Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

От лоскутного пальто к платиновым дискам

Американская певица и автор песен Долли Партон умерла в возрасте 80 лет

25 августа 2026 года в Нэшвилле в возрасте 80 лет умерла американская певица, автор песен, актриса и филантроп Долли Партон. Она продала более 100 млн записей, получила десять «Грэмми» и дважды выдвигалась на «Оскар». Партон вошла в Залы славы кантри-музыки и рок-н-ролла, написала такие песни как «Jolene», «I Will Always Love You» и «9 to 5», создала парк Dollywood и благотворительную программу Imagination Library. Путь Долли Партон из бедной многодетной семьи в горах Теннесси к мировой сцене — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Локаст-Ридже, штат Теннесси, четвертой из 12 детей в бедной семье фермера-издольщика. В детстве мать сшила ей пальто из разноцветных лоскутов — эта история позднее легла в основу песни «Coat of Many Colors»&lt;br> На фото: реклама сингла Долли Партон «Happy, Happy Birthday Baby» в журнале Billboard, 1965 год. Песня поднялась до 108-й строки списка Bubbling Under the Hot 100 и стала первой записью певицы, попавшей в чарт Billboard

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Локаст-Ридже, штат Теннесси, четвертой из 12 детей в бедной семье фермера-издольщика. В детстве мать сшила ей пальто из разноцветных лоскутов — эта история позднее легла в основу песни «Coat of Many Colors»
На фото: реклама сингла Долли Партон «Happy, Happy Birthday Baby» в журнале Billboard, 1965 год. Песня поднялась до 108-й строки списка Bubbling Under the Hot 100 и стала первой записью певицы, попавшей в чарт Billboard

Фото: Billboard

Долли Партон, 1977 год. Вышедший в том году альбом «Here You Come Again» первым в ее дискографии вошел в топ-20 Billboard 200, а заглавная песня достигла третьей строки Hot 100 и позднее принесла певице первую «Грэмми»

Долли Партон, 1977 год. Вышедший в том году альбом «Here You Come Again» первым в ее дискографии вошел в топ-20 Billboard 200, а заглавная песня достигла третьей строки Hot 100 и позднее принесла певице первую «Грэмми»

Фото: AP

С актрисой и комиком Кэрол Бернетт на съемках телевизионного спецвыпуска «Долли и Кэрол в Нэшвилле» в Grand Ole Opry House, 1979 год. Программа CBS стала первым совместным появлением артисток на телевидении: в нее вошли дуэты, комедийные номера и госпел-попурри

С актрисой и комиком Кэрол Бернетт на съемках телевизионного спецвыпуска «Долли и Кэрол в Нэшвилле» в Grand Ole Opry House, 1979 год. Программа CBS стала первым совместным появлением артисток на телевидении: в нее вошли дуэты, комедийные номера и госпел-попурри

Фото: AP

С президентом США Джимми Картером и первой леди Розалин Картер на приеме для исполнителей кантри в Белом доме, 1979 год. В тот же день президент представил Партон на благотворительном гала-концерте в театре Форда

С президентом США Джимми Картером и первой леди Розалин Картер на приеме для исполнителей кантри в Белом доме, 1979 год. В тот же день президент представил Партон на благотворительном гала-концерте в театре Форда

Фото: Georges / AP

На вечеринке после премьеры фильма «С девяти до пяти» (1980) в Лос-Анджелесе. Картина стала полнометражным актерским дебютом Партон; написанная ею заглавная песня возглавила поп- и кантри-чарты, получила две «Грэмми» и принесла ей первую номинацию на «Оскар»

На вечеринке после премьеры фильма «С девяти до пяти» (1980) в Лос-Анджелесе. Картина стала полнометражным актерским дебютом Партон; написанная ею заглавная песня возглавила поп- и кантри-чарты, получила две «Грэмми» и принесла ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Harms / AP

С певцом Кенни Роджерсом на репетиции телешоу Live… And in Person в Лос-Анджелесе, 1983 год. В эфире они исполнили свой первый совместный дуэт «Islands in the Stream», возглавивший американские чарты поп-музыки, кантри и adult contemporary

С певцом Кенни Роджерсом на репетиции телешоу Live… And in Person в Лос-Анджелесе, 1983 год. В эфире они исполнили свой первый совместный дуэт «Islands in the Stream», возглавивший американские чарты поп-музыки, кантри и adult contemporary

Фото: Doug Pizac / AP

С актером Сильвестром Сталлоне на съемках фильма «Горный хрусталь» (1984). Партон написала все 14 композиций для саундтрека; «Tennessee Homesick Blues» возглавила кантри-чарт и получила номинацию на «Грэмми»

