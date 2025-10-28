Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Володин поблагодарил думских фотографов за вклад в российскую политику

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин поблагодарил думских фотографов, «изгаляющихся» над депутатами, за их вклад в победу российской политики над Западом.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Перед голосованием по очередному пункту повестки пленарного заседания ГД спикер обратился к думским фотографам. «Они не понимают своего счастья, что работают в самом открытом парламенте мира, — заявил господин Володин. — Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры».

Вячеслав Володин объяснил, что фотографы держат депутатов в напряжении, не позволяют им «дремать в прямом и переносном смысле слова». В европейских парламентах, по словам спикера ГД, нельзя снимать чиновников, если это их дискредитирует. Так что условия работы там «тепличные». «Поэтому им никогда не победить наших политиков, наш народ, — резюмировал депутат. — Спасибо вам большое за это».

Степан Мельчаков

Как работают фотографы «Ъ» в «самом открытом парламенте мира»

Заседание Госдумы, 2018 год

Заседание Госдумы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин (слева), 2013 год

Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин (слева), 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Заседание Госдумы, 2017 год

Заседание Госдумы, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, 2017 год

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, 2017 год

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов (слева) и член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов, 2017 год

Председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов (слева) и член комитета по финансовому рынку Алексей Изотов, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Работа фотографа «Ъ» в Госдуме, 2017 год

Работа фотографа «Ъ» в Госдуме, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов, 2025 год

Министр финансов России Антон Силуанов, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов (слева) и первый зампред Госдумы Александр Жуков (в центре), 2025 год

Первый зампред комитета по аграрным вопросам Олег Нилов (слева) и первый зампред Госдумы Александр Жуков (в центре), 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев, 2025 год

Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (слева) и член комитета по бюджету и налогам Андрей Исаев, 2018 год

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (слева) и член комитета по бюджету и налогам Андрей Исаев, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов (в центре), 2018 год

Член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов (в центре), 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр просвещения России Сергей Кравцов, 2024 год

Министр просвещения России Сергей Кравцов, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (в центре), 2025 год

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов (в центре), 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по физической культуре и спорту Владислав Третьяк, 2023 год

Член комитета по физической культуре и спорту Владислав Третьяк, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева) и зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов, 2025 год

Член комитета по бюджету и налогам Денис Парфенов (слева) и зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

