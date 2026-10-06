ХК «Автомобилист» всухую обыграл омский «Авангард» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Во втором периоде счет открыл Кейл Клэг. На 44-й минуте Александр Шаров удвоил преимущество команды. Через несколько минут Александр Кадейкин сделал счет 3:0. В концовке встречи Джесси Блэкер забил в пустые ворота.

После 13 матчей «Автомобилист» набрал 14 очков и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Авангард» после 11 матчей с 10 очками находится на 10-м месте.

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 14 октября в Астане против «Барыса».

Полина Бабинцева