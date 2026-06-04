Именем сената и народа края
Александр Усс объявил о завершении политической карьеры
Один из самых известных красноярских политиков, сенатор Александр Усс объявил о скором завершении своей длинной и богатой на события политической карьеры. За более чем 30 лет, проведенных во власти, он успел поработать спикером законодательного собрания, губернатором и членом Совета федерации. О том, с кем Александру Уссу приходилось встречаться на ступенях карьерной лестницы и что он говорил об увиденном на этом пути — в галерее «Ъ-Сибирь».
1 / 22