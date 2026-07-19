Мы все участники регаты

Яхта предназначена для любителей парусного спорта различной степени подготовки и отлично подойдет как для клубного движения, так и для частного владения. Однако в первую очередь она создавалась как спортивный снаряд для проведения на ней соревнований различного уровня и для обучения парусному спорту, увеличения его популярности в России, делая его доступным для самого широкого круга людей.

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев