Плюс 328 номеров к сибирскому гостеприимству

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

«УГМК-Застройщик» продолжает активно участвовать в развитии спортивно-туристического комплекса Шерегеш. Накануне компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию второго десятиэтажного отеля. Новое здание рассчитано на 328 номеров. Гости смогут выбрать как номера категории «стандарт», «люкс», «семейный», так и просторные пентхаусы с собственными террасами под открытым небом.

Для гостей нового отеля будет работать вся необходимая инфраструктура. На первом этаже откроется фирменный магазин одежды Dragon Fly, где можно будет приобрести профессиональную экипировку и стильные повседневные вещи. Для гастрономических впечатлений предусмотрены ресторан и лобби-бар с панорамными окнами. Особое внимание уделено безопасности и здоровью гостей: в здании начнет работу собственный травмпункт, готовый оказать первую помощь при любых повреждениях на склоне, а также аптека.

Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Ключевой точкой притяжения нового кластера станет термальный комплекс с бассейном под открытым небом, водопадами и аквамассажем, который откроется в этом году. Он расположится между первым и вторым отелями и будет доступен для гостей всей территории. Комплекс оснастят хаммамом, русской парной и саунами, здесь также начнут работу фитобар и кабинеты для спа-процедур.

— Запуск второго отеля — это не просто расширение номерного фонда, — отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. — Мы строим в Шерегеше курорт, где каждый найдет занятие по душе. Это не только катание зимой на склонах, но и десятки километров летних троп для хайкинга, прогулки на велосипедах и сплавы по рекам. Для вечернего досуга работают рестораны и караоке-бар. Восстановить силы можно в банном комплексе, а совсем скоро — в нашем новом термальном комплексе. Мы создаем среду, куда гостям захочется возвращаться в Кузбасс в любой сезон.

В непосредственной близости от места уже успешно работает первый пятизвездочный отель курорта «Шермонт», ставший точкой притяжения для туристов. В числе ключевых объектов — лобби-бар на первом этаже и панорамный двухуровневый ресторан на 182 места с русской и европейской кухней, караоке-клуб TRUFF. Для деловых мероприятий на 3 этаже созданы два конференц-зала на 80 и 115 мест и две комнаты для переговоров на 8 человек каждая.

На территории комплекса находится шестиместная канатная дорога «Шермонт», протяженностью 1,4 километра. Отсюда для любителей горных лыж и сноубординга открыты новые маршруты общей протяженностью 4 км и шириной 100 метров, связывающие соседние сектора. Трассы подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Работает прокат и лыжный клуб призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РФ Александра Бессмертных. Также открыта освещенная трасса для катания на беговых лыжах протяженностью 1,2 километра. Для удобства гостей рядом расположены кафе и паркинг.

В этом зимнем сезоне курорт продолжит масштабное обновление подъемной инфраструктуры. Помимо уже работающей кресельной дороги, для лыжников и сноубордистов откроется 8-местная гондольная канатная дорога «Центральная». Ее протяженность составит 2400 метров, а пропускная способность — 2200 человек в час.

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