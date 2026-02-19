Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый и последний мэр Петербурга

26 лет назад ушел из жизни Анатолий Собчак: «Ъ Северо-Запад» вспоминает его политическую карьеру

В конце 1980-х — начале 1990-х на политической арене появилось много новых лиц. Одной из самых ярких, популярных и влиятельных политических фигур стал Анатолий Собчак — первый мэр Санкт-Петербурга. Его карьера развивалась стремительно — впрочем, как и у многих видных деятелей перестройки. Он продержался в большой политике семь лет, а затем проиграл выборы губернатора Петербурга, стал участником уголовного дела и эмигрировал во Францию. Политическая жизнь Анатолия Собчака и история перестроечной России — в галерее «Ъ-СПб».
Предыдущая фотография
«Врагам своим не пожелаю пережить то, что пришлось испытать мне и моим близким за последние четыре года. Из человека с безупречной репутацией, немало сделавшего для возрождения новой российской государственности и новой правовой системы, я в один миг превратился в &quot;коррупционера&quot;, в оклеветанного и гонимого, обвиняемого во всех тяжких грехах человека. На себе я познал, как беспощадно государственная машина и ее чиновники, держащие нос по ветру, могут издеваться и расправляться с неугодным человеком»,— написал Анатолий Собчак в своей книге «Дюжина ножей в спину», опубликованной в 1999 году

«Врагам своим не пожелаю пережить то, что пришлось испытать мне и моим близким за последние четыре года. Из человека с безупречной репутацией, немало сделавшего для возрождения новой российской государственности и новой правовой системы, я в один миг превратился в "коррупционера", в оклеветанного и гонимого, обвиняемого во всех тяжких грехах человека. На себе я познал, как беспощадно государственная машина и ее чиновники, держащие нос по ветру, могут издеваться и расправляться с неугодным человеком»,— написал Анатолий Собчак в своей книге «Дюжина ножей в спину», опубликованной в 1999 году

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Анатолий Собчак родился 10 октября 1937 года в Чите. Отец работал железнодорожным инженером, мать по профессии была бухгалтером. «He могу сказать, что я потомственный интеллигент. Но были у нас в семье какие-то особенные отношения, которые определялись бабушкой по отцовской линии — Анной Ивановной. Чешка по национальности, она знала чешский, польский и немецкий языки, и была в ней та внутренняя интеллигентность, с которой можно лишь родиться. Бабушка нас и воспитывала»,— вспоминает детство Анатолий Собчак в книге «Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента». В 1956 году будущий политик поступил в Ленинградский государственный университет (нынешний СПбГУ) и окончил его по специальности «юрист». После выпуска три года работал в Ставропольском крае, а затем вернулся в Ленинград

Анатолий Собчак родился 10 октября 1937 года в Чите. Отец работал железнодорожным инженером, мать по профессии была бухгалтером. «He могу сказать, что я потомственный интеллигент. Но были у нас в семье какие-то особенные отношения, которые определялись бабушкой по отцовской линии — Анной Ивановной. Чешка по национальности, она знала чешский, польский и немецкий языки, и была в ней та внутренняя интеллигентность, с которой можно лишь родиться. Бабушка нас и воспитывала»,— вспоминает детство Анатолий Собчак в книге «Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента». В 1956 году будущий политик поступил в Ленинградский государственный университет (нынешний СПбГУ) и окончил его по специальности «юрист». После выпуска три года работал в Ставропольском крае, а затем вернулся в Ленинград

Фото: Коммерсантъ / из личного архива Людмилы Нарусовой

Впервые Анатолий Собчак женился в 1959 году: в браке с Нонной Гандзюк у них родилась дочь Мария. В 1970-х Анатолий Собчак познакомился с Людмилой Нарусовой, которая была младше него на 14 лет и приехала из Брянска поступать в ЛГУ. В 1980-м после развода с первой женой Собчак женился на Людмиле. Через год у них родилась дочь Ксения

Впервые Анатолий Собчак женился в 1959 году: в браке с Нонной Гандзюк у них родилась дочь Мария. В 1970-х Анатолий Собчак познакомился с Людмилой Нарусовой, которая была младше него на 14 лет и приехала из Брянска поступать в ЛГУ. В 1980-м после развода с первой женой Собчак женился на Людмиле. Через год у них родилась дочь Ксения

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк»

В марте 1989 года в Советском Союзе прошли выборы народных депутатов, которые принято называть «первыми частично свободными выборами» в отечественной истории. Реформы Михаила Горбачева коснулись и избирательной системы: в 1989-м выбирали по-новому, «по-горбачевски». Анатолий Собчак стал кандидатом в депутаты практически случайно. В конце 1980-х он возглавлял созданную им кафедру хозяйственного права в ЛГУ. Фамилия «Собчак» прозвучала на собрании юридического факультета по поводу выдвижения кандидатов на предстоящие выборы. «Когда прозвучало мое имя, ничего, кроме удовлетворения, я не испытал: назвали — значит, я не последний профессор на факультете»,— так Анатолий Собчак описывает события, происходившие за несколько месяцев до выборов, в книге «Хождение во власть»

В марте 1989 года в Советском Союзе прошли выборы народных депутатов, которые принято называть «первыми частично свободными выборами» в отечественной истории. Реформы Михаила Горбачева коснулись и избирательной системы: в 1989-м выбирали по-новому, «по-горбачевски». Анатолий Собчак стал кандидатом в депутаты практически случайно. В конце 1980-х он возглавлял созданную им кафедру хозяйственного права в ЛГУ. Фамилия «Собчак» прозвучала на собрании юридического факультета по поводу выдвижения кандидатов на предстоящие выборы. «Когда прозвучало мое имя, ничего, кроме удовлетворения, я не испытал: назвали — значит, я не последний профессор на факультете»,— так Анатолий Собчак описывает события, происходившие за несколько месяцев до выборов, в книге «Хождение во власть»

Фото: Фото Юрия Белинского и Олега Пороховникова / Фотохроника ТАСС

В свое политическое будущее Анатолий Собчак, впрочем, не особо верил. Ситуация изменилась, когда один из знакомых, городской партийный функционер, заявил: «Вы же умный человек и должны понимать, что никаких шансов на избрание у вас нет». «И тут я понял, что во мне живо мальчишеское чувство лидерства: „Давайте поспорим, что я стану депутатом!..”»,— вспоминает Анатолий Собчак в книге

В свое политическое будущее Анатолий Собчак, впрочем, не особо верил. Ситуация изменилась, когда один из знакомых, городской партийный функционер, заявил: «Вы же умный человек и должны понимать, что никаких шансов на избрание у вас нет». «И тут я понял, что во мне живо мальчишеское чувство лидерства: „Давайте поспорим, что я стану депутатом!..”»,— вспоминает Анатолий Собчак в книге

Фото: Александр Стешанов / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

«Мечтаю о времени, когда не будет никаких окружных собраний и предварительных отборов кандидатов; о времени, в котором избиратели, придя на встречу, смогут сами определить кандидата и не будут толпиться у закрытых перед ними дверей, охраняемых дружинниками и нарядами милиции; о времени, когда продажные и некомпетентные министры вкупе с другими такими же руководителями перестанут доводить нашу жизнь до абсурда; о времени, когда министр мелиорации и водного хозяйства, закопавший в землю миллиарды, и министр финансов, скрывавший от народа громадный дефицит госбюджета, и Председатель Верховного суда, сделавший карьеру, написав донос на своих коллег, все они перестанут занимать свои кресла. Мечтаю о времени, когда наше государство станет правовым»,— так выглядела его предвыборная речь (из книги «Хождение во власть»). Кажется, мечты первого мэра Петербурга так и остались лишь мечтами. Но речь сработала: в марте он был избран в народные депутаты и члены Верховного Совета

«Мечтаю о времени, когда не будет никаких окружных собраний и предварительных отборов кандидатов; о времени, в котором избиратели, придя на встречу, смогут сами определить кандидата и не будут толпиться у закрытых перед ними дверей, охраняемых дружинниками и нарядами милиции; о времени, когда продажные и некомпетентные министры вкупе с другими такими же руководителями перестанут доводить нашу жизнь до абсурда; о времени, когда министр мелиорации и водного хозяйства, закопавший в землю миллиарды, и министр финансов, скрывавший от народа громадный дефицит госбюджета, и Председатель Верховного суда, сделавший карьеру, написав донос на своих коллег, все они перестанут занимать свои кресла. Мечтаю о времени, когда наше государство станет правовым»,— так выглядела его предвыборная речь (из книги «Хождение во власть»). Кажется, мечты первого мэра Петербурга так и остались лишь мечтами. Но речь сработала: в марте он был избран в народные депутаты и члены Верховного Совета

