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Именем сената и народа края

Александр Усс объявил о завершении политической карьеры

Один из самых известных красноярских политиков, сенатор Александр Усс объявил о скором завершении своей длинной и богатой на события политической карьеры. За более чем 30 лет, проведенных во власти, он успел поработать спикером законодательного собрания, губернатором и членом Совета федерации. О том, с кем Александру Уссу приходилось встречаться на ступенях карьерной лестницы и что он говорил об увиденном на этом пути — в галерее «Ъ-Сибирь».
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«В работе берусь за стратегические вопросы, считаю, крупный руководитель должен за деревьями видеть лес, не пытаться объяснять подчиненным, как вворачивать лампочку, доить корову или менять предохранитель в машине». На фото: спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс во время голосования на выборах в региональный парламент. Красноярск, апрель 2007 года

«В работе берусь за стратегические вопросы, считаю, крупный руководитель должен за деревьями видеть лес, не пытаться объяснять подчиненным, как вворачивать лампочку, доить корову или менять предохранитель в машине». На фото: спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс во время голосования на выборах в региональный парламент. Красноярск, апрель 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

Встреча лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева (слева), генерального директора красноярской авиакомпании «КрасЭйр» Бориса Абрамовича (второй слева), бывшего руководителя Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова (второй справа) и председателя заксобрания Красноярского края Александра Усса (справа) в ходе избирательной кампании по выборам губернатора Красноярского края. Сентябрь 2002 года

Встреча лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева (слева), генерального директора красноярской авиакомпании «КрасЭйр» Бориса Абрамовича (второй слева), бывшего руководителя Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова (второй справа) и председателя заксобрания Красноярского края Александра Усса (справа) в ходе избирательной кампании по выборам губернатора Красноярского края. Сентябрь 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Александр Усс об Александре Хлопонине: «Он был моим главным конкурентом на выборах губернатора края в 2002 году. Мы с ним сделали очень мощную избирательную кампанию, пожалуй, самую громкую в новейшей истории региона. В итоге нас вызывал к себе и мирил президент. Несмотря на столь бурный финал, с первых дней совместной работы мы выстроили конструктивные отношения, что является, скорее, исключением, чем правилом для российской политической среды». На фото (слева направо): спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс, губернатор Красноярского края Александр Хлопонин и заместитель гендиректора ОАО «Русал» Александр Лившиц на III Красноярский экономический форум «Развитие Востока Сибири». Май 2006 года

Александр Усс об Александре Хлопонине: «Он был моим главным конкурентом на выборах губернатора края в 2002 году. Мы с ним сделали очень мощную избирательную кампанию, пожалуй, самую громкую в новейшей истории региона. В итоге нас вызывал к себе и мирил президент. Несмотря на столь бурный финал, с первых дней совместной работы мы выстроили конструктивные отношения, что является, скорее, исключением, чем правилом для российской политической среды». На фото (слева направо): спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс, губернатор Красноярского края Александр Хлопонин и заместитель гендиректора ОАО «Русал» Александр Лившиц на III Красноярский экономический форум «Развитие Востока Сибири». Май 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

Избирательные кампании Александра Усса всегда оставляли яркое впечатление. На фото: Александр Усс — кандидат в губернаторы Красноярского края. Сентябрь 2002 года

Избирательные кампании Александра Усса всегда оставляли яркое впечатление. На фото: Александр Усс — кандидат в губернаторы Красноярского края. Сентябрь 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 2002 году Александр Усс в упорной борьбе, во втором туре губернаторских выборов уступил Александру Хлопонину. Слева направо: губернатор Красноярского края Александр Хлопонин (слева), председатель Счетной палаты России Сергей Степашин (в центре) и председатель заксобрания Красноярского края Александр Усс. Аэропорт Красноярска, июнь 2005 года

В 2002 году Александр Усс в упорной борьбе, во втором туре губернаторских выборов уступил Александру Хлопонину. Слева направо: губернатор Красноярского края Александр Хлопонин (слева), председатель Счетной палаты России Сергей Степашин (в центре) и председатель заксобрания Красноярского края Александр Усс. Аэропорт Красноярска, июнь 2005 года

Фото: Коммерсантъ

«Александр Иванович — фигура противоречивая, иногда он вызывал даже сочувствие. Боевой генерал оказался не в своей тарелке, но старался держать марку, не подавал виду. Я другой. Если чего-то не знаю, спрошу напрямую. А Лебедь не мог позволить себе продемонстрировать слабость...». На фото: спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс на гражданской панихиде по губернатору Красноярского края Александру Лебедю в Доме Советской Армии. Апрель 2002 года

