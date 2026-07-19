Мы все участники регаты

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В Челябинске прошел третий этап Кубка России по парусному спорту в классе MX700
На берегу Шершневского водохранилища, на базе яхт-клуба «Твоя привилегия», прошел третий этап Кубка России по парусному спорту в классе MX700. В Челябинск приехали 12 команд из 10 регионов страны: Краснодарского края, Приморского края, Удмуртии, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Крым, Ленинградской и Челябинской областей. Лучшие кадры — в фотогалерее «Коммерсантъ — Южный Урал».
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