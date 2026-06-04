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Маем навеяло

Последний месяц весны

Яркие снимки культурной, политической и спортивной жизни сибирских регионов — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».
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Дикие олени на территории Торгашинского хребта в Красноярском крае

Дикие олени на территории Торгашинского хребта в Красноярском крае

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Весеннее половодье на набережной реки Енисея. Велосипедисты катаются на велосипедах по затопленной набережной в Красноярске

Весеннее половодье на набережной реки Енисея. Велосипедисты катаются на велосипедах по затопленной набережной в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мэр Томска Дмитрий Махиня во время открытия Дома молодежи

Мэр Томска Дмитрий Махиня во время открытия Дома молодежи

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков (слева) во время матча полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» на стадионе «Арена 2000»

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков (слева) во время матча полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» на стадионе «Арена 2000»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Спектакль «Контрольные отпечатки» режиссера Дмитрия Волкострелова в театре «Старый Дом» в Новосибирске

Спектакль «Контрольные отпечатки» режиссера Дмитрия Волкострелова в театре «Старый Дом» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

Новосибирский сенатор Александр Карелин на церемонии старта голосования по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на осенние выборы в Государственную думу РФ в Центральном исполкоме партии

Новосибирский сенатор Александр Карелин на церемонии старта голосования по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на осенние выборы в Государственную думу РФ в Центральном исполкоме партии

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Губернатор Томской области Владимир Мазур на открытии Томского центра современной культуры в историческом здании Пассаж Второва

Губернатор Томской области Владимир Мазур на открытии Томского центра современной культуры в историческом здании Пассаж Второва

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Медведица с медвежатами вышли из тайги близ поселка Казачинское Енисейского района Красноярского края

Медведица с медвежатами вышли из тайги близ поселка Казачинское Енисейского района Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Выпускники школ после празднования Последнего звонка в Омске

Выпускники школ после празднования Последнего звонка в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Выпускники школ на Центральной набережной реки Енисея в Красноярске во время праздника Последнего звонка

Выпускники школ на Центральной набережной реки Енисея в Красноярске во время праздника Последнего звонка

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Виды на жилые комплексы Красноярска

Виды на жилые комплексы Красноярска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вынесение приговора в Кировском районном суде Красноярска вице-спикеру законодательного собрания края Сергею Натарову и его сыну, экс-советнику губернатора Антону Натарову. Сергея Натарова и Антона Натарова приговорили к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн рублей

Вынесение приговора в Кировском районном суде Красноярска вице-спикеру законодательного собрания края Сергею Натарову и его сыну, экс-советнику губернатора Антону Натарову. Сергея Натарова и Антона Натарова приговорили к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн рублей

Фото: Влад Некрасов

ХХ форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» на территории Международного выставочно-делового центра «Сибирь» в Красноярске

ХХ форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» на территории Международного выставочно-делового центра «Сибирь» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Туман на территории национального парка «Красноярские Столбы» в Красноярске

Туман на территории национального парка «Красноярские Столбы» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Поздравление ветерана Григория Донина от курсантов НВВКУ в новосибирском Академгородке

Поздравление ветерана Григория Донина от курсантов НВВКУ в новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

День пограничника в Барнауле

День пограничника в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Сотрудники Специального подразделения Росгвардии после показательных выступлений на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Сотрудники Специального подразделения Росгвардии после показательных выступлений на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Барнауле

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков (в центре) во время шествия «Бессмертного полка» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков (в центре) во время шествия «Бессмертного полка» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко (слева) и вице-спикер заксобрания Денис Голобородько на 52-й сессии парламента региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко (слева) и вице-спикер заксобрания Денис Голобородько на 52-й сессии парламента региона

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Слева направо: генеральный продюсер национального проекта патриотической песни «Родники» Елена Ульянова, губернатор Томской области Владимир Мазур и певец Олег Газманов во время финала третьего сезона всероссийского конкурса «Родники.Дети» в Томском областном театре драмы

Слева направо: генеральный продюсер национального проекта патриотической песни «Родники» Елена Ульянова, губернатор Томской области Владимир Мазур и певец Олег Газманов во время финала третьего сезона всероссийского конкурса «Родники.Дети» в Томском областном театре драмы

