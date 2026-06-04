Маем навеяло

Вынесение приговора в Кировском районном суде Красноярска вице-спикеру законодательного собрания края Сергею Натарову и его сыну, экс-советнику губернатора Антону Натарову. Сергея Натарова и Антона Натарова приговорили к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн рублей
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Влад Некрасов
ХХ форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» на территории Международного выставочно-делового центра «Сибирь» в Красноярске
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко (слева) и вице-спикер заксобрания Денис Голобородько на 52-й сессии парламента региона
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Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Слева направо: генеральный продюсер национального проекта патриотической песни «Родники» Елена Ульянова, губернатор Томской области Владимир Мазур и певец Олег Газманов во время финала третьего сезона всероссийского конкурса «Родники.Дети» в Томском областном театре драмы
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Коммерсантъ / Ваня Русский
Первый зампредседателя Думы города Томска — председатель комитета по развитию территории Илья Леонтьев на открытии Дома молодежи в Томске
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Коммерсантъ / Ваня Русский
Маевка НГУ — легендарный ежегодный музыкальный рок-фестиваль под открытым небом в новосибирском Академгородке, который традиционно завершает студенческий форум «Интернеделя». Юбилейная 60-я Маевка прошла 1 мая 2026 года на парковке за главным корпусом поточных аудиторий Новосибирского государственного университета
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Коммерсантъ / Роман Мельгунов
Ректор Новосибирского государственного университета Дмитрий Пышный на традиционной Маевке
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Марк Воронов
Паводок в деревне Орловка в устье реки Томь, Томская область
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Коммерсантъ / Ваня Русский
Весеннее половодье на набережной реки Енисее. Затопленная часть набережной в Красноярске
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Коммерсантъ / Влад Некрасов
Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше (в центре) и его помощник Андрей Подконицки (слева) во время матча с «Локомотивом» на стадионе «Арена-2000» в Ярославле
Эквилибристка студии циркового искусства «Эквилибриум» (Барнаул) Милана Богер во время исполнения номера «Свет лунной звезды» на V Инклюзивном фестивале циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» на арене Государственного сочинского цирка имени Мстислава Запашного
Выпускники во время празднования Последнего звонка в Омске
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Коммерсантъ / Алексей Мальгавко
Всероссийская акция «Музейная ночь» в Барнауле
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Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Открытие стадиона «Энергия» в Новосибирске
Фото:
Коммерсантъ / Роман Мельгунов
Коллектив «Я Танцую» во время выступления в Доме ученых Новосибирского Академгородка
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Игорь Шорохов
Вынесение приговора вице-спикеру заксобрания Красноярского края Сергею Натарову и его сыну — бывшему советнику губернатора региона — Антону Натарову, обвиняемых в хищении имущества предприятий в Игарке на 100 млн руб. На фото: бывший глава Игарки Евгений Никитин в Кировском районном суде Красноярска