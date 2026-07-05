05.07.2026, 14:06

Последний маршрут Али Хаменеи В Иране проходят похороны бывшего верховного лидера страны

В Тегеране началась церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Он был убит 28 февраля при ударе по его резиденции, похороны отложили из-за войны и угроз безопасности. После траурных мероприятий в Тегеране тело Хаменеи должны перевезти в Кум, затем в шиитские святыни Ирака и вернуть в Иран, после чего он будет похоронен в его родном городе Мешхеде. Как Иран провожает бывшего верховного лидера — в фотогалерее «Ъ».