«Россети Тюмень» завершили подготовку энергосистемы Тобольского округа к осенне-зимнему периоду

Компания «Россети Тюмень» завершила подготовку электросетевого комплекса Тобольского муниципального округа к периоду максимальных нагрузок на энергосистему. Специалисты провели ремонт и техобслуживание 687 трансформаторных подстанций, трех высоковольтных питающих центров и свыше 25 километров линий электропередачи (ЛЭП).

Значительная часть электросетевого хозяйства Тобольского муниципального округа находится в болотистой местности, поэтому энергетики заменили и укрепили 124 опоры ЛЭП, а еще у 104 опорных конструкций усилили фундаменты. На высоковольтных подстанциях сотрудники компании отремонтировали девять единиц силового оборудования, в том числе восемь выключателей.

Дополнительную устойчивость энергообъектов к плохой погоде обеспечит самонесущий изолированный провод (СИП) с повышенной износостойкостью. Специалисты смонтировали свыше трех километров СИП. Кроме того, энергетики заменили 152 изолятора, установили 370 птицезащитных устройств и расчистили более 330 гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. В качестве новых комплектующих сотрудники использовали материалы российского производства.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергоинфраструктуры Тюменской области к предстоящему периоду максимальных нагрузок. Своевременное выполнение профилактических мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей и социально значимых объектов при прохождении осенне-зимнего периода 2026/2027 годов.

АО «Россети Тюмень»