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Первый зампредседателя Думы города Томска — председатель комитета по развитию территории Илья Леонтьев на открытии Дома молодежи в Томске

Первый зампредседателя Думы города Томска — председатель комитета по развитию территории Илья Леонтьев на открытии Дома молодежи в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Маевка НГУ — легендарный ежегодный музыкальный рок-фестиваль под открытым небом в новосибирском Академгородке, который традиционно завершает студенческий форум «Интернеделя». Юбилейная 60-я Маевка прошла 1 мая 2026 года на парковке за главным корпусом поточных аудиторий Новосибирского государственного университета

Маевка НГУ — легендарный ежегодный музыкальный рок-фестиваль под открытым небом в новосибирском Академгородке, который традиционно завершает студенческий форум «Интернеделя». Юбилейная 60-я Маевка прошла 1 мая 2026 года на парковке за главным корпусом поточных аудиторий Новосибирского государственного университета

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Ректор Новосибирского государственного университета Дмитрий Пышный на традиционной Маевке

Ректор Новосибирского государственного университета Дмитрий Пышный на традиционной Маевке

Фото: Марк Воронов

Паводок в деревне Орловка в устье реки Томь, Томская область

Паводок в деревне Орловка в устье реки Томь, Томская область

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Весеннее половодье на набережной реки Енисее. Затопленная часть набережной в Красноярске

Весеннее половодье на набережной реки Енисее. Затопленная часть набережной в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше (в центре) и его помощник Андрей Подконицки (слева) во время матча с «Локомотивом» на стадионе «Арена-2000» в Ярославле

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше (в центре) и его помощник Андрей Подконицки (слева) во время матча с «Локомотивом» на стадионе «Арена-2000» в Ярославле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Эквилибристка студии циркового искусства «Эквилибриум» (Барнаул) Милана Богер во время исполнения номера «Свет лунной звезды» на V Инклюзивном фестивале циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» на арене Государственного сочинского цирка имени Мстислава Запашного

Эквилибристка студии циркового искусства «Эквилибриум» (Барнаул) Милана Богер во время исполнения номера «Свет лунной звезды» на V Инклюзивном фестивале циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» на арене Государственного сочинского цирка имени Мстислава Запашного

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Выпускники во время празднования Последнего звонка в Омске

Выпускники во время празднования Последнего звонка в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко

Всероссийская акция «Музейная ночь» в Барнауле

Всероссийская акция «Музейная ночь» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Открытие стадиона «Энергия» в Новосибирске

Открытие стадиона «Энергия» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Коллектив «Я Танцую» во время выступления в Доме ученых Новосибирского Академгородка

Коллектив «Я Танцую» во время выступления в Доме ученых Новосибирского Академгородка

Фото: Игорь Шорохов

Вынесение приговора вице-спикеру заксобрания Красноярского края Сергею Натарову и его сыну — бывшему советнику губернатора региона — Антону Натарову, обвиняемых в хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн руб. На фото: бывший глава Игарки Евгений Никитин в Кировском районном суде Красноярска

Вынесение приговора вице-спикеру заксобрания Красноярского края Сергею Натарову и его сыну — бывшему советнику губернатора региона — Антону Натарову, обвиняемых в хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн руб. На фото: бывший глава Игарки Евгений Никитин в Кировском районном суде Красноярска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выпускники физико-математической школы Новосибирского государственного университета во время выпускных мероприятий в новосибирском Академгородке

Выпускники физико-математической школы Новосибирского государственного университета во время выпускных мероприятий в новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Спектакль «Контрольные отпечатки» режиссера Дмитрия Волкострелова в театре «Старый Дом» в Новосибирске

Спектакль «Контрольные отпечатки» режиссера Дмитрия Волкострелова в театре «Старый Дом» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Уличные торговцы на Морском проспекте в Новосибирском Академгородке

Уличные торговцы на Морском проспекте в Новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Игрок ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз (в центре) и хоккеист омского «Авангарда» Эндрю Потуральски (справа) во время матча полуфинала Кубка Гагарина на стадионе «Арена 2000»

Игрок ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз (в центре) и хоккеист омского «Авангарда» Эндрю Потуральски (справа) во время матча полуфинала Кубка Гагарина на стадионе «Арена 2000»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Затопленная часть набережной реки Енисея в Красноярске

Затопленная часть набережной реки Енисея в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Салют в честь Дня Победы в Красноярске