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

В 1989 году в новом советском парламенте была создана Межрегиональная депутатская группа (МДГ) — оппозиция Коммунистической партии Советского Союза. Идейным вдохновителем политического объединения, в которое вошли 388 депутатов, выступил академик Андрей Сахаров. Сопредседателями МДГ были избраны Борис Ельцин, историк и будущий создатель РГГУ Юрий Афанасьев, экономист Гавриил Попов, доктор химических наук из Эстонии Виктор Пальм и Андрей Сахаров. В Конституционный совет МДГ избрали 25 человек, в том числе Анатолия Собчака, вступившего в КПСС за год до начала своей политической карьеры. Именно МДГ еще в 1989-м заявляла о необходимости вычеркнуть из Конституции шестую статью, которая с 1977 года закрепляла, что КПСС является «руководящей и направляющей силой советского общества». Статья была переписана после массовой февральской демонстрации «за отмену руководящей роли КПСС» и в поддержку демократических реформ

В 1989 году в новом советском парламенте была создана Межрегиональная депутатская группа (МДГ) — оппозиция Коммунистической партии Советского Союза. Идейным вдохновителем политического объединения, в которое вошли 388 депутатов, выступил академик Андрей Сахаров. Сопредседателями МДГ были избраны Борис Ельцин, историк и будущий создатель РГГУ Юрий Афанасьев, экономист Гавриил Попов, доктор химических наук из Эстонии Виктор Пальм и Андрей Сахаров. В Конституционный совет МДГ избрали 25 человек, в том числе Анатолия Собчака, вступившего в КПСС за год до начала своей политической карьеры. Именно МДГ еще в 1989-м заявляла о необходимости вычеркнуть из Конституции шестую статью, которая с 1977 года закрепляла, что КПСС является «руководящей и направляющей силой советского общества». Статья была переписана после массовой февральской демонстрации «за отмену руководящей роли КПСС» и в поддержку демократических реформ

Фото: Морковкин Анатолий / Фотохроника ТАСС

На II Съезде народных депутатов Андрей Сахаров предложил дать более четкую формулировку понятию «оппозиция». «Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестрои?ки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет интенсивно разрушаться»,— декларировал депутат. Против идеи стать «официальной оппозицией», которая не несет ответственность за действия власти, выступили Сергей Станкевич и Анатолий Собчак. Впрочем, несмотря на внутренние противоречия, МДГ оставалась единой до 1991 года

На II Съезде народных депутатов Андрей Сахаров предложил дать более четкую формулировку понятию «оппозиция». «Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестрои?ки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет интенсивно разрушаться»,— декларировал депутат. Против идеи стать «официальной оппозицией», которая не несет ответственность за действия власти, выступили Сергей Станкевич и Анатолий Собчак. Впрочем, несмотря на внутренние противоречия, МДГ оставалась единой до 1991 года

Фото: Коммерсантъ / Евгений Пчелинцев  /  купить фото

В апреле 1989 года перед Домом правительства в Тбилиси начался бессрочный несанкционированный митинг. Участники акции выдвинули требования о выходе Грузии из состава СССР. В ночь на 9 апреля митинг был подавлен, в ходе чего погибли 18 женщин и трое мужчин. Ответить на вопрос, кто отдал приказ разогнать протестующих, предстояло специально созданной комиссии. Доклад по расследованию событий представил Анатолий Собчак на заседании Второго съезда народных депутатов (СНД) СССР. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении силы. Вытеснение началось в 04:05, но спустя 16 минут, когда митингующие стали покидать площадь у Дома правительства, почти все выходы оказались перекрыты автотранспортом. Из-за ограничения путей эвакуации возникла паника и массовая давка. Установить, кто дал приказ военным разогнать митинг, комиссии не удалось, так как письменно решение оформлено не было. В постановлении СНД за подписью Михаила Горбачева говорится, что на трагедию повлияла неспособность руководства республики разрядить ситуацию политическими средствами

В апреле 1989 года перед Домом правительства в Тбилиси начался бессрочный несанкционированный митинг. Участники акции выдвинули требования о выходе Грузии из состава СССР. В ночь на 9 апреля митинг был подавлен, в ходе чего погибли 18 женщин и трое мужчин. Ответить на вопрос, кто отдал приказ разогнать протестующих, предстояло специально созданной комиссии. Доклад по расследованию событий представил Анатолий Собчак на заседании Второго съезда народных депутатов (СНД) СССР. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении силы. Вытеснение началось в 04:05, но спустя 16 минут, когда митингующие стали покидать площадь у Дома правительства, почти все выходы оказались перекрыты автотранспортом. Из-за ограничения путей эвакуации возникла паника и массовая давка. Установить, кто дал приказ военным разогнать митинг, комиссии не удалось, так как письменно решение оформлено не было. В постановлении СНД за подписью Михаила Горбачева говорится, что на трагедию повлияла неспособность руководства республики разрядить ситуацию политическими средствами

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В марте 1990 года в РСФСР состоялись выборы народных депутатов, а также выборы в местные Советы. В марте в Ленинграде был избран Совет народных депутатов 21-го созыва: большинство мест в новом парламенте получили демократы. В мае председателем нового парламента избрали Анатолия Собчака — через три года он сыграет решающую роль в истории Ленсовета. Советниками спикера парламента стали его ученики — студенты юридического факультета ЛГУ Дмитрий Медведев и Владимир Путин

В марте 1990 года в РСФСР состоялись выборы народных депутатов, а также выборы в местные Советы. В марте в Ленинграде был избран Совет народных депутатов 21-го созыва: большинство мест в новом парламенте получили демократы. В мае председателем нового парламента избрали Анатолия Собчака — через три года он сыграет решающую роль в истории Ленсовета. Советниками спикера парламента стали его ученики — студенты юридического факультета ЛГУ Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Отношения между Ленсоветом и Собчаком были напряженные все время работы. Первое столкновение произошло еще в 1990-м: уже осенью некоторые депутаты называли Собчака «кадровой ошибкой», а тот в свою очередь заявлял, что депутаты мешают ему принимать важные решения

Отношения между Ленсоветом и Собчаком были напряженные все время работы. Первое столкновение произошло еще в 1990-м: уже осенью некоторые депутаты называли Собчака «кадровой ошибкой», а тот в свою очередь заявлял, что депутаты мешают ему принимать важные решения

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В мае 1991 года депутаты приняли решение о введении в Ленинграде поста мэра города. Выборы прошли 12 июня: победу одержал Анатолий Собчак. Впрочем, конфликт после избрания главы города, кажется, только усугубился. За два года парламент отменил десятки решений мэра. Развязка противостояния наступила осенью 1993 года, во время политического конфликта президента Бориса Ельцина и Верховного совета. Анатолий Собчак поддержал главу государства, Ленсовет — выступил против. В ноябре 1993-го мэр Петербурга предложил городскому парламенту досрочно прекратить свои полномочия: Ленсовет предложение отклонил. Парламенту оставалось жить еще месяц. В декабре Ельцин подписал указ о роспуске петербургских депутатов: Ленсовет официально перестал существовать

В мае 1991 года депутаты приняли решение о введении в Ленинграде поста мэра города. Выборы прошли 12 июня: победу одержал Анатолий Собчак. Впрочем, конфликт после избрания главы города, кажется, только усугубился. За два года парламент отменил десятки решений мэра. Развязка противостояния наступила осенью 1993 года, во время политического конфликта президента Бориса Ельцина и Верховного совета. Анатолий Собчак поддержал главу государства, Ленсовет — выступил против. В ноябре 1993-го мэр Петербурга предложил городскому парламенту досрочно прекратить свои полномочия: Ленсовет предложение отклонил. Парламенту оставалось жить еще месяц. В декабре Ельцин подписал указ о роспуске петербургских депутатов: Ленсовет официально перестал существовать

Фото: Беркетов Николай / Фотохроника ТАСС

Для депутатов 1993 год — болезненные страницы истории. В 2010 году члены Ленсовета, отмечая 20-летие парламентаризма в Петербурге, просили ЗакС не присваивать первому мэру города звание Почетного гражданина, аргументируя это тем, что тот «внес вклад в уничтожение ростков демократии». Впрочем, звание Собчаку все-таки присвоили, изменив ради этого закон

