автоматизации производства поменялись ли требования к сотрудникам?

— Сейчас для нас крайне важен творческий подход к решению задач, способность находить нестандартные решения текущих проблем, стремление развиваться, высокий эмоциональный интеллект и умение работать в команде. Мы понимаем, что все мировые тренды сегодня связаны с высокими технологиями, современными программами. Искусственный интеллект потихоньку вытесняет все твердые умения человека, но машины никогда не заменят творческий подход. Поэтому растет важность людей, которые умеют мыслить нетривиально. Мы со своей стороны стараемся создать для наших сотрудников максимально комфортные и, главное, безопасные условия труда, а также возможность карьерного роста и достойную «белую» заработную плату.

Компания АО «НПП «Бурсервис», основанная в 2005 году, является производителем оборудования и инструмента для бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.

Производственные мощности и центральный офис находятся в городе Уфа.

За десятилетие своего присутствия на рынке производства бурового инструмента предприятие «Бурсервис» заявило о себе как о динамично развивающейся компании, всегда предлагающей заказчику эффективный, высокотехнологичный инструмент и сервис.

Со дня основания компания активно и стремительно развивается, набирая обороты в сфере нефтегазовой промышленности: