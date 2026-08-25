25.08.2026, 23:34

От лоскутного пальто к платиновым дискам Американская певица и автор песен Долли Партон умерла в возрасте 80 лет

25 августа 2026 года в Нэшвилле в возрасте 80 лет умерла американская певица, автор песен, актриса и филантроп Долли Партон. Она продала более 100 млн записей, получила десять «Грэмми» и дважды выдвигалась на «Оскар». Партон вошла в Залы славы кантри-музыки и рок-н-ролла, написала такие песни как «Jolene», «I Will Always Love You» и «9 to 5», создала парк Dollywood и благотворительную программу Imagination Library. Путь Долли Партон из бедной многодетной семьи в горах Теннесси к мировой сцене — в фотогалерее «Ъ».