«Александр Иванович — фигура противоречивая, иногда он вызывал даже сочувствие. Боевой генерал оказался не в своей тарелке, но старался держать марку, не подавал виду. Я другой. Если чего-то не знаю, спрошу напрямую. А Лебедь не мог позволить себе продемонстрировать слабость...». На фото: спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс на гражданской панихиде по губернатору Красноярского края Александру Лебедю в Доме Советской Армии. Апрель 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Одним из депутатов заксобрания, который Александр Усс возглавлял в 1998—2017 годах, был Анатолий Быков. В 2021 году «алюминиевый магнат» получил свой первый длительный срок за организацию убийств

Одним из депутатов заксобрания, который Александр Усс возглавлял в 1998—2017 годах, был Анатолий Быков. В 2021 году «алюминиевый магнат» получил свой первый длительный срок за организацию убийств

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Я считаю Виктора Александровича в принципе квалифицированным руководителем, и никаких радикальных сбоев в его руководстве Красноярским краем не было». В 2017 году Александр Усс сменил Виктора Толоконского на посту губернатора. На фото: губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс на совещании о перспективах развития агропромышленного комплекса Сибири в правительстве Новосибирской области. Октябрь 2014 года

«Я считаю Виктора Александровича в принципе квалифицированным руководителем, и никаких радикальных сбоев в его руководстве Красноярским краем не было». В 2017 году Александр Усс сменил Виктора Толоконского на посту губернатора. На фото: губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс на совещании о перспективах развития агропромышленного комплекса Сибири в правительстве Новосибирской области. Октябрь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

«Выскажусь в целом о подходе, который исповедую в том, что касается доходов и имущества. Да, во власти есть люди, стремящиеся показать себя бессребрениками: мол, донашиваем последнюю фуфайку. Не отношусь к их числу. Когда требования по декларированию стали обязательными, начал указывать все, чем обладаю. Не считаю себя очень уж богатым, хотя, безусловно, человек я обеспеченный». Врио губернатора Красноярского края Александр Усс (в центре) и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (справа) на совещании по вопросам подготовки и проведения в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Красноярск, февраль 2018 года

«Выскажусь в целом о подходе, который исповедую в том, что касается доходов и имущества. Да, во власти есть люди, стремящиеся показать себя бессребрениками: мол, донашиваем последнюю фуфайку. Не отношусь к их числу. Когда требования по декларированию стали обязательными, начал указывать все, чем обладаю. Не считаю себя очень уж богатым, хотя, безусловно, человек я обеспеченный». Врио губернатора Красноярского края Александр Усс (в центре) и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (справа) на совещании по вопросам подготовки и проведения в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Красноярск, февраль 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: врио губернатора Красноярского края Александр Усс, президент России Владимир Путин, помощник президента России Игорь Левитин, владелец компании «Русская платина» Муса Бажаев и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи с игроками футбольной команды и воспитанниками спортивных секций футбольного клуба «Тотем». Февраль 2018 года

Слева направо: врио губернатора Красноярского края Александр Усс, президент России Владимир Путин, помощник президента России Игорь Левитин, владелец компании «Русская платина» Муса Бажаев и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи с игроками футбольной команды и воспитанниками спортивных секций футбольного клуба «Тотем». Февраль 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«У меня был старший товарищ дядя Коля, плотник. Он говорил: &quot;Саша, всегда старайся делать хорошо. Плохо само получится&quot;. Совет запомнил на всю жизнь, поскольку по натуре максималист. Так во всем, включая даже планирование времени: если что-то надо сделать к воскресенью, обязательно закончу к пятнице»

«У меня был старший товарищ дядя Коля, плотник. Он говорил: "Саша, всегда старайся делать хорошо. Плохо само получится". Совет запомнил на всю жизнь, поскольку по натуре максималист. Так во всем, включая даже планирование времени: если что-то надо сделать к воскресенью, обязательно закончу к пятнице»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на форуме «Российская креативная неделя — 2022» в Парке Горького в Москве. Июль 2022 года

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на форуме «Российская креативная неделя — 2022» в Парке Горького в Москве. Июль 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

«Работать надо на пределе — так, чтобы потом ты мог спокойно смотреть в глаза землякам, рассчитывать на их понимание и поддержку». Губернатор Красноярского края Александр Усс на Энергетической панели ХХIII Петербургского международного экономического форума. Июнь 2019 года

«Работать надо на пределе — так, чтобы потом ты мог спокойно смотреть в глаза землякам, рассчитывать на их понимание и поддержку». Губернатор Красноярского края Александр Усс на Энергетической панели ХХIII Петербургского международного экономического форума. Июнь 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

«Губернатор работает в режиме 24/7. И естественно, не только в кабинетах. Он всегда на связи, обязан включаться в любые значимые дела, происшествия и события». Президент России Владимир Путин (в центре), вице-премьер России Ольга Голодец (слева), губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (третий справа) во время осмотра Главного операционного центра XXIX Всемирной зимней универсиады. Красноярск, март 2019 года

