25.07.2026, 10:36

Поле, русское поле... В Челябинской области прошел сельскохозяйственный фестиваль «День поля — 2026»

«День поля — 2026» — одна из ключевых площадок для представителей агропромышленного комплекса Челябинской области. На фестивале была представлена продукция предприятий сельскохозяйственного машиностроения, производителей удобрений и средств защиты растений. Также в программе фестиваля были фермерская ярмарка, ярмарка ремесленных товаров, творческие мастер-классы от мастериц Чебаркульского района, фуд-корты, подкаст-студия и концертная программа с участием творческих коллективов района. Лучшие кадры — в фотогалерее «Коммерсантъ — Южный Урал»