Для депутатов 1993 год — болезненные страницы истории. В 2010 году члены Ленсовета, отмечая 20-летие парламентаризма в Петербурге, просили ЗакС не присваивать первому мэру города звание Почетного гражданина, аргументируя это тем, что тот «внес вклад в уничтожение ростков демократии». Впрочем, звание Собчаку все-таки присвоили, изменив ради этого закон

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

В 1991 году Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Это событие связывают с Анатолием Собчаком: о возвращении городу исторического названия говорится на памятнике первому мэру. Однако, по свидетельствам участников Ленсовета, Собчак неоднократно выступал против переименования Ленинграда: называл такой шаг оскорблением памяти блокадников, а также заявлял об огромных расходах, которые потребуются на изготовление новых вывесок, официальных бланков и пр. За «Петербург» проголосовали горожане: в сентябре их решение узаконили Указом президиума Верховного Совета РСФСР. По словам очевидцев событий, Анатолий Собчак активного участия в обсуждении темы не принимал, однако в последние дни перед всенародным голосованием он все-таки призвал горожан поддержать переименование. На фото: июнь 2006 года, открытие памятника Анатолию Собчаку на Васильевском острове

В 1991 году Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Это событие связывают с Анатолием Собчаком: о возвращении городу исторического названия говорится на памятнике первому мэру. Однако, по свидетельствам участников Ленсовета, Собчак неоднократно выступал против переименования Ленинграда: называл такой шаг оскорблением памяти блокадников, а также заявлял об огромных расходах, которые потребуются на изготовление новых вывесок, официальных бланков и пр. За «Петербург» проголосовали горожане: в сентябре их решение узаконили Указом президиума Верховного Совета РСФСР. По словам очевидцев событий, Анатолий Собчак активного участия в обсуждении темы не принимал, однако в последние дни перед всенародным голосованием он все-таки призвал горожан поддержать переименование. На фото: июнь 2006 года, открытие памятника Анатолию Собчаку на Васильевском острове

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С Борисом Ельциным Собчак познакомился в конце работы I Съезда народных депутатов, на учредительном собрании Межрегиональной депутатской группы. «Отношения с Ельциным с первой минуты не простые: я чувствую его недоверие и настороженность и отвечаю тем же. Выступления Ельцина на Съезде и на московских митингах мне не нравятся: популистский напор в них порой берет верх над здравым смыслом; я считаю, что политика это не украшает»,— описывает первые впечатления от Ельцина Собчак в книге

С Борисом Ельциным Собчак познакомился в конце работы I Съезда народных депутатов, на учредительном собрании Межрегиональной депутатской группы. «Отношения с Ельциным с первой минуты не простые: я чувствую его недоверие и настороженность и отвечаю тем же. Выступления Ельцина на Съезде и на московских митингах мне не нравятся: популистский напор в них порой берет верх над здравым смыслом; я считаю, что политика это не украшает»,— описывает первые впечатления от Ельцина Собчак в книге

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

В июле 1991-го в РСФСР было создано всесоюзное Движение за демократические реформы, призванное объединить «все демократические силы»: от беспартийных и членов новых демократических партий до реформистски настроенных членов КПСС. Во главе нового объединения стояли девять известных политиков того времени: Аркадий Вольский, Александр Яковлев, Гавриил Попов, Эдуард Шеварднадзе, Анатолий Собчак, Станислав Шаталин, Иван Силаев, Николай Петраков и Александр Руцкой. В 1993 году движение выдвинуло на первые выборы в Госдуму Анатолия Собчака. Объединение в федеральный парламент не прошло

В июле 1991-го в РСФСР было создано всесоюзное Движение за демократические реформы, призванное объединить «все демократические силы»: от беспартийных и членов новых демократических партий до реформистски настроенных членов КПСС. Во главе нового объединения стояли девять известных политиков того времени: Аркадий Вольский, Александр Яковлев, Гавриил Попов, Эдуард Шеварднадзе, Анатолий Собчак, Станислав Шаталин, Иван Силаев, Николай Петраков и Александр Руцкой. В 1993 году движение выдвинуло на первые выборы в Госдуму Анатолия Собчака. Объединение в федеральный парламент не прошло

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Август 1991-го: по Всесоюзному радио в шесть утра было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В стране — попытка государственного переворота. В Москву по приказу представителей высших эшелонов власти ввели войска. В Ленинграде был введен режим ЧП. «Хунта, путч не пройдут, и это должен сказать сегодня себе каждый советский человек. Нынешний переворот — это последняя фаза агонии коммунистических структур, которые пытаются взять реванш»,— заявил Анатолий Собчак СМИ. К жителям города Собчак обратился с экранов телевизоров, призвав «граждан России дать достойный ответ путчистам и вернуть страну к нормальному конституционному развитию». А затем выступил перед собравшимися на Исаакиевской площади, стоя на подоконнике Мариинского дворца, где заседал Ленсовет. 22 августа 1991 года над Мариинским дворцом торжественно подняли триколор

Август 1991-го: по Всесоюзному радио в шесть утра было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В стране — попытка государственного переворота. В Москву по приказу представителей высших эшелонов власти ввели войска. В Ленинграде был введен режим ЧП. «Хунта, путч не пройдут, и это должен сказать сегодня себе каждый советский человек. Нынешний переворот — это последняя фаза агонии коммунистических структур, которые пытаются взять реванш»,— заявил Анатолий Собчак СМИ. К жителям города Собчак обратился с экранов телевизоров, призвав «граждан России дать достойный ответ путчистам и вернуть страну к нормальному конституционному развитию». А затем выступил перед собравшимися на Исаакиевской площади, стоя на подоконнике Мариинского дворца, где заседал Ленсовет. 22 августа 1991 года над Мариинским дворцом торжественно подняли триколор

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Утром 20 августа мэр Петербурга лично призывал рабочих Кировского завода выйти на митинг в поддержку руководства России и Бориса Ельцина: от завода колонна во главе с Собчаком двинулась на Дворцовую площадь. При этом, по словам некоторых свидетелей тех событий, ночь с 20 на 21 августа, когда ожидали, что в сторону Петербурга может пойти бронетехника, Собчак провел не в Мариинском дворце

Утром 20 августа мэр Петербурга лично призывал рабочих Кировского завода выйти на митинг в поддержку руководства России и Бориса Ельцина: от завода колонна во главе с Собчаком двинулась на Дворцовую площадь. При этом, по словам некоторых свидетелей тех событий, ночь с 20 на 21 августа, когда ожидали, что в сторону Петербурга может пойти бронетехника, Собчак провел не в Мариинском дворце

Фото: Алексей Фомин / pastvu.com

Новая страна требовала новой Конституции. Работа над главным законом шла с 1990-х годов. В 1992 году один из проектов подготовили член-корреспондент Российской Академии наук Сергей Алексеев и Анатолий Собчак. «Проект посвящается Андрею Дмитриевичу Сахарову»,— говорилось в предисловии к документу. Первая статья Конституции гласила: «Россия утверждает себя как правовое демократическое светское государство, высшими ценностями которого являются человек, его единство, неотъемлемые права и свободы». Конституцию Собчак от имени исполкома Российского движения демократических реформ презентовал в марте 1992-го в здании московской мэрии. Проект принят не был. Нынешний главный закон страны был принят 12 декабря 1993 года: документ был разработан Сергеем Алексеевым и Сергеем Шахраем (на фото справа) по предложению президента РФ Бориса Ельцина

Новая страна требовала новой Конституции. Работа над главным законом шла с 1990-х годов. В 1992 году один из проектов подготовили член-корреспондент Российской Академии наук Сергей Алексеев и Анатолий Собчак. «Проект посвящается Андрею Дмитриевичу Сахарову»,— говорилось в предисловии к документу. Первая статья Конституции гласила: «Россия утверждает себя как правовое демократическое светское государство, высшими ценностями которого являются человек, его единство, неотъемлемые права и свободы». Конституцию Собчак от имени исполкома Российского движения демократических реформ презентовал в марте 1992-го в здании московской мэрии. Проект принят не был. Нынешний главный закон страны был принят 12 декабря 1993 года: документ был разработан Сергеем Алексеевым и Сергеем Шахраем (на фото справа) по предложению президента РФ Бориса Ельцина