С актером Сильвестром Сталлоне на съемках фильма «Горный хрусталь» (1984). Партон написала все 14 композиций для саундтрека; «Tennessee Homesick Blues» возглавила кантри-чарт и получила номинацию на «Грэмми»

Фото: Mario Suriani / AP

С композиторами Морисом (слева) и Робином Гиббом в студии Good Morning America в Нью-Йорке, 1984 год. Морис и Робин вместе с братом, композитором Барри Гиббом, написали для Партон песню «Islands in the Stream»

С композиторами Морисом (слева) и Робином Гиббом в студии Good Morning America в Нью-Йорке, 1984 год. Морис и Робин вместе с братом, композитором Барри Гиббом, написали для Партон песню «Islands in the Stream»

Фото: Mario Suraini / AP

С профессиональным рестлером Халком Хоганом на съемках клипа «Headlock on My Heart» для телешоу Dolly в Лос-Анджелесе, 1987 год. Шуточную песню о браке с борцом Партон сочинила в ответ на таблоидную выдумку о ее свадьбе со 136-килограммовым рестлером

С профессиональным рестлером Халком Хоганом на съемках клипа «Headlock on My Heart» для телешоу Dolly в Лос-Анджелесе, 1987 год. Шуточную песню о браке с борцом Партон сочинила в ответ на таблоидную выдумку о ее свадьбе со 136-килограммовым рестлером

Фото: Bob Galbraith / AP

С племянницами и племянниками в парке развлечений Dollywood в Пиджен-Фордже, 1986 год. Парк открылся для публики на следующий день и за первый сезон принял 1,3 млн посетителей

С племянницами и племянниками в парке развлечений Dollywood в Пиджен-Фордже, 1986 год. Парк открылся для публики на следующий день и за первый сезон принял 1,3 млн посетителей

Фото: Mark Humphrey / AP

На вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Нэшвилле, 1989 год. Партон исполнила госпел-композицию «He’s Alive» с хором из 100 человек; ее клип «Why’d You Come in Here Lookin’ Like That» был номинирован как музыкальное видео года

На вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Нэшвилле, 1989 год. Партон исполнила госпел-композицию «He’s Alive» с хором из 100 человек; ее клип «Why’d You Come in Here Lookin’ Like That» был номинирован как музыкальное видео года

Фото: Mark Humphrey / AP

С наградой Ассоциации кантри-музыки за вокальное событие года — версию «I Will Always Love You», записанную с кантри-певцом и автором песен Винсом Гиллом, 1996 год. Первую версию песни Партон сочинила как прощание с многолетним партнером, кантри-певцом и телеведущим Портером Вагонером

С наградой Ассоциации кантри-музыки за вокальное событие года — версию «I Will Always Love You», записанную с кантри-певцом и автором песен Винсом Гиллом, 1996 год. Первую версию песни Партон сочинила как прощание с многолетним партнером, кантри-певцом и телеведущим Портером Вагонером

Фото: Reuters

Долли Партон на открытии вольера в Национальном зоопарке Вашингтона, 2003 год. В тот день Партон получила награду Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США за поддержку сохранения белоголовых орланов

Долли Партон на открытии вольера в Национальном зоопарке Вашингтона, 2003 год. В тот день Партон получила награду Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США за поддержку сохранения белоголовых орланов

Фото: Jason Reed JIR / Reuters

На встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, 2000 год. Партон представляла программу бесплатной рассылки детских книг Imagination Library, вдохновленную примером ее отца, который не умел читать и писать; к концу жизни певицы программа передала детям свыше 325 млн книг

На встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, 2000 год. Партон представляла программу бесплатной рассылки детских книг Imagination Library, вдохновленную примером ее отца, который не умел читать и писать; к концу жизни певицы программа передала детям свыше 325 млн книг

Фото: Reuters

С наградой Tennessee Arts Commission за достижения всей жизни, врученной губернатором Теннесси Филом Бредесеном, 2003 год. Это высшая награда штата в области искусства; Партон была единственным лауреатом этой категории

С наградой Tennessee Arts Commission за достижения всей жизни, врученной губернатором Теннесси Филом Бредесеном, 2003 год. Это высшая награда штата в области искусства; Партон была единственным лауреатом этой категории

Фото: Neil Brake / AP

С британским певцом и композитором Элтоном Джоном на вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Madison Square Garden в Нью-Йорке, 2005 год. Они исполнили «Turn the Lights Out When You Leave» и «Imagine»

С британским певцом и композитором Элтоном Джоном на вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Madison Square Garden в Нью-Йорке, 2005 год. Они исполнили «Turn the Lights Out When You Leave» и «Imagine»

Фото: Mike Segar / Reuters

С телеведущим Джеем Лено на съемках «Вечернего шоу с Джеем Лено» в Бербанке. В тот сезон Партон получила вторую номинацию на «Оскар» — за написанную ею песню «Travelin’ Thru» к фильму «Трансамерика» (2005)

