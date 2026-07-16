16.07.2026, 12:47

История расстрела Как 108 лет назад в Екатеринбурге погибла царская семья

Ровно 108 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге, в доме инженера Ипатьева, большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и всю его семью. Их тела были скрыты в лесу в районе деревни Коптяки. Через несколько десятилетий дом, где убили семью, снесли, а рядом с ним построили Храм-на-Крови. Споры о подлинности останков продолжались еще несколько лет. Подробности истории – в фотогалерее «Ъ-Урал».