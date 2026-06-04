Маем навеяло

Игрок ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз (в центре) и хоккеист омского «Авангарда» Эндрю Потуральски (справа) во время матча полуфинала Кубка Гагарина на стадионе «Арена 2000»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото