Воронежский минобр потребовал не привлекать учителей к вечерним обходам улиц

Когда министерству образования Воронежской области стало известно об инициативе проведения в Россошанском районе вечерних профилактических обходов территорий, прилегающих к школам, перед районным органом управления образования поставили задачу «прекратить ее реализацию с привлечением педагогов». Об этом в министерстве рассказали 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Обеспечение общественного порядка — компетенция правоохранительных органов. Эти функции не должны возлагаться на учителей. Профилактическая работа школ с детьми и родителями должна проводиться в рамках полномочий образовательных организаций, без привлечения педагогов к патрулированию улиц»,— подчеркнули в региональном министерстве образования.

В ведомстве подтвердили, что после «инцидента с участием несовершеннолетних» в Россоши на районном уровне была выдвинута инициатива проведения вечерних профилактических обходов. Она, по словам министерства, возникла в ответ на запрос родителей об усилении безопасности детей. На предложение «откликнулись педагоги, его поддержали представители территориальных органов МВД». В связи с этим планировалось, что обходы будут совместными — с участием родителей, сотрудников школ и полиции.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», информацию о введении в Россоши учительских патрулей на фоне скандала с избиением школьницы рядом с лицеем №11 опубликовал Telegram-канал РЕН-ТВ. Драка была снята на видео, которое получило широкое распространение в интернете. По данным канала, руководство системы образования «обязало учителей патрулировать улицы Россоши», где «с пятницы по воскресенье педагоги должны с 18:00 до 22:00 проверять территорию города и разгонять группы подростков». Утверждалось, что средствами самообороны учителей не обеспечили. Власти Воронежской области после появления этой информации распространили комментарий администрации Россошанского района, в котором говорилось, что «ни о каких принудительных патрулированиях учителями в одиночку речи быть не может», потому что «участие сотрудников полиции в таких обходах — обязательное условие».

«Ъ-Черноземье» рассказывал об избиении девочки-подростка возле лицея №11 в Россоши 7 сентября. На происшествие обратили внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и Следственный комитет РФ, объявивший о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Денис Данилов