Фото: Сергей Смольский / ТАСС

Анатолий Собчак, по свидетельствам некоторых его коллег, был слишком независим, самоуверен и любил светскую жизнь. Ему нравилось не сходить с экранов. Он любил принимать у себя в городе высоких гостей с Запада. Устраивал под телекамерами чаепития с Ростроповичем и Вишневской

Анатолий Собчак, по свидетельствам некоторых его коллег, был слишком независим, самоуверен и любил светскую жизнь. Ему нравилось не сходить с экранов. Он любил принимать у себя в городе высоких гостей с Запада. Устраивал под телекамерами чаепития с Ростроповичем и Вишневской

Фото: Коммерсантъ / Александр Беленький  /  купить фото

Анатолий Собчак и экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, октябрь 1991 года

Анатолий Собчак и экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, октябрь 1991 года

Фото: Сергей Смольский / ТАСС

Анатолий Собчак (справа) встречает президента Польши Леха Валенсу (слева), прибывшего в Петербург с официальным визитом. Май 1992 года

Анатолий Собчак (справа) встречает президента Польши Леха Валенсу (слева), прибывшего в Петербург с официальным визитом. Май 1992 года

Фото: Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС

Анатолий Собчак (в центре), супруга канцлера Австрии Франца Враницкого Кристина Враницкая (справа) и председатель комитета по внешним связям петербургской мэрии Владимир Путин (второй слева) во время открытия площади Австрии в Петербурге. Восьмиугольная площадь находится на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Мира. Сентябрь 1992 года

Анатолий Собчак (в центре), супруга канцлера Австрии Франца Враницкого Кристина Враницкая (справа) и председатель комитета по внешним связям петербургской мэрии Владимир Путин (второй слева) во время открытия площади Австрии в Петербурге. Восьмиугольная площадь находится на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Мира. Сентябрь 1992 года

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Анатолий Собчак и 37-й президент США Ричард Никсон. Февраль 1993 года

Анатолий Собчак и 37-й президент США Ричард Никсон. Февраль 1993 года

Фото: Фото Сергея Смольского / ИТАР-ТАСС / .

Анатолий Собчак (слева) и 42-й президент США Билл Клинтон (справа) во время однодневного визита в Петербург в Екатерининском дворце. Апрель 1996 года

Анатолий Собчак (слева) и 42-й президент США Билл Клинтон (справа) во время однодневного визита в Петербург в Екатерининском дворце. Апрель 1996 года

Фото: Куртов Иван / Фотохроника ТАСС

Анатолий Собчак (справа) и канцлер ФРГ Гельмут Коль (слева), прибывший в Россию с трехдневным официальным визитом. Февраль 1996 года

Анатолий Собчак (справа) и канцлер ФРГ Гельмут Коль (слева), прибывший в Россию с трехдневным официальным визитом. Февраль 1996 года

Фото: Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС

С 1994 года Анатолий Собчак совмещал две должности: мэра и председателя правительства Петербурга. Заместителем и первым заместителем мэра, председателем городского комитета по внешним связям был назначен Владимир Путин. В мэрии его считали правой рукой Собчака и отмечали, что он пользовался полным доверием главы Петербурга. При отъезде из города градоначальник оставлял вместо себя Владимира Путина

С 1994 года Анатолий Собчак совмещал две должности: мэра и председателя правительства Петербурга. Заместителем и первым заместителем мэра, председателем городского комитета по внешним связям был назначен Владимир Путин. В мэрии его считали правой рукой Собчака и отмечали, что он пользовался полным доверием главы Петербурга. При отъезде из города градоначальник оставлял вместо себя Владимира Путина

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1996 году в России проходили выборы президента: Кремль заподозрил мэра Петербурга в президентских амбициях. Выдвинуться на должность главы государства Собчака убеждал депутат Госдумы первого созыва Сергей Станкевич, однако тот от идеи категорически отказался. По словам Сергея Станкевича, о предстоящих выборах Собчак лично беседовал с Ельциным и понял, что тот уверенно пойдет на второй срок. Эти события стали точкой отсчета кампании по дискредитации, которая развернулась против Анатолия Собчака. «В декабре 1995 года началась кампания по дискредитации Собчака, которая продолжалась почти до самой смерти папы. Самое активное участие в травле отца приняли бывший генпрокурор Юрий Скуратов, а также Коржаков, Сосковец, Барсуков, Куликов. Это была борьба московской ельцинской команды с Питером и конкретно с моим отцом, в лице которого видели одного из претендентов на президентский пост… говорили, что после ухода Ельцина Собчак является одним из явных фаворитов на пост главы государства»,— вспоминала Ксения Собчак в 2010 году

В 1996 году в России проходили выборы президента: Кремль заподозрил мэра Петербурга в президентских амбициях. Выдвинуться на должность главы государства Собчака убеждал депутат Госдумы первого созыва Сергей Станкевич, однако тот от идеи категорически отказался. По словам Сергея Станкевича, о предстоящих выборах Собчак лично беседовал с Ельциным и понял, что тот уверенно пойдет на второй срок. Эти события стали точкой отсчета кампании по дискредитации, которая развернулась против Анатолия Собчака. «В декабре 1995 года началась кампания по дискредитации Собчака, которая продолжалась почти до самой смерти папы. Самое активное участие в травле отца приняли бывший генпрокурор Юрий Скуратов, а также Коржаков, Сосковец, Барсуков, Куликов. Это была борьба московской ельцинской команды с Питером и конкретно с моим отцом, в лице которого видели одного из претендентов на президентский пост… говорили, что после ухода Ельцина Собчак является одним из явных фаворитов на пост главы государства»,— вспоминала Ксения Собчак в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В марте 1996 года Собчак вступил в партию «Наш дом — Россия» (НДР), созданную в поддержку политического курса Бориса Ельцина. НДР возглавлял председатель правительства России Виктор Черномырдин. В 2000 году движение приняло решение о прекращении существования НДР и вхождении в состав «Единства» — будущей «Единой России»

В марте 1996 года Собчак вступил в партию «Наш дом — Россия» (НДР), созданную в поддержку политического курса Бориса Ельцина. НДР возглавлял председатель правительства России Виктор Черномырдин. В 2000 году движение приняло решение о прекращении существования НДР и вхождении в состав «Единства» — будущей «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1996 году в Петербурге прошли первые выборы губернатора города. На место в Смольном претендовали 18 кандидатов. Во второй тур прошли: Анатолий Собчак, отработавший на должности мэра пять лет, и его первый заместитель Владимир Яковлев. За два дня до начала голосования &lt;a href=&quot;/doc/132695&quot;>“Ъ” писал&lt;/a>, что реальные шансы на победу есть только у Анатолия Собчака. Отдать голос за него планировали 28% петербуржцев. Рейтинг Яковлева был почти в три раза ниже — 10%. Прогнозы оправдались лишь частично: Собчак набрал 29% голосов, Яковлев — 21,6%. Второй тур прошел в начале июня: с преимуществом в 1,7% победил Яковлев. «Это была борьба не людей, а морали и денег. Против меня проголосовали окраины города и рабочие районы, хотя и здесь не все однозначно. Против меня также проголосовали все силовые структуры, которые ходят на выборы организованно, строго — курсанты, солдаты»,— комментировал итоги выборов Анатолий Собчак после поражения

В 1996 году в Петербурге прошли первые выборы губернатора города. На место в Смольном претендовали 18 кандидатов. Во второй тур прошли: Анатолий Собчак, отработавший на должности мэра пять лет, и его первый заместитель Владимир Яковлев. За два дня до начала голосования “Ъ” писал, что реальные шансы на победу есть только у Анатолия Собчака. Отдать голос за него планировали 28% петербуржцев. Рейтинг Яковлева был почти в три раза ниже — 10%. Прогнозы оправдались лишь частично: Собчак набрал 29% голосов, Яковлев — 21,6%. Второй тур прошел в начале июня: с преимуществом в 1,7% победил Яковлев. «Это была борьба не людей, а морали и денег. Против меня проголосовали окраины города и рабочие районы, хотя и здесь не все однозначно. Против меня также проголосовали все силовые структуры, которые ходят на выборы организованно, строго — курсанты, солдаты»,— комментировал итоги выборов Анатолий Собчак после поражения

