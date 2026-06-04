Именем сената и народа края

«Выскажусь в целом о подходе, который исповедую в том, что касается доходов и имущества. Да, во власти есть люди, стремящиеся показать себя бессребрениками: мол, донашиваем последнюю фуфайку. Не отношусь к их числу. Когда требования по декларированию стали обязательными, начал указывать все, чем обладаю. Не считаю себя очень уж богатым, хотя, безусловно, человек я обеспеченный». Врио губернатора Красноярского края Александр Усс (в центре) и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (справа) на совещании по вопросам подготовки и проведения в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Красноярск, февраль 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото