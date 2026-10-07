Коллекторские организации удвоили размещение облигаций с начала 2026 года

Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с начала года разместили облигации почти на 16 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Растет и число взыскателей, готовых выходить на публичный рынок заимствований. ПКО предлагают высокую доходность с учетом 15-летней истории без дефолтов, и инвесторы оперативно раскупают бумаги. Впрочем, пик облигационного бума ПКО, скорее всего, закончится в этом году, и в следующем рост будет более сдержанным.

За январь—сентябрь 2026 года размещенный объем облигационных выпусков эмитентов из сектора взыскания составил 15,8 млрд руб., подсчитали аналитики компании «Юнисервис Капитал». Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (6,95 млрд руб.). Заявленный объем эмиссии составил 16,3 млрд руб., фактическое размещение достигло около 97% от него. Количество размещений увеличилось вдвое — с 10 до 24 выпусков. В процессе первичного размещения на текущий момент находятся четыре выпуска.

В 2026 году на рынок вышли два новых игрока: ПКО «Вернем» и ПКО «Филберт». Несмотря на волатильность долгового рынка и возросшую избирательность инвесторов, выпуски коллекторских компаний сохраняют высокий спрос: основная часть выпусков разместилась в течение одного дня (17 из 24) и в полном объеме. Большинство размещений (за исключением выпусков ПКБ, «АйДи Коллект» и ЮСВ) предназначены для квалифицированных инвесторов — отрасль взыскания традиционно относится к зоне повышенных рисков, отмечают авторы исследования. При этом за более чем 15 лет размещений не было ни одного дефолта, отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Подробнее — в материале «Ъ» «Взыскатели заняли на долги».