«Губернатор работает в режиме 24/7. И естественно, не только в кабинетах. Он всегда на связи, обязан включаться в любые значимые дела, происшествия и события». Президент России Владимир Путин (в центре), вице-премьер России Ольга Голодец (слева), губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (третий справа) во время осмотра Главного операционного центра XXIX Всемирной зимней универсиады. Красноярск, март 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-спикер Государственной думы Шолбан Кара-оол и экс-губернатор Красноярского края Александр УСС на открытии буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» в Туве. Апрель 2023 года

Вице-спикер Государственной думы Шолбан Кара-оол и экс-губернатор Красноярского края Александр УСС на открытии буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» в Туве. Апрель 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сенаторы от Красноярского края Андрей Клишас и Александр Усс перед началом заседания в Совете Федерации. Москва, декабрь 2023 года

Сенаторы от Красноярского края Андрей Клишас и Александр Усс перед началом заседания в Совете Федерации. Москва, декабрь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Я увлекающийся человек. Все хочу освоить! Как-то к нам приезжала делегация из Совета Европы, мы повезли гостей в Шушенское, и я услышал, как немка за ужином сказала обо мне мужу: &quot;Этот человек одновременно живет десять жизней&quot;. Хочется верить, так и есть»

«Я увлекающийся человек. Все хочу освоить! Как-то к нам приезжала делегация из Совета Европы, мы повезли гостей в Шушенское, и я услышал, как немка за ужином сказала обо мне мужу: "Этот человек одновременно живет десять жизней". Хочется верить, так и есть»

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа), губернатор Красноярского края Александр Усс (второй справа), специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (слева) и зампредседателя правительства России Юрий Борисов (второй слева) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Москва, август 2018 года

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа), губернатор Красноярского края Александр Усс (второй справа), специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (слева) и зампредседателя правительства России Юрий Борисов (второй слева) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Москва, август 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Губернаторы Красноярского края разных лет (слева направо): Михаил Котюков, Александр Усс, Виктор Толоконский, Лев Кузнецов. Красноярск, декабрь 2024 года

Губернаторы Красноярского края разных лет (слева направо): Михаил Котюков, Александр Усс, Виктор Толоконский, Лев Кузнецов. Красноярск, декабрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

«По натуре я человек проектов, поэтому особое удовлетворение мне приносят не только обобщающие показатели, но и конкретные материализованные результаты»

«По натуре я человек проектов, поэтому особое удовлетворение мне приносят не только обобщающие показатели, но и конкретные материализованные результаты»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

«Постоянно чувствовать личную ответственность за огромный край, на территории которого умещается несколько Франций». Первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и сенатор от Красноярского края Александр Усс. Красноярск, декабрь 2025 года

«Постоянно чувствовать личную ответственность за огромный край, на территории которого умещается несколько Франций». Первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и сенатор от Красноярского края Александр Усс. Красноярск, декабрь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

«Уходить надо на подъеме, как в спорте: лучше на полчаса раньше, чем на пять минут позже. А дела и планы не закончатся никогда»

«Уходить надо на подъеме, как в спорте: лучше на полчаса раньше, чем на пять минут позже. А дела и планы не закончатся никогда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

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«В работе берусь за стратегические вопросы, считаю, крупный руководитель должен за деревьями видеть лес, не пытаться объяснять подчиненным, как вворачивать лампочку, доить корову или менять предохранитель в машине». На фото: спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс во время голосования на выборах в региональный парламент. Красноярск, апрель 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

Встреча лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева (слева), генерального директора красноярской авиакомпании «КрасЭйр» Бориса Абрамовича (второй слева), бывшего руководителя Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова (второй справа) и председателя заксобрания Красноярского края Александра Усса (справа) в ходе избирательной кампании по выборам губернатора Красноярского края. Сентябрь 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Александр Усс об Александре Хлопонине: «Он был моим главным конкурентом на выборах губернатора края в 2002 году. Мы с ним сделали очень мощную избирательную кампанию, пожалуй, самую громкую в новейшей истории региона. В итоге нас вызывал к себе и мирил президент. Несмотря на столь бурный финал, с первых дней совместной работы мы выстроили конструктивные отношения, что является, скорее, исключением, чем правилом для российской политической среды». На фото (слева направо): спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс, губернатор Красноярского края Александр Хлопонин и заместитель гендиректора ОАО «Русал» Александр Лившиц на III Красноярский экономический форум «Развитие Востока Сибири». Май 2006 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

Избирательные кампании Александра Усса всегда оставляли яркое впечатление. На фото: Александр Усс — кандидат в губернаторы Красноярского края. Сентябрь 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 2002 году Александр Усс в упорной борьбе, во втором туре губернаторских выборов уступил Александру Хлопонину. Слева направо: губернатор Красноярского края Александр Хлопонин (слева), председатель Счетной палаты России Сергей Степашин (в центре) и председатель заксобрания Красноярского края Александр Усс. Аэропорт Красноярска, июнь 2005 года

Фото: Коммерсантъ

«Александр Иванович — фигура противоречивая, иногда он вызывал даже сочувствие. Боевой генерал оказался не в своей тарелке, но старался держать марку, не подавал виду. Я другой. Если чего-то не знаю, спрошу напрямую. А Лебедь не мог позволить себе продемонстрировать слабость...». На фото: спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс на гражданской панихиде по губернатору Красноярского края Александру Лебедю в Доме Советской Армии. Апрель 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Одним из депутатов заксобрания, который Александр Усс возглавлял в 1998—2017 годах, был Анатолий Быков. В 2021 году «алюминиевый магнат» получил свой первый длительный срок за организацию убийств

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Я считаю Виктора Александровича в принципе квалифицированным руководителем, и никаких радикальных сбоев в его руководстве Красноярским краем не было». В 2017 году Александр Усс сменил Виктора Толоконского на посту губернатора. На фото: губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс на совещании о перспективах развития агропромышленного комплекса Сибири в правительстве Новосибирской области. Октябрь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

«Выскажусь в целом о подходе, который исповедую в том, что касается доходов и имущества. Да, во власти есть люди, стремящиеся показать себя бессребрениками: мол, донашиваем последнюю фуфайку. Не отношусь к их числу. Когда требования по декларированию стали обязательными, начал указывать все, чем обладаю. Не считаю себя очень уж богатым, хотя, безусловно, человек я обеспеченный». Врио губернатора Красноярского края Александр Усс (в центре) и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (справа) на совещании по вопросам подготовки и проведения в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Красноярск, февраль 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: врио губернатора Красноярского края Александр Усс, президент России Владимир Путин, помощник президента России Игорь Левитин, владелец компании «Русская платина» Муса Бажаев и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время встречи с игроками футбольной команды и воспитанниками спортивных секций футбольного клуба «Тотем». Февраль 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«У меня был старший товарищ дядя Коля, плотник. Он говорил: "Саша, всегда старайся делать хорошо. Плохо само получится". Совет запомнил на всю жизнь, поскольку по натуре максималист. Так во всем, включая даже планирование времени: если что-то надо сделать к воскресенью, обязательно закончу к пятнице»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на форуме «Российская креативная неделя — 2022» в Парке Горького в Москве. Июль 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

«Работать надо на пределе — так, чтобы потом ты мог спокойно смотреть в глаза землякам, рассчитывать на их понимание и поддержку». Губернатор Красноярского края Александр Усс на Энергетической панели ХХIII Петербургского международного экономического форума. Июнь 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

«Губернатор работает в режиме 24/7. И естественно, не только в кабинетах. Он всегда на связи, обязан включаться в любые значимые дела, происшествия и события». Президент России Владимир Путин (в центре), вице-премьер России Ольга Голодец (слева), губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (третий справа) во время осмотра Главного операционного центра XXIX Всемирной зимней универсиады. Красноярск, март 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-спикер Государственной думы Шолбан Кара-оол и экс-губернатор Красноярского края Александр УСС на открытии буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» в Туве. Апрель 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сенаторы от Красноярского края Андрей Клишас и Александр Усс перед началом заседания в Совете Федерации. Москва, декабрь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Я увлекающийся человек. Все хочу освоить! Как-то к нам приезжала делегация из Совета Европы, мы повезли гостей в Шушенское, и я услышал, как немка за ужином сказала обо мне мужу: "Этот человек одновременно живет десять жизней". Хочется верить, так и есть»

Фото: Коммерсантъ / Александр Богачев  /  купить фото

Министр обороны России Сергей Шойгу (справа), губернатор Красноярского края Александр Усс (второй справа), специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (слева) и зампредседателя правительства России Юрий Борисов (второй слева) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Москва, август 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Губернаторы Красноярского края разных лет (слева направо): Михаил Котюков, Александр Усс, Виктор Толоконский, Лев Кузнецов. Красноярск, декабрь 2024 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

«По натуре я человек проектов, поэтому особое удовлетворение мне приносят не только обобщающие показатели, но и конкретные материализованные результаты»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

«Постоянно чувствовать личную ответственность за огромный край, на территории которого умещается несколько Франций». Первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко и сенатор от Красноярского края Александр Усс. Красноярск, декабрь 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

«Уходить надо на подъеме, как в спорте: лучше на полчаса раньше, чем на пять минут позже. А дела и планы не закончатся никогда»

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов  /  купить фото

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