Салют в честь Дня Победы в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

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Дикие олени на территории Торгашинского хребта в Красноярском крае

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Весеннее половодье на набережной реки Енисея. Велосипедисты катаются на велосипедах по затопленной набережной в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Мэр Томска Дмитрий Махиня во время открытия Дома молодежи

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков (слева) во время матча полуфинала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом» на стадионе «Арена 2000»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Спектакль «Контрольные отпечатки» режиссера Дмитрия Волкострелова в театре «Старый Дом» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

Новосибирский сенатор Александр Карелин на церемонии старта голосования по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на осенние выборы в Государственную думу РФ в Центральном исполкоме партии

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Губернатор Томской области Владимир Мазур на открытии Томского центра современной культуры в историческом здании Пассаж Второва

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Медведица с медвежатами вышли из тайги близ поселка Казачинское Енисейского района Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Выпускники школ после празднования Последнего звонка в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Выпускники школ на Центральной набережной реки Енисея в Красноярске во время праздника Последнего звонка

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Виды на жилые комплексы Красноярска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вынесение приговора в Кировском районном суде Красноярска вице-спикеру законодательного собрания края Сергею Натарову и его сыну, экс-советнику губернатора Антону Натарову. Сергея Натарова и Антона Натарова приговорили к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн рублей

Фото: Влад Некрасов

ХХ форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» на территории Международного выставочно-делового центра «Сибирь» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Туман на территории национального парка «Красноярские Столбы» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Поздравление ветерана Григория Донина от курсантов НВВКУ в новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

День пограничника в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Сотрудники Специального подразделения Росгвардии после показательных выступлений на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков (в центре) во время шествия «Бессмертного полка» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко (слева) и вице-спикер заксобрания Денис Голобородько на 52-й сессии парламента региона

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Слева направо: генеральный продюсер национального проекта патриотической песни «Родники» Елена Ульянова, губернатор Томской области Владимир Мазур и певец Олег Газманов во время финала третьего сезона всероссийского конкурса «Родники.Дети» в Томском областном театре драмы

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Первый зампредседателя Думы города Томска — председатель комитета по развитию территории Илья Леонтьев на открытии Дома молодежи в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Маевка НГУ — легендарный ежегодный музыкальный рок-фестиваль под открытым небом в новосибирском Академгородке, который традиционно завершает студенческий форум «Интернеделя». Юбилейная 60-я Маевка прошла 1 мая 2026 года на парковке за главным корпусом поточных аудиторий Новосибирского государственного университета

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Ректор Новосибирского государственного университета Дмитрий Пышный на традиционной Маевке

Фото: Марк Воронов

Паводок в деревне Орловка в устье реки Томь, Томская область

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский

Весеннее половодье на набережной реки Енисее. Затопленная часть набережной в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше (в центре) и его помощник Андрей Подконицки (слева) во время матча с «Локомотивом» на стадионе «Арена-2000» в Ярославле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Эквилибристка студии циркового искусства «Эквилибриум» (Барнаул) Милана Богер во время исполнения номера «Свет лунной звезды» на V Инклюзивном фестивале циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» на арене Государственного сочинского цирка имени Мстислава Запашного

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Выпускники во время празднования Последнего звонка в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко

Всероссийская акция «Музейная ночь» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Открытие стадиона «Энергия» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Коллектив «Я Танцую» во время выступления в Доме ученых Новосибирского Академгородка

Фото: Игорь Шорохов

Вынесение приговора вице-спикеру заксобрания Красноярского края Сергею Натарову и его сыну — бывшему советнику губернатора региона — Антону Натарову, обвиняемых в хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн руб. На фото: бывший глава Игарки Евгений Никитин в Кировском районном суде Красноярска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Выпускники физико-математической школы Новосибирского государственного университета во время выпускных мероприятий в новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Спектакль «Контрольные отпечатки» режиссера Дмитрия Волкострелова в театре «Старый Дом» в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Уличные торговцы на Морском проспекте в Новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Игрок ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз (в центре) и хоккеист омского «Авангарда» Эндрю Потуральски (справа) во время матча полуфинала Кубка Гагарина на стадионе «Арена 2000»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Затопленная часть набережной реки Енисея в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Салют в честь Дня Победы в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

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