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Поле, русское поле...

В Челябинской области прошел сельскохозяйственный фестиваль «День поля — 2026»

«День поля — 2026» — одна из ключевых площадок для представителей агропромышленного комплекса Челябинской области. На фестивале была представлена продукция предприятий сельскохозяйственного машиностроения, производителей удобрений и средств защиты растений. Также в программе фестиваля были фермерская ярмарка, ярмарка ремесленных товаров, творческие мастер-классы от мастериц Чебаркульского района, фуд-корты, подкаст-студия и концертная программа с участием творческих коллективов района. Лучшие кадры — в фотогалерее «Коммерсантъ — Южный Урал»
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Свою продукцию на фестивале представили предприятия сельскохозяйственного машиностроения Челябинской области

Свою продукцию на фестивале представили предприятия сельскохозяйственного машиностроения Челябинской области

Зерноуборочный комбайн

Зерноуборочный комбайн

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Представили свою продукцию и белорусские машиностроители

Представили свою продукцию и белорусские машиностроители

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Синий трактор едет к нам

Синий трактор едет к нам

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Мощный колесный трактор приоткрыл свой моторный отсек

Мощный колесный трактор приоткрыл свой моторный отсек

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Мощный тяжелый трактор &quot;Ростсельмаш&quot; с прицепленным к нему оборудованием на опытном участке поля

Мощный тяжелый трактор "Ростсельмаш" с прицепленным к нему оборудованием на опытном участке поля

Комбайн с именем &quot;Чулпан&quot; готовится продемонстрировать свои возможности на опытном участке поля

Комбайн с именем "Чулпан" готовится продемонстрировать свои возможности на опытном участке поля

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Техника на фестивале имела самые разные формы и размеры

Техника на фестивале имела самые разные формы и размеры

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

У некоторых образцов техники конструкция передней подвески была с виду не совсем традиционной

У некоторых образцов техники конструкция передней подвески была с виду не совсем традиционной

На участке поля производители демонстрировали не только трактора и комбайны, но и различные виды прицепного оборудования к ним

На участке поля производители демонстрировали не только трактора и комбайны, но и различные виды прицепного оборудования к ним

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Одна из представленных на фестивале сеялок

Одна из представленных на фестивале сеялок

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Один из образцов представленной техники

Один из образцов представленной техники

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Конструкция отдельных машин могла удивить непрофессионала в сельскохозяйственном машиностроении

Конструкция отдельных машин могла удивить непрофессионала в сельскохозяйственном машиностроении

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Еще один необычный с виду образец техники

Еще один необычный с виду образец техники

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Предлагали и живой товар

Предлагали и живой товар

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фестиваль открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фестиваль открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фестиваль посетили тысячи гостей

Фестиваль посетили тысячи гостей

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Посетителей фестиваля развлекали артисты коллективов художественной самодеятельности из городов и районов региона.

Посетителей фестиваля развлекали артисты коллективов художественной самодеятельности из городов и районов региона.

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Одной из популярных среди посетителей площадок фестиваля стала ярмарка, на которой свою продукцию представили в том числе небольшие фермы

Одной из популярных среди посетителей площадок фестиваля стала ярмарка, на которой свою продукцию представили в том числе небольшие фермы

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Раздолье для любителей выговаривать слово &quot;халва&quot;

Раздолье для любителей выговаривать слово "халва"

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Самодельные игрушки и куклы

Самодельные игрушки и куклы

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Пчеловоды также старались удивить своей продукцией гостей фестиваля

Пчеловоды также старались удивить своей продукцией гостей фестиваля

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Продукция мастеров работы с берестой и деревом

Продукция мастеров работы с берестой и деревом

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Выставка-продажа старинных самоваров. Для настоящих ценителей

Выставка-продажа старинных самоваров. Для настоящих ценителей

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фуд-корт таких фестивалей - история ну очень вкусная

Фуд-корт таких фестивалей - история ну очень вкусная

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Гости фестивали могли отведать шикарный плов

Гости фестивали могли отведать шикарный плов

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Одна из небольших частных перепелиных ферм представила свою продукцию практически во всех видах

Одна из небольших частных перепелиных ферм представила свою продукцию практически во всех видах

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

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Свою продукцию на фестивале представили предприятия сельскохозяйственного машиностроения Челябинской области

Зерноуборочный комбайн

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Представили свою продукцию и белорусские машиностроители

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Синий трактор едет к нам

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Мощный колесный трактор приоткрыл свой моторный отсек

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Мощный тяжелый трактор "Ростсельмаш" с прицепленным к нему оборудованием на опытном участке поля

Комбайн с именем "Чулпан" готовится продемонстрировать свои возможности на опытном участке поля

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Техника на фестивале имела самые разные формы и размеры

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

У некоторых образцов техники конструкция передней подвески была с виду не совсем традиционной

На участке поля производители демонстрировали не только трактора и комбайны, но и различные виды прицепного оборудования к ним

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Одна из представленных на фестивале сеялок

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Один из образцов представленной техники

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Конструкция отдельных машин могла удивить непрофессионала в сельскохозяйственном машиностроении

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Еще один необычный с виду образец техники

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Предлагали и живой товар

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фестиваль открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фестиваль посетили тысячи гостей

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Посетителей фестиваля развлекали артисты коллективов художественной самодеятельности из городов и районов региона.

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Одной из популярных среди посетителей площадок фестиваля стала ярмарка, на которой свою продукцию представили в том числе небольшие фермы

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Раздолье для любителей выговаривать слово "халва"

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Самодельные игрушки и куклы

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Пчеловоды также старались удивить своей продукцией гостей фестиваля

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Продукция мастеров работы с берестой и деревом

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Выставка-продажа старинных самоваров. Для настоящих ценителей

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Фуд-корт таких фестивалей - история ну очень вкусная

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Гости фестивали могли отведать шикарный плов

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

Одна из небольших частных перепелиных ферм представила свою продукцию практически во всех видах

Фото: Дмитрий Моргулес, Коммерсантъ

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