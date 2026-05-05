На главную 05.05.2026, 13:51 Репетиция Парада Победы Фоторепортаж 4 мая в Москве прошла ночная репетиция Парада Победы на Красной площади. Кадры из центра города — в фотогалерее «Ъ». Сотни курсантов военных академий и офицеров собрались на Котельнической набережной для ночной репетиции пеших парадных расчетов Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева По сравнению с предыдущими репетициями были серьезно усилены меры безопасности. Доступ посторонним был закрыт на Москворецкую, Устьинскую и Подгорскую набережные, где группировались колонны участников парада Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Зрители могли наблюдать за репетицией только с Большого Устьинского моста Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Авиационная часть парада состоится Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Военнослужащий перед началом репетиции парада Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Участники парада перед началом репетиции Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Репетиция пеших парадных расчетов Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Парад традиционно начнется 9 мая в 10:00 по московскому времени. Ориентировочная продолжительность — около часа Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева При трансляции парада будет показана работа всех видов и родов войск, действующих в зоне СВО и несущих дежурство на пунктах управления РВСН, ВКС и кораблях Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин Военнослужащие перед началом репетиции парада 4 мая Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева