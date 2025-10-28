Володин поблагодарил думских фотографов за вклад в российскую политику

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин поблагодарил думских фотографов, «изгаляющихся» над депутатами, за их вклад в победу российской политики над Западом.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Перед голосованием по очередному пункту повестки пленарного заседания ГД спикер обратился к думским фотографам. «Они не понимают своего счастья, что работают в самом открытом парламенте мира, — заявил господин Володин. — Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры».

Вячеслав Володин объяснил, что фотографы держат депутатов в напряжении, не позволяют им «дремать в прямом и переносном смысле слова». В европейских парламентах, по словам спикера ГД, нельзя снимать чиновников, если это их дискредитирует. Так что условия работы там «тепличные». «Поэтому им никогда не победить наших политиков, наш народ, — резюмировал депутат. — Спасибо вам большое за это».

Степан Мельчаков