Фото: Павел Маркин

Еще на этапе предвыборной кампании Анатолий Собчак называл выборы губернатора «генеральной репетицией президентских выборов». &lt;a href=&quot;/doc/130780 &quot;>Как писал тогда “Ъ”&lt;/a>, свою программу он строил в духе солидарности с политикой федерального центра. После первого тура Собчак заявил, что, вступив в борьбу с Владимиром Яковлевым, он на самом деле дает бой его высокопоставленным покровителям из Москвы, «которые уже сдают и самого президента», и расценивал акцию против его политической карьеры как акцию против Ельцина. Яковлев поддержку Москвы не скрывал

Еще на этапе предвыборной кампании Анатолий Собчак называл выборы губернатора «генеральной репетицией президентских выборов». Как писал тогда “Ъ”, свою программу он строил в духе солидарности с политикой федерального центра. После первого тура Собчак заявил, что, вступив в борьбу с Владимиром Яковлевым, он на самом деле дает бой его высокопоставленным покровителям из Москвы, «которые уже сдают и самого президента», и расценивал акцию против его политической карьеры как акцию против Ельцина. Яковлев поддержку Москвы не скрывал

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Поражение на тех выборах обернулось для меня победой, я совершенно иначе себя сегодня чувствую и знаю, что нужно сделать. Я потом узнал, что результаты тех выборов были фальсифицированы. Знаю и инициаторов. Это была массированная компания, хорошо организованная из Москвы»,— комментировал итоги выборов Анатолий Собчак &lt;a href=&quot;/doc/221847&quot;>в интервью “Ъ”&lt;/a> в 1999 году. Впрочем, доказательств фальсификации экс-мэр не представил

«Поражение на тех выборах обернулось для меня победой, я совершенно иначе себя сегодня чувствую и знаю, что нужно сделать. Я потом узнал, что результаты тех выборов были фальсифицированы. Знаю и инициаторов. Это была массированная компания, хорошо организованная из Москвы»,— комментировал итоги выборов Анатолий Собчак в интервью “Ъ” в 1999 году. Впрочем, доказательств фальсификации экс-мэр не представил

Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев  /  купить фото

Предвыборную кампанию Собчака в 1996 году вели его заместители Владимир Путин и Алексей Кудрин. Мнение о роли Владимира Путина в избирательной деятельности разделялись: &lt;a href=&quot;/doc/239527&quot;>как писал “Ъ”&lt;/a>, некоторые утверждали, что он «до последнего боролся за переизбрание Собчака», другие винили его в том, что Собчаку не удалось остаться на второй срок. После поражения своего начальника Путин покинул Смольный, переехал из Петербурга в Москву и в том же 1996-м занял место заместителя управляющего делами президента РФ

Предвыборную кампанию Собчака в 1996 году вели его заместители Владимир Путин и Алексей Кудрин. Мнение о роли Владимира Путина в избирательной деятельности разделялись: как писал “Ъ”, некоторые утверждали, что он «до последнего боролся за переизбрание Собчака», другие винили его в том, что Собчаку не удалось остаться на второй срок. После поражения своего начальника Путин покинул Смольный, переехал из Петербурга в Москву и в том же 1996-м занял место заместителя управляющего делами президента РФ

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Незадолго до губернаторских выборов огласку получило уголовное дело о взятках, якобы переданных чиновникам мэрии директором строительно-реставрационной фирмы «Ренессанс» Анной Евглевской. Она, как уверяло следствие, за право быть деловым партнером петербургской мэрии предоставила нескольким чиновникам и их родственникам возможность обменять их квартиры на большие. Среди новоселов значилась племянница Анатолия Собчака. Бывший мэр проходил по делу свидетелем: в сентябре 1997-го его вызвали на допрос, во время которого ему стало плохо. Его увезли в больницу, откуда он 7 ноября тайно улетел во Францию под предлогом продолжения лечения. Оказавшись в Париже, вне досягаемости Генпрокуратуры, он заявил, что готов вернуться в Петербург, только если прокуратура официально перед ним извинится. На фото: судебный процесс по иску Анатолия Собчака к бывшему председателю Петросовета Александру Беляеву о защите чести и достоинства

Незадолго до губернаторских выборов огласку получило уголовное дело о взятках, якобы переданных чиновникам мэрии директором строительно-реставрационной фирмы «Ренессанс» Анной Евглевской. Она, как уверяло следствие, за право быть деловым партнером петербургской мэрии предоставила нескольким чиновникам и их родственникам возможность обменять их квартиры на большие. Среди новоселов значилась племянница Анатолия Собчака. Бывший мэр проходил по делу свидетелем: в сентябре 1997-го его вызвали на допрос, во время которого ему стало плохо. Его увезли в больницу, откуда он 7 ноября тайно улетел во Францию под предлогом продолжения лечения. Оказавшись в Париже, вне досягаемости Генпрокуратуры, он заявил, что готов вернуться в Петербург, только если прокуратура официально перед ним извинится. На фото: судебный процесс по иску Анатолия Собчака к бывшему председателю Петросовета Александру Беляеву о защите чести и достоинства

Фото: Фото Ивана Куртова / ИТАР-ТАСС / .

В 1998-м Генпрокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Анатолия Собчака по статьям «получение взятки» и «злоупотребление служебным положением». Однако уже на следующий день Собчак &lt;a href=&quot;/doc/205216&quot;>в разговоре с “Ъ”&lt;/a> заявил, что остается в деле свидетелем: его статус не изменился. «Я не исключаю, что эта провокация направлена против руководителя ФСБ Владимира Путина. Он — мой ученик и бывший заместитель, так почему бы через &quot;дело Собчака&quot; не бросить на него тень?» — предполагал политик. Анатолий Собчак не раз заявлял, что в основе дела лежит политический заказ

В 1998-м Генпрокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Анатолия Собчака по статьям «получение взятки» и «злоупотребление служебным положением». Однако уже на следующий день Собчак в разговоре с “Ъ” заявил, что остается в деле свидетелем: его статус не изменился. «Я не исключаю, что эта провокация направлена против руководителя ФСБ Владимира Путина. Он — мой ученик и бывший заместитель, так почему бы через "дело Собчака" не бросить на него тень?» — предполагал политик. Анатолий Собчак не раз заявлял, что в основе дела лежит политический заказ

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Проживая в Париже, Анатолий Собчак читал лекции в Сорбонне, писал статьи и книги. Поездки в Россию экс-мэр считал небезопасными: «Моим противникам выгодно, чтобы меня не стало. Знаете, по сталинскому принципу: нет человека — нет проблемы. Я решу вопрос о возвращении на родину, когда буду спокоен за собственную жизнь и безопасность». После отъезда из Петербурга Собчак столкнулся с травлей в СМИ. Однако уверял, что будущее связывает с Россией и намеревается вернуться к профессиональной и политической деятельности. В 1999 году Генпрокуратура очередной раз заявила, что Собчаку скоро предъявят обвинения. В июле экс-мэр вернулся в Россию, а в ноябре прокуратура заявила, что никаких обвинений не предъявлялось и вопросов к нему больше нет

Проживая в Париже, Анатолий Собчак читал лекции в Сорбонне, писал статьи и книги. Поездки в Россию экс-мэр считал небезопасными: «Моим противникам выгодно, чтобы меня не стало. Знаете, по сталинскому принципу: нет человека — нет проблемы. Я решу вопрос о возвращении на родину, когда буду спокоен за собственную жизнь и безопасность». После отъезда из Петербурга Собчак столкнулся с травлей в СМИ. Однако уверял, что будущее связывает с Россией и намеревается вернуться к профессиональной и политической деятельности. В 1999 году Генпрокуратура очередной раз заявила, что Собчаку скоро предъявят обвинения. В июле экс-мэр вернулся в Россию, а в ноябре прокуратура заявила, что никаких обвинений не предъявлялось и вопросов к нему больше нет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

Вернувшись в Россию, Анатолий Собчак, как и заявлял в Париже, пошел на выборы в Госдуму. Однако закрепиться в политической жизни уже новой России не удалось: выборы он проиграл. В 2000 году в России проходили выборы президента. За неделю до смерти Собчак был назначен доверенным лицом Владимира Путина в Петербурге и возглавил Политический консультационный совет демократических партий и движений. &lt;a href=&quot;/doc/140815&quot;>Как писал “Ъ”&lt;/a>, по некоторым сведениям, Собчак претендовал на пост главы администрации будущего президента, надеясь получить его после выборов

