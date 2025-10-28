Изгалились, как смогли
Как работают фотографы «Ъ» в «самом открытом парламенте мира»
На пленарном заседании Госдумы 28 октября спикер Вячеслав Володин поблагодарил фотокорреспондентов, работающих в нижней палате. «Они не понимают своего счастья, что работают в самом открытом парламенте мира,— заявил председатель. — В парламенте Великобритании их бы давно отправили на галеры: там запреты сплошные. Нельзя снимать депутата, если это его дискредитирует. А у нас же они изгаляются как хотят». Трудовые будни фотографов «Ъ» в Госдуме — в галерее «Ъ».
