Первый и последний мэр Петербурга

В 1996 году в Петербурге прошли первые выборы губернатора города. На место в Смольном претендовали 18 кандидатов. Во второй тур прошли: Анатолий Собчак, отработавший на должности мэра пять лет, и его первый заместитель Владимир Яковлев. За два дня до начала голосования “Ъ” писал, что реальные шансы на победу есть только у Анатолия Собчака. Отдать голос за него планировали 28% петербуржцев. Рейтинг Яковлева был почти в три раза ниже — 10%. Прогнозы оправдались лишь частично: Собчак набрал 29% голосов, Яковлев — 21,6%. Второй тур прошел в начале июня: с преимуществом в 1,7% победил Яковлев. «Это была борьба не людей, а морали и денег. Против меня проголосовали окраины города и рабочие районы, хотя и здесь не все однозначно. Против меня также проголосовали все силовые структуры, которые ходят на выборы организованно, строго — курсанты, солдаты»,— комментировал итоги выборов Анатолий Собчак после поражения

Фото: Павел Маркин