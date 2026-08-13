Отец кубинского народа

В 1962 года Фидель Кастро дал согласие на размещение на Кубе в рамках операции «Анадырь» группы советских войск численностью более 40 тыс. человек. Она включала в себя четыре мотострелковых полка, ракетную дивизию, части ПВО, ВВС, ВМФ. Этому предшествовало размещение в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть территории СССР. Это стало одной из причин начала 22 октября 1962 года Карибского кризиса, который поставил мир на грань ядерной войны. В результате советское руководство приняло решение о вывозе ракет с острова в обмен на уступки со стороны США и гарантии ненападения на Кубу

Фото: Charles Tasnadi / AP