Вернувшись в Россию, Анатолий Собчак, как и заявлял в Париже, пошел на выборы в Госдуму. Однако закрепиться в политической жизни уже новой России не удалось: выборы он проиграл. В 2000 году в России проходили выборы президента. За неделю до смерти Собчак был назначен доверенным лицом Владимира Путина в Петербурге и возглавил Политический консультационный совет демократических партий и движений. Как писал “Ъ”, по некоторым сведениям, Собчак претендовал на пост главы администрации будущего президента, надеясь получить его после выборов

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

По воспоминаниям Людмилы Нарусовой, Анатолий Собчак перед поездкой в Калининградскую область сказал своему ученику: «Володя, только не бронзовей». На фото: Анатолий Собчак проводит пресс-конференцию в поддержу кандидатуры Владимира Путина на пост президента. 10 февраля 2000 года, одна из последних фотографий Анатолия Собчака

По воспоминаниям Людмилы Нарусовой, Анатолий Собчак перед поездкой в Калининградскую область сказал своему ученику: «Володя, только не бронзовей». На фото: Анатолий Собчак проводит пресс-конференцию в поддержу кандидатуры Владимира Путина на пост президента. 10 февраля 2000 года, одна из последних фотографий Анатолия Собчака

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля в номере гостиницы «Русь» в Светлогорске (Калининградская область). Врачи констатировали остановку сердца. После сообщений в прессе, что смерть политика была неслучайной, прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Расследование показало, что Анатолий Собчак умер естественной смертью. «Оснований утверждать, что Собчак был убит, нет»,— отчитался прокурор Калининградской области. В 2012 году в интервью «Новой газете» Людмила Нарусова намекнула, что смерть ее супруга была неестественной, но вдаваться в подробности не стала

Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля в номере гостиницы «Русь» в Светлогорске (Калининградская область). Врачи констатировали остановку сердца. После сообщений в прессе, что смерть политика была неслучайной, прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Расследование показало, что Анатолий Собчак умер естественной смертью. «Оснований утверждать, что Собчак был убит, нет»,— отчитался прокурор Калининградской области. В 2012 году в интервью «Новой газете» Людмила Нарусова намекнула, что смерть ее супруга была неестественной, но вдаваться в подробности не стала

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Анатолий Собчак похоронен в Петербурге — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В последний путь первого мэра Петербурга провожали политики из его команды, среди которых были Владимир Путин, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Николай Патрушев… Они озвучили еще одну версию его смерти: Анатолий Собчак умер от травли со стороны политиков и СМИ

Анатолий Собчак похоронен в Петербурге — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В последний путь первого мэра Петербурга провожали политики из его команды, среди которых были Владимир Путин, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Николай Патрушев… Они озвучили еще одну версию его смерти: Анатолий Собчак умер от травли со стороны политиков и СМИ

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Следующая фотография
1 / 40

«Врагам своим не пожелаю пережить то, что пришлось испытать мне и моим близким за последние четыре года. Из человека с безупречной репутацией, немало сделавшего для возрождения новой российской государственности и новой правовой системы, я в один миг превратился в "коррупционера", в оклеветанного и гонимого, обвиняемого во всех тяжких грехах человека. На себе я познал, как беспощадно государственная машина и ее чиновники, держащие нос по ветру, могут издеваться и расправляться с неугодным человеком»,— написал Анатолий Собчак в своей книге «Дюжина ножей в спину», опубликованной в 1999 году

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Анатолий Собчак родился 10 октября 1937 года в Чите. Отец работал железнодорожным инженером, мать по профессии была бухгалтером. «He могу сказать, что я потомственный интеллигент. Но были у нас в семье какие-то особенные отношения, которые определялись бабушкой по отцовской линии — Анной Ивановной. Чешка по национальности, она знала чешский, польский и немецкий языки, и была в ней та внутренняя интеллигентность, с которой можно лишь родиться. Бабушка нас и воспитывала»,— вспоминает детство Анатолий Собчак в книге «Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента». В 1956 году будущий политик поступил в Ленинградский государственный университет (нынешний СПбГУ) и окончил его по специальности «юрист». После выпуска три года работал в Ставропольском крае, а затем вернулся в Ленинград

Фото: Коммерсантъ / из личного архива Людмилы Нарусовой

Впервые Анатолий Собчак женился в 1959 году: в браке с Нонной Гандзюк у них родилась дочь Мария. В 1970-х Анатолий Собчак познакомился с Людмилой Нарусовой, которая была младше него на 14 лет и приехала из Брянска поступать в ЛГУ. В 1980-м после развода с первой женой Собчак женился на Людмиле. Через год у них родилась дочь Ксения

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк»

В марте 1989 года в Советском Союзе прошли выборы народных депутатов, которые принято называть «первыми частично свободными выборами» в отечественной истории. Реформы Михаила Горбачева коснулись и избирательной системы: в 1989-м выбирали по-новому, «по-горбачевски». Анатолий Собчак стал кандидатом в депутаты практически случайно. В конце 1980-х он возглавлял созданную им кафедру хозяйственного права в ЛГУ. Фамилия «Собчак» прозвучала на собрании юридического факультета по поводу выдвижения кандидатов на предстоящие выборы. «Когда прозвучало мое имя, ничего, кроме удовлетворения, я не испытал: назвали — значит, я не последний профессор на факультете»,— так Анатолий Собчак описывает события, происходившие за несколько месяцев до выборов, в книге «Хождение во власть»

Фото: Фото Юрия Белинского и Олега Пороховникова / Фотохроника ТАСС

В свое политическое будущее Анатолий Собчак, впрочем, не особо верил. Ситуация изменилась, когда один из знакомых, городской партийный функционер, заявил: «Вы же умный человек и должны понимать, что никаких шансов на избрание у вас нет». «И тут я понял, что во мне живо мальчишеское чувство лидерства: „Давайте поспорим, что я стану депутатом!..”»,— вспоминает Анатолий Собчак в книге

Фото: Александр Стешанов / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

«Мечтаю о времени, когда не будет никаких окружных собраний и предварительных отборов кандидатов; о времени, в котором избиратели, придя на встречу, смогут сами определить кандидата и не будут толпиться у закрытых перед ними дверей, охраняемых дружинниками и нарядами милиции; о времени, когда продажные и некомпетентные министры вкупе с другими такими же руководителями перестанут доводить нашу жизнь до абсурда; о времени, когда министр мелиорации и водного хозяйства, закопавший в землю миллиарды, и министр финансов, скрывавший от народа громадный дефицит госбюджета, и Председатель Верховного суда, сделавший карьеру, написав донос на своих коллег, все они перестанут занимать свои кресла. Мечтаю о времени, когда наше государство станет правовым»,— так выглядела его предвыборная речь (из книги «Хождение во власть»). Кажется, мечты первого мэра Петербурга так и остались лишь мечтами. Но речь сработала: в марте он был избран в народные депутаты и члены Верховного Совета

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

В 1989 году в новом советском парламенте была создана Межрегиональная депутатская группа (МДГ) — оппозиция Коммунистической партии Советского Союза. Идейным вдохновителем политического объединения, в которое вошли 388 депутатов, выступил академик Андрей Сахаров. Сопредседателями МДГ были избраны Борис Ельцин, историк и будущий создатель РГГУ Юрий Афанасьев, экономист Гавриил Попов, доктор химических наук из Эстонии Виктор Пальм и Андрей Сахаров. В Конституционный совет МДГ избрали 25 человек, в том числе Анатолия Собчака, вступившего в КПСС за год до начала своей политической карьеры. Именно МДГ еще в 1989-м заявляла о необходимости вычеркнуть из Конституции шестую статью, которая с 1977 года закрепляла, что КПСС является «руководящей и направляющей силой советского общества». Статья была переписана после массовой февральской демонстрации «за отмену руководящей роли КПСС» и в поддержку демократических реформ

Фото: Морковкин Анатолий / Фотохроника ТАСС

На II Съезде народных депутатов Андрей Сахаров предложил дать более четкую формулировку понятию «оппозиция». «Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивая процесс перестрои?ки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет интенсивно разрушаться»,— декларировал депутат. Против идеи стать «официальной оппозицией», которая не несет ответственность за действия власти, выступили Сергей Станкевич и Анатолий Собчак. Впрочем, несмотря на внутренние противоречия, МДГ оставалась единой до 1991 года

