Северо-Запад / Фото 01.09.2026, 20:58 Фотографии августа Запоминающиеся кадры месяца Фестивали, реконструкции, праздники и другие события месяца — в фотографиях «Ъ Северо-Запад» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль «DreamFest 2026» в Юсуповском саду. Выступление флайбордиста Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото Реконструкция одного из боев Первой мировой войны, посвященная 110-летию Брусиловского прорыва, во время исторического фестиваля «Великая Война 1914–1918» Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото 4-й военно-исторический фестиваль «Великая Война 1914–1918» Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP». Участники фестиваля Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Судебное заседание по делу о растрате средств телеканала «Санкт-Петербург» в Петроградском районном суде. Бывший руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Городской фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото Военно-историческая реконструкция «Улагаевский десант 1920» в Кронштадте Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Последствия пожара на кровле Дворца культуры «Выборгский» Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) при поддержке программы SMP Racing на автодроме «Игора Драйв». Российский гоночный болид BR03 на трассе Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ на автодроме «Игора Драйв». Механики обслуживают машину во время пит-стопа Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Динамо М» Даниил Фомин (в центре) и игрок команды «Зенит» Нино (справа) во время матча Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ / купить фото Празднование Преображения Господня (Яблочный Спас) в Воскресенском Смольном соборе. Священнослужитель во время освящения яблок Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото Невеста на набережной Невы Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ / купить фото Детский танцевальный коллектив во время репетиции выступления на Стефановской площади города Сыктывкара перед празднованием 105-летия республики Коми Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Зрители церемонии закрытия Кинофестиваля стран СНГ в Сыктывкаре Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Девочки на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Стадо коз на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Уличный спектакль-променад «Великанцы» театра кукол «Кукольный формат» перед памятником Александру Пушкину Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ / купить фото Актер Александринского театра Сергей Паршин у своей фотографии на рейсовом автобусе, где он в роли городничего в спектакле «Ревизор с продолжением» Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото Участник фестиваля «DreamFest 2026» в Юсуповском саду в костюме Кролика из сказки «Алиса в Стране чудес» всем показывает на часы Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 25 Фестиваль «DreamFest 2026» в Юсуповском саду. Выступление флайбордиста Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото Реконструкция одного из боев Первой мировой войны, посвященная 110-летию Брусиловского прорыва, во время исторического фестиваля «Великая Война 1914–1918» Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото 4-й военно-исторический фестиваль «Великая Война 1914–1918» Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP». Участники фестиваля Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Судебное заседание по делу о растрате средств телеканала «Санкт-Петербург» в Петроградском районном суде. Бывший руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Городской фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото Военно-историческая реконструкция «Улагаевский десант 1920» в Кронштадте Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Последствия пожара на кровле Дворца культуры «Выборгский» Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) при поддержке программы SMP Racing на автодроме «Игора Драйв». Российский гоночный болид BR03 на трассе Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ на автодроме «Игора Драйв». Механики обслуживают машину во время пит-стопа Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Динамо М» Даниил Фомин (в центре) и игрок команды «Зенит» Нино (справа) во время матча Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ / купить фото Празднование Преображения Господня (Яблочный Спас) в Воскресенском Смольном соборе. Священнослужитель во время освящения яблок Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ / купить фото Невеста на набережной Невы Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ / купить фото Детский танцевальный коллектив во время репетиции выступления на Стефановской площади города Сыктывкара перед празднованием 105-летия республики Коми Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Зрители церемонии закрытия Кинофестиваля стран СНГ в Сыктывкаре Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Девочки на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Стадо коз на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Уличный спектакль-променад «Великанцы» театра кукол «Кукольный формат» перед памятником Александру Пушкину Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ / купить фото Актер Александринского театра Сергей Паршин у своей фотографии на рейсовом автобусе, где он в роли городничего в спектакле «Ревизор с продолжением» Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото Участник фестиваля «DreamFest 2026» в Юсуповском саду в костюме Кролика из сказки «Алиса в Стране чудес» всем показывает на часы Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ / купить фото