С телеведущим Джеем Лено на съемках «Вечернего шоу с Джеем Лено» в Бербанке. В тот сезон Партон получила вторую номинацию на «Оскар» — за написанную ею песню «Travelin’ Thru» к фильму «Трансамерика» (2005)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: композитор Эндрю Ллойд Уэббер, кинорежиссер Стивен Спилберг, певица Долли Партон, дирижер Зубин Мета, певец и автор песен Смоки Робинсон, первая леди США Лора Буш и президент США Джордж Буш-младший на гала-концерте Центра Кеннеди в Вашингтоне, 2006 год. Партон вошла в пятерку лауреатов за пожизненный вклад в американскую культуру

Слева направо: композитор Эндрю Ллойд Уэббер, кинорежиссер Стивен Спилберг, певица Долли Партон, дирижер Зубин Мета, певец и автор песен Смоки Робинсон, первая леди США Лора Буш и президент США Джордж Буш-младший на гала-концерте Центра Кеннеди в Вашингтоне, 2006 год. Партон вошла в пятерку лауреатов за пожизненный вклад в американскую культуру

Фото: Jim Young / Reuters

Выступление на съезде благотворительной организации United Way of America в Детройте, 2009 год. В тот же день Партон объявила о партнерстве United Way с Imagination Library: его целью было увеличить ежемесячную рассылку бесплатных книг с 500 тыс. до 1 млн экземпляров

Выступление на съезде благотворительной организации United Way of America в Детройте, 2009 год. В тот же день Партон объявила о партнерстве United Way с Imagination Library: его целью было увеличить ежемесячную рассылку бесплатных книг с 500 тыс. до 1 млн экземпляров

Фото: Carlos Osorio / AP

На премьере фильма «Радостный шум» (2012) в Лос-Анджелесе. Картина стала первой главной ролью Партон в полнометражном кино за 20 лет; она сыграла участницу церковного хора Джи Джи Спэрроу и написала для саундтрека три песни

На премьере фильма «Радостный шум» (2012) в Лос-Анджелесе. Картина стала первой главной ролью Партон в полнометражном кино за 20 лет; она сыграла участницу церковного хора Джи Джи Спэрроу и написала для саундтрека три песни

Фото: Matt Sayles / AP

На премьере мюзикла «С девяти до пяти» в лондонском Вест-Энде, в театре «Савой», 2019 год. Партон написала для постановки музыку и тексты всех песен; ее партитура ранее принесла ей номинацию на «Тони»

На премьере мюзикла «С девяти до пяти» в лондонском Вест-Энде, в театре «Савой», 2019 год. Партон написала для постановки музыку и тексты всех песен; ее партитура ранее принесла ей номинацию на «Тони»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Долли Партон приветствует гостей на открытии сезона Dollywood в Пиджен-Фордже, 2024 год

Долли Партон приветствует гостей на открытии сезона Dollywood в Пиджен-Фордже, 2024 год

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Следующая фотография
1 / 22

Долли Партон родилась 19 января 1946 года в Локаст-Ридже, штат Теннесси, четвертой из 12 детей в бедной семье фермера-издольщика. В детстве мать сшила ей пальто из разноцветных лоскутов — эта история позднее легла в основу песни «Coat of Many Colors»
На фото: реклама сингла Долли Партон «Happy, Happy Birthday Baby» в журнале Billboard, 1965 год. Песня поднялась до 108-й строки списка Bubbling Under the Hot 100 и стала первой записью певицы, попавшей в чарт Billboard

Фото: Billboard

Долли Партон, 1977 год. Вышедший в том году альбом «Here You Come Again» первым в ее дискографии вошел в топ-20 Billboard 200, а заглавная песня достигла третьей строки Hot 100 и позднее принесла певице первую «Грэмми»

Фото: AP

С актрисой и комиком Кэрол Бернетт на съемках телевизионного спецвыпуска «Долли и Кэрол в Нэшвилле» в Grand Ole Opry House, 1979 год. Программа CBS стала первым совместным появлением артисток на телевидении: в нее вошли дуэты, комедийные номера и госпел-попурри

Фото: AP

С президентом США Джимми Картером и первой леди Розалин Картер на приеме для исполнителей кантри в Белом доме, 1979 год. В тот же день президент представил Партон на благотворительном гала-концерте в театре Форда

Фото: Georges / AP

На вечеринке после премьеры фильма «С девяти до пяти» (1980) в Лос-Анджелесе. Картина стала полнометражным актерским дебютом Партон; написанная ею заглавная песня возглавила поп- и кантри-чарты, получила две «Грэмми» и принесла ей первую номинацию на «Оскар»