Фото: Коммерсантъ / Евгений Пчелинцев  /  купить фото

В апреле 1989 года перед Домом правительства в Тбилиси начался бессрочный несанкционированный митинг. Участники акции выдвинули требования о выходе Грузии из состава СССР. В ночь на 9 апреля митинг был подавлен, в ходе чего погибли 18 женщин и трое мужчин. Ответить на вопрос, кто отдал приказ разогнать протестующих, предстояло специально созданной комиссии. Доклад по расследованию событий представил Анатолий Собчак на заседании Второго съезда народных депутатов (СНД) СССР. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении силы. Вытеснение началось в 04:05, но спустя 16 минут, когда митингующие стали покидать площадь у Дома правительства, почти все выходы оказались перекрыты автотранспортом. Из-за ограничения путей эвакуации возникла паника и массовая давка. Установить, кто дал приказ военным разогнать митинг, комиссии не удалось, так как письменно решение оформлено не было. В постановлении СНД за подписью Михаила Горбачева говорится, что на трагедию повлияла неспособность руководства республики разрядить ситуацию политическими средствами

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В марте 1990 года в РСФСР состоялись выборы народных депутатов, а также выборы в местные Советы. В марте в Ленинграде был избран Совет народных депутатов 21-го созыва: большинство мест в новом парламенте получили демократы. В мае председателем нового парламента избрали Анатолия Собчака — через три года он сыграет решающую роль в истории Ленсовета. Советниками спикера парламента стали его ученики — студенты юридического факультета ЛГУ Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Отношения между Ленсоветом и Собчаком были напряженные все время работы. Первое столкновение произошло еще в 1990-м: уже осенью некоторые депутаты называли Собчака «кадровой ошибкой», а тот в свою очередь заявлял, что депутаты мешают ему принимать важные решения

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В мае 1991 года депутаты приняли решение о введении в Ленинграде поста мэра города. Выборы прошли 12 июня: победу одержал Анатолий Собчак. Впрочем, конфликт после избрания главы города, кажется, только усугубился. За два года парламент отменил десятки решений мэра. Развязка противостояния наступила осенью 1993 года, во время политического конфликта президента Бориса Ельцина и Верховного совета. Анатолий Собчак поддержал главу государства, Ленсовет — выступил против. В ноябре 1993-го мэр Петербурга предложил городскому парламенту досрочно прекратить свои полномочия: Ленсовет предложение отклонил. Парламенту оставалось жить еще месяц. В декабре Ельцин подписал указ о роспуске петербургских депутатов: Ленсовет официально перестал существовать

Фото: Беркетов Николай / Фотохроника ТАСС

Для депутатов 1993 год — болезненные страницы истории. В 2010 году члены Ленсовета, отмечая 20-летие парламентаризма в Петербурге, просили ЗакС не присваивать первому мэру города звание Почетного гражданина, аргументируя это тем, что тот «внес вклад в уничтожение ростков демократии». Впрочем, звание Собчаку все-таки присвоили, изменив ради этого закон

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

В 1991 году Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Это событие связывают с Анатолием Собчаком: о возвращении городу исторического названия говорится на памятнике первому мэру. Однако, по свидетельствам участников Ленсовета, Собчак неоднократно выступал против переименования Ленинграда: называл такой шаг оскорблением памяти блокадников, а также заявлял об огромных расходах, которые потребуются на изготовление новых вывесок, официальных бланков и пр. За «Петербург» проголосовали горожане: в сентябре их решение узаконили Указом президиума Верховного Совета РСФСР. По словам очевидцев событий, Анатолий Собчак активного участия в обсуждении темы не принимал, однако в последние дни перед всенародным голосованием он все-таки призвал горожан поддержать переименование. На фото: июнь 2006 года, открытие памятника Анатолию Собчаку на Васильевском острове

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С Борисом Ельциным Собчак познакомился в конце работы I Съезда народных депутатов, на учредительном собрании Межрегиональной депутатской группы. «Отношения с Ельциным с первой минуты не простые: я чувствую его недоверие и настороженность и отвечаю тем же. Выступления Ельцина на Съезде и на московских митингах мне не нравятся: популистский напор в них порой берет верх над здравым смыслом; я считаю, что политика это не украшает»,— описывает первые впечатления от Ельцина Собчак в книге

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

В июле 1991-го в РСФСР было создано всесоюзное Движение за демократические реформы, призванное объединить «все демократические силы»: от беспартийных и членов новых демократических партий до реформистски настроенных членов КПСС. Во главе нового объединения стояли девять известных политиков того времени: Аркадий Вольский, Александр Яковлев, Гавриил Попов, Эдуард Шеварднадзе, Анатолий Собчак, Станислав Шаталин, Иван Силаев, Николай Петраков и Александр Руцкой. В 1993 году движение выдвинуло на первые выборы в Госдуму Анатолия Собчака. Объединение в федеральный парламент не прошло

Фото: Коммерсантъ / Александр Тимошенко  /  купить фото

Август 1991-го: по Всесоюзному радио в шесть утра было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В стране — попытка государственного переворота. В Москву по приказу представителей высших эшелонов власти ввели войска. В Ленинграде был введен режим ЧП. «Хунта, путч не пройдут, и это должен сказать сегодня себе каждый советский человек. Нынешний переворот — это последняя фаза агонии коммунистических структур, которые пытаются взять реванш»,— заявил Анатолий Собчак СМИ. К жителям города Собчак обратился с экранов телевизоров, призвав «граждан России дать достойный ответ путчистам и вернуть страну к нормальному конституционному развитию». А затем выступил перед собравшимися на Исаакиевской площади, стоя на подоконнике Мариинского дворца, где заседал Ленсовет. 22 августа 1991 года над Мариинским дворцом торжественно подняли триколор

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Утром 20 августа мэр Петербурга лично призывал рабочих Кировского завода выйти на митинг в поддержку руководства России и Бориса Ельцина: от завода колонна во главе с Собчаком двинулась на Дворцовую площадь. При этом, по словам некоторых свидетелей тех событий, ночь с 20 на 21 августа, когда ожидали, что в сторону Петербурга может пойти бронетехника, Собчак провел не в Мариинском дворце

Фото: Алексей Фомин / pastvu.com

Новая страна требовала новой Конституции. Работа над главным законом шла с 1990-х годов. В 1992 году один из проектов подготовили член-корреспондент Российской Академии наук Сергей Алексеев и Анатолий Собчак. «Проект посвящается Андрею Дмитриевичу Сахарову»,— говорилось в предисловии к документу. Первая статья Конституции гласила: «Россия утверждает себя как правовое демократическое светское государство, высшими ценностями которого являются человек, его единство, неотъемлемые права и свободы». Конституцию Собчак от имени исполкома Российского движения демократических реформ презентовал в марте 1992-го в здании московской мэрии. Проект принят не был. Нынешний главный закон страны был принят 12 декабря 1993 года: документ был разработан Сергеем Алексеевым и Сергеем Шахраем (на фото справа) по предложению президента РФ Бориса Ельцина

Фото: Сергей Смольский / ТАСС

Анатолий Собчак, по свидетельствам некоторых его коллег, был слишком независим, самоуверен и любил светскую жизнь. Ему нравилось не сходить с экранов. Он любил принимать у себя в городе высоких гостей с Запада. Устраивал под телекамерами чаепития с Ростроповичем и Вишневской

Фото: Коммерсантъ / Александр Беленький  /  купить фото

Анатолий Собчак и экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, октябрь 1991 года

Фото: Сергей Смольский / ТАСС

Анатолий Собчак (справа) встречает президента Польши Леха Валенсу (слева), прибывшего в Петербург с официальным визитом. Май 1992 года

Фото: Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС

Анатолий Собчак (в центре), супруга канцлера Австрии Франца Враницкого Кристина Враницкая (справа) и председатель комитета по внешним связям петербургской мэрии Владимир Путин (второй слева) во время открытия площади Австрии в Петербурге. Восьмиугольная площадь находится на пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Мира. Сентябрь 1992 года

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Анатолий Собчак и 37-й президент США Ричард Никсон. Февраль 1993 года

Фото: Фото Сергея Смольского / ИТАР-ТАСС / .

