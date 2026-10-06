Власти Тюмени уволили пресс-секретаря за матерные оскорбления журналиста

Пресс-секретарь департамента образования Тюмени Иван Рябцев покинул занимаемую должность после переписки с журналистом информационного агентства Ura.ru Анастасией Григорьевой, в которой он нецензурно выругался на корреспондента, сообщила директор информационно-методического центра города Наталья Старых в видеообращении, опубликованном в соцсетях ведомства. Она подчеркнула, что допущенный сотрудником грубый тон в разговоре «несовместим с уважительным профессиональным общением и ответственностью». «Приношу свои извинения за данный инцидент»,— обратилась она к информагентству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Ura.ru, Анастасия Григорьева обратилась к Ивану Рябцеву за информацией для подготовки материала о введенной в школах города системе оценки поведения и первых результатах от принятых изменений, однако чиновник отказался предоставлять данные журналисту. «Ответил, что находится на больничном, а после начал рассказывать Анастасии о совокуплении с карликами и пригласил на ланч. На отказ и просьбу соблюдать границы, пресс-секретарь начал ругаться матом и стер часть сообщений»,— пишет информагентство.

Наталья Старых в обращении подтвердила, что Иван Рябцев 5 октября не находился на рабочем месте. «Инцидент не связан с информационной политикой и деятельностью департамента образования администрации Тюмени и подведомственными ему организациями»,— добавила она.

Отставке Ивана Рябцева предшествовал разговор между директором департамента общественных связей Тюменской области Ириной Широковой и заместителем главы Тюмени Яной Зубовой. Вице-мэр взяла ситуацию на контроль и пообещала применить «соответствующие меры». «Общение с журналистами в любых ситуациях должно вестись в соответствии с деловыми и этическими стандартами, строиться на уважении и соблюдении личных и профессиональных границ»,— подчеркнула госпожа Широкова.

Василий Алексеев