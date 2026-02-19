Первый и последний мэр Петербурга
26 лет назад ушел из жизни Анатолий Собчак: «Ъ Северо-Запад» вспоминает его политическую карьеру
В конце 1980-х — начале 1990-х на политической арене появилось много новых лиц. Одной из самых ярких, популярных и влиятельных политических фигур стал Анатолий Собчак — первый мэр Санкт-Петербурга. Его карьера развивалась стремительно — впрочем, как и у многих видных деятелей перестройки. Он продержался в большой политике семь лет, а затем проиграл выборы губернатора Петербурга, стал участником уголовного дела и эмигрировал во Францию. Политическая жизнь Анатолия Собчака и история перестроечной России — в галерее «Ъ-СПб».