Анатолий Собчак (слева) и 42-й президент США Билл Клинтон (справа) во время однодневного визита в Петербург в Екатерининском дворце. Апрель 1996 года

Фото: Куртов Иван / Фотохроника ТАСС

Анатолий Собчак (справа) и канцлер ФРГ Гельмут Коль (слева), прибывший в Россию с трехдневным официальным визитом. Февраль 1996 года

Фото: Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС

С 1994 года Анатолий Собчак совмещал две должности: мэра и председателя правительства Петербурга. Заместителем и первым заместителем мэра, председателем городского комитета по внешним связям был назначен Владимир Путин. В мэрии его считали правой рукой Собчака и отмечали, что он пользовался полным доверием главы Петербурга. При отъезде из города градоначальник оставлял вместо себя Владимира Путина

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1996 году в России проходили выборы президента: Кремль заподозрил мэра Петербурга в президентских амбициях. Выдвинуться на должность главы государства Собчака убеждал депутат Госдумы первого созыва Сергей Станкевич, однако тот от идеи категорически отказался. По словам Сергея Станкевича, о предстоящих выборах Собчак лично беседовал с Ельциным и понял, что тот уверенно пойдет на второй срок. Эти события стали точкой отсчета кампании по дискредитации, которая развернулась против Анатолия Собчака. «В декабре 1995 года началась кампания по дискредитации Собчака, которая продолжалась почти до самой смерти папы. Самое активное участие в травле отца приняли бывший генпрокурор Юрий Скуратов, а также Коржаков, Сосковец, Барсуков, Куликов. Это была борьба московской ельцинской команды с Питером и конкретно с моим отцом, в лице которого видели одного из претендентов на президентский пост… говорили, что после ухода Ельцина Собчак является одним из явных фаворитов на пост главы государства»,— вспоминала Ксения Собчак в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В марте 1996 года Собчак вступил в партию «Наш дом — Россия» (НДР), созданную в поддержку политического курса Бориса Ельцина. НДР возглавлял председатель правительства России Виктор Черномырдин. В 2000 году движение приняло решение о прекращении существования НДР и вхождении в состав «Единства» — будущей «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 1996 году в Петербурге прошли первые выборы губернатора города. На место в Смольном претендовали 18 кандидатов. Во второй тур прошли: Анатолий Собчак, отработавший на должности мэра пять лет, и его первый заместитель Владимир Яковлев. За два дня до начала голосования “Ъ” писал, что реальные шансы на победу есть только у Анатолия Собчака. Отдать голос за него планировали 28% петербуржцев. Рейтинг Яковлева был почти в три раза ниже — 10%. Прогнозы оправдались лишь частично: Собчак набрал 29% голосов, Яковлев — 21,6%. Второй тур прошел в начале июня: с преимуществом в 1,7% победил Яковлев. «Это была борьба не людей, а морали и денег. Против меня проголосовали окраины города и рабочие районы, хотя и здесь не все однозначно. Против меня также проголосовали все силовые структуры, которые ходят на выборы организованно, строго — курсанты, солдаты»,— комментировал итоги выборов Анатолий Собчак после поражения

Фото: Павел Маркин

Еще на этапе предвыборной кампании Анатолий Собчак называл выборы губернатора «генеральной репетицией президентских выборов». Как писал тогда “Ъ”, свою программу он строил в духе солидарности с политикой федерального центра. После первого тура Собчак заявил, что, вступив в борьбу с Владимиром Яковлевым, он на самом деле дает бой его высокопоставленным покровителям из Москвы, «которые уже сдают и самого президента», и расценивал акцию против его политической карьеры как акцию против Ельцина. Яковлев поддержку Москвы не скрывал

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Поражение на тех выборах обернулось для меня победой, я совершенно иначе себя сегодня чувствую и знаю, что нужно сделать. Я потом узнал, что результаты тех выборов были фальсифицированы. Знаю и инициаторов. Это была массированная компания, хорошо организованная из Москвы»,— комментировал итоги выборов Анатолий Собчак в интервью “Ъ” в 1999 году. Впрочем, доказательств фальсификации экс-мэр не представил

Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев  /  купить фото

Предвыборную кампанию Собчака в 1996 году вели его заместители Владимир Путин и Алексей Кудрин. Мнение о роли Владимира Путина в избирательной деятельности разделялись: как писал “Ъ”, некоторые утверждали, что он «до последнего боролся за переизбрание Собчака», другие винили его в том, что Собчаку не удалось остаться на второй срок. После поражения своего начальника Путин покинул Смольный, переехал из Петербурга в Москву и в том же 1996-м занял место заместителя управляющего делами президента РФ

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Незадолго до губернаторских выборов огласку получило уголовное дело о взятках, якобы переданных чиновникам мэрии директором строительно-реставрационной фирмы «Ренессанс» Анной Евглевской. Она, как уверяло следствие, за право быть деловым партнером петербургской мэрии предоставила нескольким чиновникам и их родственникам возможность обменять их квартиры на большие. Среди новоселов значилась племянница Анатолия Собчака. Бывший мэр проходил по делу свидетелем: в сентябре 1997-го его вызвали на допрос, во время которого ему стало плохо. Его увезли в больницу, откуда он 7 ноября тайно улетел во Францию под предлогом продолжения лечения. Оказавшись в Париже, вне досягаемости Генпрокуратуры, он заявил, что готов вернуться в Петербург, только если прокуратура официально перед ним извинится. На фото: судебный процесс по иску Анатолия Собчака к бывшему председателю Петросовета Александру Беляеву о защите чести и достоинства

Фото: Фото Ивана Куртова / ИТАР-ТАСС / .

В 1998-м Генпрокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Анатолия Собчака по статьям «получение взятки» и «злоупотребление служебным положением». Однако уже на следующий день Собчак в разговоре с “Ъ” заявил, что остается в деле свидетелем: его статус не изменился. «Я не исключаю, что эта провокация направлена против руководителя ФСБ Владимира Путина. Он — мой ученик и бывший заместитель, так почему бы через "дело Собчака" не бросить на него тень?» — предполагал политик. Анатолий Собчак не раз заявлял, что в основе дела лежит политический заказ

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Проживая в Париже, Анатолий Собчак читал лекции в Сорбонне, писал статьи и книги. Поездки в Россию экс-мэр считал небезопасными: «Моим противникам выгодно, чтобы меня не стало. Знаете, по сталинскому принципу: нет человека — нет проблемы. Я решу вопрос о возвращении на родину, когда буду спокоен за собственную жизнь и безопасность». После отъезда из Петербурга Собчак столкнулся с травлей в СМИ. Однако уверял, что будущее связывает с Россией и намеревается вернуться к профессиональной и политической деятельности. В 1999 году Генпрокуратура очередной раз заявила, что Собчаку скоро предъявят обвинения. В июле экс-мэр вернулся в Россию, а в ноябре прокуратура заявила, что никаких обвинений не предъявлялось и вопросов к нему больше нет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

Вернувшись в Россию, Анатолий Собчак, как и заявлял в Париже, пошел на выборы в Госдуму. Однако закрепиться в политической жизни уже новой России не удалось: выборы он проиграл. В 2000 году в России проходили выборы президента. За неделю до смерти Собчак был назначен доверенным лицом Владимира Путина в Петербурге и возглавил Политический консультационный совет демократических партий и движений. Как писал “Ъ”, по некоторым сведениям, Собчак претендовал на пост главы администрации будущего президента, надеясь получить его после выборов

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

По воспоминаниям Людмилы Нарусовой, Анатолий Собчак перед поездкой в Калининградскую область сказал своему ученику: «Володя, только не бронзовей». На фото: Анатолий Собчак проводит пресс-конференцию в поддержу кандидатуры Владимира Путина на пост президента. 10 февраля 2000 года, одна из последних фотографий Анатолия Собчака

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля в номере гостиницы «Русь» в Светлогорске (Калининградская область). Врачи констатировали остановку сердца. После сообщений в прессе, что смерть политика была неслучайной, прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Расследование показало, что Анатолий Собчак умер естественной смертью. «Оснований утверждать, что Собчак был убит, нет»,— отчитался прокурор Калининградской области. В 2012 году в интервью «Новой газете» Людмила Нарусова намекнула, что смерть ее супруга была неестественной, но вдаваться в подробности не стала

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Анатолий Собчак похоронен в Петербурге — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В последний путь первого мэра Петербурга провожали политики из его команды, среди которых были Владимир Путин, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Николай Патрушев… Они озвучили еще одну версию его смерти: Анатолий Собчак умер от травли со стороны политиков и СМИ

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд