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Фотографии августа

Запоминающиеся кадры месяца

Фестивали, реконструкции, праздники и другие события месяца — в фотографиях «Ъ Северо-Запад»
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Фестиваль «DreamFest 2026» в Юсуповском саду. Выступление флайбордиста

Фестиваль «DreamFest 2026» в Юсуповском саду. Выступление флайбордиста

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Реконструкция одного из боев Первой мировой войны, посвященная 110-летию Брусиловского прорыва, во время исторического фестиваля «Великая Война 1914–1918»

Реконструкция одного из боев Первой мировой войны, посвященная 110-летию Брусиловского прорыва, во время исторического фестиваля «Великая Война 1914–1918»

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

4-й военно-исторический фестиваль «Великая Война 1914–1918»

4-й военно-исторический фестиваль «Великая Война 1914–1918»

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP»

XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP»

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP». Участники фестиваля

XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP». Участники фестиваля

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Судебное заседание по делу о растрате средств телеканала «Санкт-Петербург» в Петроградском районном суде. Бывший руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина

Судебное заседание по делу о растрате средств телеканала «Санкт-Петербург» в Петроградском районном суде. Бывший руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Городской фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга

Городской фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военно-историческая реконструкция «Улагаевский десант 1920» в Кронштадте

Военно-историческая реконструкция «Улагаевский десант 1920» в Кронштадте

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Последствия пожара на кровле Дворца культуры «Выборгский»

Последствия пожара на кровле Дворца культуры «Выборгский»

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) при поддержке программы SMP Racing на автодроме «Игора Драйв». Российский гоночный болид BR03 на трассе

Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) при поддержке программы SMP Racing на автодроме «Игора Драйв». Российский гоночный болид BR03 на трассе

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ на автодроме «Игора Драйв». Механики обслуживают машину во время пит-стопа

Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ на автодроме «Игора Драйв». Механики обслуживают машину во время пит-стопа

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Динамо М» Даниил Фомин (в центре) и игрок команды «Зенит» Нино (справа) во время матча

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Динамо М» Даниил Фомин (в центре) и игрок команды «Зенит» Нино (справа) во время матча

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Празднование Преображения Господня (Яблочный Спас) в Воскресенском Смольном соборе. Священнослужитель во время освящения яблок

Празднование Преображения Господня (Яблочный Спас) в Воскресенском Смольном соборе. Священнослужитель во время освящения яблок

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

Невеста на набережной Невы

Невеста на набережной Невы

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Детский танцевальный коллектив во время репетиции выступления на Стефановской площади города Сыктывкара перед празднованием 105-летия республики Коми

Детский танцевальный коллектив во время репетиции выступления на Стефановской площади города Сыктывкара перед празднованием 105-летия республики Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Зрители церемонии закрытия Кинофестиваля стран СНГ в Сыктывкаре

Зрители церемонии закрытия Кинофестиваля стран СНГ в Сыктывкаре

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Девочки на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми

Девочки на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стадо коз на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми

Стадо коз на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Уличный спектакль-променад «Великанцы» театра кукол «Кукольный формат» перед памятником Александру Пушкину

Уличный спектакль-променад «Великанцы» театра кукол «Кукольный формат» перед памятником Александру Пушкину

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ  /  купить фото

Актер Александринского театра Сергей Паршин у своей фотографии на рейсовом автобусе, где он в роли городничего в спектакле «Ревизор с продолжением»

Актер Александринского театра Сергей Паршин у своей фотографии на рейсовом автобусе, где он в роли городничего в спектакле «Ревизор с продолжением»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник фестиваля «DreamFest 2026» в Юсуповском саду в костюме Кролика из сказки «Алиса в Стране чудес» всем показывает на часы

Участник фестиваля «DreamFest 2026» в Юсуповском саду в костюме Кролика из сказки «Алиса в Стране чудес» всем показывает на часы

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фестиваль «DreamFest 2026» в Юсуповском саду. Выступление флайбордиста

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Реконструкция одного из боев Первой мировой войны, посвященная 110-летию Брусиловского прорыва, во время исторического фестиваля «Великая Война 1914–1918»

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

4-й военно-исторический фестиваль «Великая Война 1914–1918»

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP»

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

XI фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP». Участники фестиваля

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Хеппенинг петербургских художников «Рыночные отношения. Кузнечный» на Кузнечном рынке

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Судебное заседание по делу о растрате средств телеканала «Санкт-Петербург» в Петроградском районном суде. Бывший руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Городской фестиваль воздушных змеев «Легко Фест» на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

Военно-историческая реконструкция «Улагаевский десант 1920» в Кронштадте

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фестиваль «Пикник Афиши» на Елагином острове

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Последствия пожара на кровле Дворца культуры «Выборгский»

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) при поддержке программы SMP Racing на автодроме «Игора Драйв». Российский гоночный болид BR03 на трассе

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Шестичасовая гонка на выносливость СМП РСКГ на автодроме «Игора Драйв». Механики обслуживают машину во время пит-стопа

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Динамо М» Даниил Фомин (в центре) и игрок команды «Зенит» Нино (справа) во время матча

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ  /  купить фото

Празднование Преображения Господня (Яблочный Спас) в Воскресенском Смольном соборе. Священнослужитель во время освящения яблок

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ  /  купить фото

Невеста на набережной Невы

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

Детский танцевальный коллектив во время репетиции выступления на Стефановской площади города Сыктывкара перед празднованием 105-летия республики Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Зрители церемонии закрытия Кинофестиваля стран СНГ в Сыктывкаре

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Девочки на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стадо коз на территории Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в республике Коми

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Уличный спектакль-променад «Великанцы» театра кукол «Кукольный формат» перед памятником Александру Пушкину

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ  /  купить фото

Актер Александринского театра Сергей Паршин у своей фотографии на рейсовом автобусе, где он в роли городничего в спектакле «Ревизор с продолжением»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник фестиваля «DreamFest 2026» в Юсуповском саду в костюме Кролика из сказки «Алиса в Стране чудес» всем показывает на часы

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ  /  купить фото

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