В воронежской Россоши отрицают принуждение учителей к патрулированию улиц

Власти Воронежской области отреагировали на появившуюся 6 октября информацию о том, что руководство системы образования «обязало учителей патрулировать улицы Россоши», где «с пятницы по воскресенье педагоги должны с 18:00 до 22:00 проверять территорию города и разгонять группы подростков». Как утверждается в распространенном властями комментарии администрации Россошанского района, «ни о каких принудительных патрулированиях учителями в одиночку речи быть не может», потому что «участие сотрудников полиции в таких обходах — обязательное условие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Информацию о введении в Россоши учительских патрулей на фоне скандала с избиением школьницы рядом с лицеем №11 сегодня опубликовал Telegram-канал РЕН-ТВ. Драка была снята на видео, которое получило широкое распространение в интернете. По данным канала, педагогов «обязали выходить в рейды без официальных приказов и оплаты сверхурочных».

«Средствами самообороны учителей, большинство из которых женщины, также не обеспечили. Сами сотрудники опасаются гнева начальства, но при этом боятся столкнуться с пьяными компаниями или стать жертвами преступников в темное время суток»,— пишет РЕН-ТВ.

Заместитель главы администрации Россошанского района — руководитель отдела образования и молодежной политики Инна Домнич подтвердила, что «с учетом запроса родительского сообщества на усиление мер безопасности детей» директорам школ района рекомендовали на собраниях с родительскими активами рассмотреть вопрос о систематическом проведении обходов близлежащих к образовательным учреждениям территорий.

«Цель — повышение уровня безопасности несовершеннолетних в вечернее время и профилактика подростковых правонарушений. К таким обходам предлагается привлекать как сотрудников школ, так и представителей родительских комитетов, территориальных отделов внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних»,— заявила Инна Домнич.

Фактически из слов представителя районной администрации следует, что учителя действительно могут патрулировать улицы, но в составе групп, а не в одиночку. Будут ли применены к отказавшимся от дополнительной нагрузки учителям какие-либо санкции, власти не пояснили.

«Ъ-Черноземье» рассказывал об избиении девочки-подростка возле лицея №11 в Россоши 7 сентября. На происшествие обратили внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и Следственный комитет РФ, объявивший о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ). По сведениям госпожи Мизулиной, школьницу избила бывшая подруга на глазах у десятков других учащихся. В пресс-службе правительства Воронежской области тогда заявили, что «с родителями обеих девочек проведена необходимая профилактическая работа». Утверждалось, что «взаимных претензий они не имеют, заявления в правоохранительные органы не подавали».

Денис Данилов