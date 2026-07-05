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обновлено 14:31

Последний маршрут Али Хаменеи

В Иране проходят похороны бывшего верховного лидера страны

В Тегеране началась церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Он был убит 28 февраля при ударе по его резиденции, похороны отложили из-за войны и угроз безопасности. После траурных мероприятий в Тегеране тело Хаменеи должны перевезти в Кум, затем в шиитские святыни Ирака и вернуть в Иран, после чего он будет похоронен в его родном городе Мешхеде. Как Иран провожает бывшего верховного лидера — в фотогалерее «Ъ».
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Участник церемонии прощания несет иранский флаг с портретом покойного верховного лидера

Участник церемонии прощания несет иранский флаг с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина у молитвенного комплекса имама Хомейни в Тегеране. Гроб покойного лидера выставили здесь на несколько дней перед городским шествием

Женщина у молитвенного комплекса имама Хомейни в Тегеране. Гроб покойного лидера выставили здесь на несколько дней перед городским шествием

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Автомобиль с иранским флагом и портретом Хаменеи на въезде к месту церемонии. Траурные мероприятия стали первыми массовыми акциями после перемирия

Автомобиль с иранским флагом и портретом Хаменеи на въезде к месту церемонии. Траурные мероприятия стали первыми массовыми акциями после перемирия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники прощания с Али Хаменеи

Участники прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Тегеране для толпы включали распылители воды. Власти опасались не только жары, но и давки

В Тегеране для толпы включали распылители воды. Власти опасались не только жары, но и давки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Девушка с портретом покойного верховного лидера

Девушка с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры и сотрудники иранского Красного Полумесяца

Волонтеры и сотрудники иранского Красного Полумесяца

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни в Тегеране

Молитвенный комплекс имама Хомейни в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница церемонии рядом с портретом покойного лидера. Главный лозунг траурных мероприятий — месть за удары США и Израиля, с которых началась война

Участница церемонии рядом с портретом покойного лидера. Главный лозунг траурных мероприятий — месть за удары США и Израиля, с которых началась война

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник траурной церемонии наступает на рисунок на асфальте в виде флага США

Участник траурной церемонии наступает на рисунок на асфальте в виде флага США

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины на траурной церемонии. Сектора у молитвенного комплекса разделили на мужские и женские

Женщины на траурной церемонии. Сектора у молитвенного комплекса разделили на мужские и женские

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница несет белое полотнище с портретами покойного лидера и членов его семьи. При тех же авиаударах погибли его дочь, зять, невестка и малолетняя внучка

Участница несет белое полотнище с портретами покойного лидера и членов его семьи. При тех же авиаударах погибли его дочь, зять, невестка и малолетняя внучка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина у стены с надписями

Мужчина у стены с надписями

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни, у которого стартовала шестидневная траурная церемония

Молитвенный комплекс имама Хомейни, у которого стартовала шестидневная траурная церемония

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии с красным флагом и цветами иранского триколора

Участник церемонии с красным флагом и цветами иранского триколора

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина со снимком покойного лидера с ребенком

Женщина со снимком покойного лидера с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица в Тегеране с большим траурным баннером

Улица в Тегеране с большим траурным баннером

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина машет флагом на площади у молитвенного комплекса

Мужчина машет флагом на площади у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии машет зеленым флагом с портретом Али Хаменеи

Участник церемонии машет зеленым флагом с портретом Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины в толпе у молитвенного комплекса имама Хомейни

Женщины в толпе у молитвенного комплекса имама Хомейни

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Портрет покойного лидера рядом с раскрытым Кораном и цветами

Портрет покойного лидера рядом с раскрытым Кораном и цветами

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женская колонна на улицах Тегерана, одна из участниц несет портрет покойного лидера

Женская колонна на улицах Тегерана, одна из участниц несет портрет покойного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии прощания с красным флагом у молитвенного комплекса

Участник церемонии прощания с красным флагом у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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Участник церемонии прощания несет иранский флаг с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина у молитвенного комплекса имама Хомейни в Тегеране. Гроб покойного лидера выставили здесь на несколько дней перед городским шествием

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Автомобиль с иранским флагом и портретом Хаменеи на въезде к месту церемонии. Траурные мероприятия стали первыми массовыми акциями после перемирия

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники прощания с Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Тегеране для толпы включали распылители воды. Власти опасались не только жары, но и давки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Девушка с портретом покойного верховного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры и сотрудники иранского Красного Полумесяца

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни в Тегеране

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница церемонии рядом с портретом покойного лидера. Главный лозунг траурных мероприятий — месть за удары США и Израиля, с которых началась война

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник траурной церемонии наступает на рисунок на асфальте в виде флага США

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прощание с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники траурной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины на траурной церемонии. Сектора у молитвенного комплекса разделили на мужские и женские

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участница несет белое полотнище с портретами покойного лидера и членов его семьи. При тех же авиаударах погибли его дочь, зять, невестка и малолетняя внучка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина у стены с надписями

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Молитвенный комплекс имама Хомейни, у которого стартовала шестидневная траурная церемония

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии с красным флагом и цветами иранского триколора

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщина со снимком покойного лидера с ребенком

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица в Тегеране с большим траурным баннером

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мужчина машет флагом на площади у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии машет зеленым флагом с портретом Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женщины в толпе у молитвенного комплекса имама Хомейни

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Портрет покойного лидера рядом с раскрытым Кораном и цветами

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Женская колонна на улицах Тегерана, одна из участниц несет портрет покойного лидера

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участник церемонии прощания с красным флагом у молитвенного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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