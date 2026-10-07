Экс-сотрудника ФСИН на Урале отправили в колонию за взятку в виде игрового ПК

Верхнесалдинский районный суд назначил шесть лет колонии общего режима бывшему сотруднику ИК-5 ГУФСИН России по Свердловской области Игорю Поздину, сообщили в пресс-службе судов региона. Его судили за взятки от заключенного в виде компьютерной техники по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верхнесалдинский районный суд Фото: Верхнесалдинский районный суд

Суд установил, что в марте и июне 2025 года Поздин через посредника получил взятки — ему передали монитор, также ему оказали услуги по ремонту системного блока компьютера. За это он незаконно поощрял осужденного и не привлекал его к дисциплинарной ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка в ИК-5 в Нижнем Тагиле.

К марту 2026 года Поздин занял пост замначальника следственного изолятора при колонии №5. В этом месяце через посредника ему передали взятку в виде игрового системного блока. Взамен он не привлек того же осужденного к ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка в ИК-46 в Невьянске.

На суде заключенный рассказал, что благодаря этому в колонии мог носить одежду и обувь неустановленного образца, нарушать распорядок дня и пользоваться сотовым телефоном. Экс-сотрудник колонии признал вину частично, заявив, что две взятки получил за свои законные действия, а системный блок не был подношением — он намеревался заплатить за него.

Приговор бывшему сотруднику был назначен по совокупности преступлений. Его также оштрафовали на 110 тыс. руб. и лишили звания майора внутренней службы. В течение четырех лет ему также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ирина Пичурина