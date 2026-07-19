Мы все участники регаты

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В Челябинске прошел третий этап Кубка России по парусному спорту в классе MX700

На берегу Шершневского водохранилища, на базе яхт-клуба «Твоя привилегия», прошел третий этап Кубка России по парусному спорту в классе MX700. В Челябинск приехали 12 команд из 10 регионов страны: Краснодарского края, Приморского края, Удмуртии, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Крым, Ленинградской и Челябинской областей. Лучшие кадры — в фотогалерее «Коммерсантъ — Южный Урал».
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Шершневское водохранилище третий год принимает всероссийские соревнования по парусному спорту в классе MX700

Шершневское водохранилище третий год принимает всероссийские соревнования по парусному спорту в классе MX700

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На этот раз в Челябинск приехали 12 команд из 10 регионов страны.

На этот раз в Челябинск приехали 12 команд из 10 регионов страны.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Состязания продлились три дня

Состязания продлились три дня

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Погода была достаточно ветреной, чтобы небольшие яхты успешно шли под парусами

Погода была достаточно ветреной, чтобы небольшие яхты успешно шли под парусами

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

МX700 - самый быстрорастущий новый класс килевых спортивных парусных яхт в России.

МX700 - самый быстрорастущий новый класс килевых спортивных парусных яхт в России.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Длина яхты — чуть менее 7 метров, ширина — 2,28 метра, осадка — полтора метра.

Длина яхты — чуть менее 7 метров, ширина — 2,28 метра, осадка — полтора метра.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

ОБщая площадь парусов — около 72,5 кв.м.

ОБщая площадь парусов — около 72,5 кв.м.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Экипажи состоят из 4-5 человек

Экипажи состоят из 4-5 человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Расчетный вес (без экипажа) 805 кг. Вес киля 300 кг

Расчетный вес (без экипажа) 805 кг. Вес киля 300 кг

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Яхта предназначена для любителей парусного спорта различной степени подготовки и отлично подойдет как для клубного движения, так и для частного владения. Однако в первую очередь она создавалась как спортивный снаряд для проведения на ней соревнований различного уровня и для обучения парусному спорту, увеличения его популярности в России, делая его доступным для самого широкого круга людей.

Яхта предназначена для любителей парусного спорта различной степени подготовки и отлично подойдет как для клубного движения, так и для частного владения. Однако в первую очередь она создавалась как спортивный снаряд для проведения на ней соревнований различного уровня и для обучения парусному спорту, увеличения его популярности в России, делая его доступным для самого широкого круга людей.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Судьи передвигались на специальных моторных лодках

Судьи передвигались на специальных моторных лодках

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Ну и в конце концов — это просто очень красиво!

Ну и в конце концов — это просто очень красиво!

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

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Шершневское водохранилище третий год принимает всероссийские соревнования по парусному спорту в классе MX700

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На этот раз в Челябинск приехали 12 команд из 10 регионов страны.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Состязания продлились три дня

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Погода была достаточно ветреной, чтобы небольшие яхты успешно шли под парусами

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

МX700 - самый быстрорастущий новый класс килевых спортивных парусных яхт в России.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Длина яхты — чуть менее 7 метров, ширина — 2,28 метра, осадка — полтора метра.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

ОБщая площадь парусов — около 72,5 кв.м.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Экипажи состоят из 4-5 человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Расчетный вес (без экипажа) 805 кг. Вес киля 300 кг

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Яхта предназначена для любителей парусного спорта различной степени подготовки и отлично подойдет как для клубного движения, так и для частного владения. Однако в первую очередь она создавалась как спортивный снаряд для проведения на ней соревнований различного уровня и для обучения парусному спорту, увеличения его популярности в России, делая его доступным для самого широкого круга людей.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Судьи передвигались на специальных моторных лодках

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

Ну и в конце концов — это просто очень красиво!

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев  /  купить фото

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