Фото: Harms / AP

С певцом Кенни Роджерсом на репетиции телешоу Live… And in Person в Лос-Анджелесе, 1983 год. В эфире они исполнили свой первый совместный дуэт «Islands in the Stream», возглавивший американские чарты поп-музыки, кантри и adult contemporary

Фото: Doug Pizac / AP

С актером Сильвестром Сталлоне на съемках фильма «Горный хрусталь» (1984). Партон написала все 14 композиций для саундтрека; «Tennessee Homesick Blues» возглавила кантри-чарт и получила номинацию на «Грэмми»

Фото: Mario Suriani / AP

С композиторами Морисом (слева) и Робином Гиббом в студии Good Morning America в Нью-Йорке, 1984 год. Морис и Робин вместе с братом, композитором Барри Гиббом, написали для Партон песню «Islands in the Stream»

Фото: Mario Suraini / AP

С профессиональным рестлером Халком Хоганом на съемках клипа «Headlock on My Heart» для телешоу Dolly в Лос-Анджелесе, 1987 год. Шуточную песню о браке с борцом Партон сочинила в ответ на таблоидную выдумку о ее свадьбе со 136-килограммовым рестлером

Фото: Bob Galbraith / AP

С племянницами и племянниками в парке развлечений Dollywood в Пиджен-Фордже, 1986 год. Парк открылся для публики на следующий день и за первый сезон принял 1,3 млн посетителей

Фото: Mark Humphrey / AP

На вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Нэшвилле, 1989 год. Партон исполнила госпел-композицию «He’s Alive» с хором из 100 человек; ее клип «Why’d You Come in Here Lookin’ Like That» был номинирован как музыкальное видео года

Фото: Mark Humphrey / AP

С наградой Ассоциации кантри-музыки за вокальное событие года — версию «I Will Always Love You», записанную с кантри-певцом и автором песен Винсом Гиллом, 1996 год. Первую версию песни Партон сочинила как прощание с многолетним партнером, кантри-певцом и телеведущим Портером Вагонером

Фото: Reuters

Долли Партон на открытии вольера в Национальном зоопарке Вашингтона, 2003 год. В тот день Партон получила награду Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США за поддержку сохранения белоголовых орланов

Фото: Jason Reed JIR / Reuters

На встрече с журналистами в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, 2000 год. Партон представляла программу бесплатной рассылки детских книг Imagination Library, вдохновленную примером ее отца, который не умел читать и писать; к концу жизни певицы программа передала детям свыше 325 млн книг

Фото: Reuters

С наградой Tennessee Arts Commission за достижения всей жизни, врученной губернатором Теннесси Филом Бредесеном, 2003 год. Это высшая награда штата в области искусства; Партон была единственным лауреатом этой категории

Фото: Neil Brake / AP

С британским певцом и композитором Элтоном Джоном на вручении премии Ассоциации кантри-музыки в Madison Square Garden в Нью-Йорке, 2005 год. Они исполнили «Turn the Lights Out When You Leave» и «Imagine»

Фото: Mike Segar / Reuters

С телеведущим Джеем Лено на съемках «Вечернего шоу с Джеем Лено» в Бербанке. В тот сезон Партон получила вторую номинацию на «Оскар» — за написанную ею песню «Travelin’ Thru» к фильму «Трансамерика» (2005)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Слева направо: композитор Эндрю Ллойд Уэббер, кинорежиссер Стивен Спилберг, певица Долли Партон, дирижер Зубин Мета, певец и автор песен Смоки Робинсон, первая леди США Лора Буш и президент США Джордж Буш-младший на гала-концерте Центра Кеннеди в Вашингтоне, 2006 год. Партон вошла в пятерку лауреатов за пожизненный вклад в американскую культуру

Фото: Jim Young / Reuters

Выступление на съезде благотворительной организации United Way of America в Детройте, 2009 год. В тот же день Партон объявила о партнерстве United Way с Imagination Library: его целью было увеличить ежемесячную рассылку бесплатных книг с 500 тыс. до 1 млн экземпляров

Фото: Carlos Osorio / AP

На премьере фильма «Радостный шум» (2012) в Лос-Анджелесе. Картина стала первой главной ролью Партон в полнометражном кино за 20 лет; она сыграла участницу церковного хора Джи Джи Спэрроу и написала для саундтрека три песни

Фото: Matt Sayles / AP

На премьере мюзикла «С девяти до пяти» в лондонском Вест-Энде, в театре «Савой», 2019 год. Партон написала для постановки музыку и тексты всех песен; ее партитура ранее принесла ей номинацию на «Тони»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Долли Партон приветствует гостей на открытии сезона Dollywood в Пиджен-Фордже, 2024 год

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд