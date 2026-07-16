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История расстрела

Как 108 лет назад в Екатеринбурге погибла царская семья

Ровно 108 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге, в доме инженера Ипатьева, большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Через несколько десятилетий дом, где убили семью, снесли, а рядом с ним построили Храм-на-Крови. Споры о подлинности останков продолжались еще несколько лет. Подробности истории – в фотогалерее «Ъ-Урал».
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Ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала роковой. К членам царской семьи, содержавшимся под стражей, вошел один из руководителей Екатеринбургского ЧК и комендант «Дома особого назначения» Яков Юровский и объявил им, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию. Поэтому было принято решение расстрелять всю семью. Спецкоманда привела приговор в исполнение в подвале дома Ипатьева.

Ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала роковой. К членам царской семьи, содержавшимся под стражей, вошел один из руководителей Екатеринбургского ЧК и комендант «Дома особого назначения» Яков Юровский и объявил им, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию. Поэтому было принято решение расстрелять всю семью. Спецкоманда привела приговор в исполнение в подвале дома Ипатьева.

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск»

В записках Якова Юровского говорилось, что все стремились попасть именно в царя: «Весь изрешеченный пулями, обливаясь кровью, рухнул, как сноп, Николай II». По данным историков, расстреляли не всех - некоторых проткнули штыком.

В записках Якова Юровского говорилось, что все стремились попасть именно в царя: «Весь изрешеченный пулями, обливаясь кровью, рухнул, как сноп, Николай II». По данным историков, расстреляли не всех - некоторых проткнули штыком.

Фото: архив журнала "Огонек"

В ту ночь в Екатеринбурге погибли Николай Романов, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Долгие годы считалось, что они были полностью уничтожены.

В ту ночь в Екатеринбурге погибли Николай Романов, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Долгие годы считалось, что они были полностью уничтожены.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1977 году дом Ипатьева, в подвале которого расстреляли царя, снесли. Многие большевики были против демонтажа, но власти тогда опасались &quot;нездорового интереса&quot; со стороны иностранцев. В 90-е годы рядом с этим местом появилась часовня Святой Преподобномученицы Елизаветы.

В 1977 году дом Ипатьева, в подвале которого расстреляли царя, снесли. Многие большевики были против демонтажа, но власти тогда опасались "нездорового интереса" со стороны иностранцев. В 90-е годы рядом с этим местом появилась часовня Святой Преподобномученицы Елизаветы.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Паломники у поклонного креста на месте дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Паломники у поклонного креста на месте дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Останки царской семьи обнаружили только в 1979 году в Поросенковом Логу. Группа геолога Александра Авдонина и писателя Гелия Рябова нашли 9 из 11 тел. Тогда не удалось найти останки княжны Марии и цесаревича Алексея. В советское время о своей находке они никому не сообщили. Официально захоронение вскрыли лишь в 1991 году. Спустят два года Генпрокуратура возбудит уголовное дело по факту убийства семьи. На фото Александр Авдонин (слева) и замначальника судебно-медицинской экспертизы Екатеринбургского областного бюро Петр Грицаенко (справа).

Останки царской семьи обнаружили только в 1979 году в Поросенковом Логу. Группа геолога Александра Авдонина и писателя Гелия Рябова нашли 9 из 11 тел. Тогда не удалось найти останки княжны Марии и цесаревича Алексея. В советское время о своей находке они никому не сообщили. Официально захоронение вскрыли лишь в 1991 году. Спустят два года Генпрокуратура возбудит уголовное дело по факту убийства семьи. На фото Александр Авдонин (слева) и замначальника судебно-медицинской экспертизы Екатеринбургского областного бюро Петр Грицаенко (справа).

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Исследование черепа Николая II. Экспертизы проводили не только в России, но и в США и Англии. Они подтвердили, что останки принадлежат царской семье. Два тела на тот момент так и не были найдены. В 2007 году раскопки на Старой Коптяковской дороге возобновили и в 70 метрах от первого захоронения нашли останки цесаревича и княжны.

Исследование черепа Николая II. Экспертизы проводили не только в России, но и в США и Англии. Они подтвердили, что останки принадлежат царской семье. Два тела на тот момент так и не были найдены. В 2007 году раскопки на Старой Коптяковской дороге возобновили и в 70 метрах от первого захоронения нашли останки цесаревича и княжны.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Антрополог, заведующий физико-техническим отделом НИИ судебной медицины Виктор Звягин во время исследования черепа дочери Николая II Анастасии

Антрополог, заведующий физико-техническим отделом НИИ судебной медицины Виктор Звягин во время исследования черепа дочери Николая II Анастасии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Останки царской семьи и последнего императора в здании областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области перед подписанием протокола передачи останков федеральным властям.

Останки царской семьи и последнего императора в здании областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области перед подписанием протокола передачи останков федеральным властям.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Похороны царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на проведенные экспертизы, РПЦ высказывала сомнения в подлинности останков.

Похороны царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на проведенные экспертизы, РПЦ высказывала сомнения в подлинности останков.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Президент Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной после церемонии похорон императора Николая II и его семьи в Петропавловском соборе Петропавловской крепости

Президент Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной после церемонии похорон императора Николая II и его семьи в Петропавловском соборе Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Церемония похорон императора Николая II и членов семьи Романовых

Церемония похорон императора Николая II и членов семьи Романовых

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

На месте, где стоял дом Ипатьева в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Там же открыли Музей святой Царской Семьи

На месте, где стоял дом Ипатьева в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Там же открыли Музей святой Царской Семьи

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Выводы СКР о подлинности царских останков, обнаруженных в Поросенковом Логу были представлены в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено». Фильм вышел в эфир в январе 2022 года на «Первом канале». Заявлялось, что весной 2022 года состоится Архиерейский собор, на котором останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, но пока этого не произошло. На фото Объект культурного наследия «Мемориал Романовых» в Поросенковом Логу.

Выводы СКР о подлинности царских останков, обнаруженных в Поросенковом Логу были представлены в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено». Фильм вышел в эфир в январе 2022 года на «Первом канале». Заявлялось, что весной 2022 года состоится Архиерейский собор, на котором останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, но пока этого не произошло. На фото Объект культурного наследия «Мемориал Романовых» в Поросенковом Логу.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Сейчас в Екатеринбурге каждый год проходит крестный ход в рамках &quot;Царских дней&quot;. Участие в нем принимают десятки тысяч верующих.

Сейчас в Екатеринбурге каждый год проходит крестный ход в рамках "Царских дней". Участие в нем принимают десятки тысяч верующих.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме

Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Ночь с 16 на 17 июля 1918 года стала роковой. К членам царской семьи, содержавшимся под стражей, вошел один из руководителей Екатеринбургского ЧК и комендант «Дома особого назначения» Яков Юровский и объявил им, что их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию. Поэтому было принято решение расстрелять всю семью. Спецкоманда привела приговор в исполнение в подвале дома Ипатьева.

Фото: Книга «Екатеринбург-Свердловск»

В записках Якова Юровского говорилось, что все стремились попасть именно в царя: «Весь изрешеченный пулями, обливаясь кровью, рухнул, как сноп, Николай II». По данным историков, расстреляли не всех - некоторых проткнули штыком.

Фото: архив журнала "Огонек"

В ту ночь в Екатеринбурге погибли Николай Романов, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп, горничная Анна Демидова. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Долгие годы считалось, что они были полностью уничтожены.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 1977 году дом Ипатьева, в подвале которого расстреляли царя, снесли. Многие большевики были против демонтажа, но власти тогда опасались "нездорового интереса" со стороны иностранцев. В 90-е годы рядом с этим местом появилась часовня Святой Преподобномученицы Елизаветы.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Паломники у поклонного креста на месте дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Останки царской семьи обнаружили только в 1979 году в Поросенковом Логу. Группа геолога Александра Авдонина и писателя Гелия Рябова нашли 9 из 11 тел. Тогда не удалось найти останки княжны Марии и цесаревича Алексея. В советское время о своей находке они никому не сообщили. Официально захоронение вскрыли лишь в 1991 году. Спустят два года Генпрокуратура возбудит уголовное дело по факту убийства семьи. На фото Александр Авдонин (слева) и замначальника судебно-медицинской экспертизы Екатеринбургского областного бюро Петр Грицаенко (справа).

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Исследование черепа Николая II. Экспертизы проводили не только в России, но и в США и Англии. Они подтвердили, что останки принадлежат царской семье. Два тела на тот момент так и не были найдены. В 2007 году раскопки на Старой Коптяковской дороге возобновили и в 70 метрах от первого захоронения нашли останки цесаревича и княжны.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Антрополог, заведующий физико-техническим отделом НИИ судебной медицины Виктор Звягин во время исследования черепа дочери Николая II Анастасии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Останки царской семьи и последнего императора в здании областного бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области перед подписанием протокола передачи останков федеральным властям.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Похороны царской семьи в июле 1998 года в Санкт-Петербурге. Несмотря на проведенные экспертизы, РПЦ высказывала сомнения в подлинности останков.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Президент Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной после церемонии похорон императора Николая II и его семьи в Петропавловском соборе Петропавловской крепости

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Церемония похорон императора Николая II и членов семьи Романовых

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

На месте, где стоял дом Ипатьева в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Там же открыли Музей святой Царской Семьи

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Выводы СКР о подлинности царских останков, обнаруженных в Поросенковом Логу были представлены в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено». Фильм вышел в эфир в январе 2022 года на «Первом канале». Заявлялось, что весной 2022 года состоится Архиерейский собор, на котором останки будут признаны телами царской семьи и их приближенных, но пока этого не произошло. На фото Объект культурного наследия «Мемориал Романовых» в Поросенковом Логу.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Сейчас в Екатеринбурге каждый год проходит крестный ход в рамках "Царских дней". Участие в нем принимают десятки тысяч верующих.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Крестный ход в память Святых царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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