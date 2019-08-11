Тимур Хакимов представил планы ТПП РБ в Правительстве республики

Президент ТПП РБ доложил о результатах деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан» за первое полугодие 2019 года и озвучил планы и задачи на предстоящее полугодие.

Торгово-промышленная палата Башкирии является самым крупным бизнес – объединением республики, сегодня в его состав входят более 1090 членов, среди которых и крупнейшие предприятия – флагманы экономики, и предприятия малого и среднего бизнеса. Все вместе члены ТПП РБ генерируют более 80% республиканского валового дохода. Только с начала этого года ТПП РБ пополнилась сорока шестью новыми членами, оборот «новичков» составляет более 9 млрд рублей!

Палата действует в интересах своих членов, оказывая уникальные услуги. Так Палатой выдано 3225 сертификатов и актов экспертиз для промышленных предприятий. При этом ТПП РБ первая среди палат регионов готовит и выдает СТ-1 по новым требованиям. Проведена специальная оценка условий труда на предприятиях на 1600 рабочих мест.

Также Палата за первое полугодие произвела упаковку и оказала услуги по сопровождению инвестиционных проектов общим объемом инвестиций на сумму более чем 17 млрд рублей.

ТПП РБ активно взаимодействует с федеральными институтами развития и содействует в получении льготных займов. Так за первое полугодие такие средства получили 5 предприятий-членов ТПП РБ на сумму 1,93 млрд рублей.

Помимо традиционных услуг ТПП РБ начала оказывать бесплатные услуги для членов палаты, сформировала департамент молодежного предпринимательства и инновационной политики, а также активнее стала проводить выставки и мероприятия на самом высоком уровне. Так за первое полугодие проведено 23 мероприятия для бизнеса, в которых приняли участие более 11 570 человек. На счету ТПП РБ такие крупные мероприятия как МДИ-2019, организация бизнес-миссий, выставок на крупнейших экономических и деловых форумах.

Среди ключевых планов, озвученных Президентом ТПП РБ значатся: создание Центра поддержки семейного предпринимательства, Аналитического центра при ТПП РБ и Многофункционального миграционного центра.