Отец кубинского народа

Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в провинции Орьенте на востоке Кубы в семье владельца сахарной плантации. В 1950 году он окончил факультет права и общественных наук Гаванского университета, получив звание доктора права и диплом адвоката
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Во время учебы Фидель Кастро примкнул к радикальной студенческой организации «Революционный повстанческий союз», которая выступала за политические преобразования на Кубе и придерживалась насильственных методов борьбы. Позднее он вступил в Партию кубинского народа, которая придерживалась националистических и коммунистических идей
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AP / Andrew St. George
В 1952 году Кастро был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты конгресса (парламента) страны от провинции Гавана на выборах, которые должны были состояться в июне. Однако 10 марта на Кубе был совершен государственный переворот. К власти пришел кадровый военный Фульхенсио Батиста, который распустил парламент и отменил действие конституции. В 1953 году Фидель Кастро вместе с Абелем Сантамарией создал оппозиционную группу «Поколение столетия», главной целью которой стало свержение диктатуры Батисты вооруженным путем
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AP / Andrew St. George
26 июля 1953 года группа «Поколение столетия» совершила попытку штурма военных казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, где располагался второй по значимости военный гарнизон страны. Фидель возглавлял главную ударную группу из 95 бойцов (его младший брат Рауль руководил атакой на смежный с казармами Дворец правосудия). Однако мятежникам не удалось застать гарнизон врасплох. Из 120 участников штурма шесть погибли в бою, свыше 50 были убиты полицией в последующие дни. Фидель с группой численностью около 20 человек отступил в горы. 1 августа отряд был обнаружен и задержан правительственными войсками
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AP
Судебный процесс над мятежниками начался 21 сентября 1953 года. Фидель Кастро отказался от адвоката и сам защищал себя в суде. 16 октября во время судебного заседания он выступил со знаменитой пятичасовой речью «История меня оправдает», которая стала программной для последующей революционной борьбы. Фиделя приговорили к 15 годам тюремного заключения, Рауля — к 13. Однако 15 мая 1955 года под давлением общественности, Батиста объявил амнистию участникам штурма казарм
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AP
После выхода на свободу Кастро эмигрировал в Мексику, где основал подпольное «Движение 26 июля» и начал готовить восстание. 2 декабря 1956 года отряд из 20 человек высадился на восточном побережье Кубы, и со временем превратился в повстанческую армию, которая начала партизанскую войну с режимом Батисты. 1 января 1959 года Фульхенсио Батиста бежал в Доминиканскую Республику, а Фидель Кастро выступил в городе Сантьяго-де-Куба с речью, в которой провозгласил победу революции
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ТАСС
Власть на Кубе перешла к Революционному правительству, которое возглавил Фидель Кастро, ставший премьер-министром и главнокомандующим Революционными вооруженными силами
На фото: Фидель Кастро и советский космонавт Юрий Гагарин (справа)
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Валентин Соболев / ТАСС
После победы революции резко ухудшились отношения Кубы с США. На этом фоне произошло сближение Кубы с Советским Союзом, который начал закупать кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, сельскохозяйственную технику и прочие товары. Началось тесное сотрудничество в военной сфере. В ответ США ввели режим эмбарго в отношении Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения
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AP / Revolucion, Korda
В 1961 году Фидель Кастро объявил о социалистическом характере Кубинской революции, что способствовало дальнейшему сближению Кубы с СССР. Как и в других странах социалистического блока, на острове была осуществлена национализация промышленности, большинства частных земельных владений, транспорта, средств связи и массовой информации
На фото: с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, 1963 год
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AP / TASS
«То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра»
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ТАСС
Фидель Кастро считался превосходным оратором. Его речь в ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Однако самую длинную речь кубинский лидер произнес на Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году. Выступление Кастро продолжалась 7 часов 10 минут
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Reuters / Prensa Latina
В 1962 года Фидель Кастро дал согласие на размещение на Кубе в рамках операции «Анадырь» группы советских войск численностью более 40 тыс. человек. Она включала в себя четыре мотострелковых полка, ракетную дивизию, части ПВО, ВВС, ВМФ. Этому предшествовало размещение в Турции американских ракет средней дальности «Юпитер», которые могли достигнуть территории СССР. Это стало одной из причин начала 22 октября 1962 года Карибского кризиса, который поставил мир на грань ядерной войны. В результате советское руководство приняло решение о вывозе ракет с острова в обмен на уступки со стороны США и гарантии ненападения на Кубу
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AP / Charles Tasnadi
В 1988 году Фидель Кастро выразил несогласие с перестройкой в СССР, охарактеризовав ее как «противостоящую принципам социализма». После распада СССР в 1991 году сотрудничество России и Кубы пошло на спад, из-за чего на острове разыгрался острый экономический кризис
На фото: Фидель Кастро и президент СССР Михаил Горбачев
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AP / Carlos Osorio
«Поражает, какой мерзостью является система капитализма, которая не может обеспечить своему собственному народу ни занятость, ни достойное здравоохранение и образование; которая не может предотвратить развращение молодежи наркотиками, азартными играми и другими пороками»
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Reuters
«Дорогой друг… В России вы пользуетесь большим уважением как выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь посвятивший служению народу Кубы. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами» (13 августа 2016 года в поздравительной телеграмме Фиделю Кастро)
На фото: с президентом России Владимиром Путиным
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Reuters
«Наша страна — это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду»
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Reuters / Rafael Perez
31 июля 2006 года из-за ухудшения здоровья Фидель Кастро временно передал свои полномочия группе из семи человек во главе с Раулем Кастро (справа). 18 февраля 2008 года Фидель объявил о своем окончательном уходе со всех государственных постов, а в 2011 году передал Раулю Кастро полномочия первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы
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AP / Cristobal Herrera
В 2011 году Фидель Кастро был включен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший наибольшее число покушений — 638. В 167 случаях участники заговоров были задержаны и предстали перед судом
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Reuters
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) о Фиделе Кастро: «Кузнец истории, учитель, я говорю это без стеснения, ты — отец революций на этом континенте, ты — наш отец»
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Reuters / Claudia Daut
«Мир, который становится все более и более неуправляемым, будет бороться до тех пор, пока гегемонизм и порабощение народов не станут полностью несостоятельными»
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AP / Alex Castro
25 ноября 2016 года Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. В стране был объявлен девятидневный национальный траур. Церемония прощания состоялась в Мемориальном центре Хосе Марти в Гаване. Тысячи кубинцев прошли по улицам столицы с фотографиями покойного лидера