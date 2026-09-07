Мизулина и СКР обратили внимание на избиение школьницы в Воронежской области

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале об избиении девочки-подростка рядом с лицеем №11 в городе Россошь Воронежской области. По сведениям госпожи Мизулиной, школьницу избила бывшая подруга на глазах у десятков других учащихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Как пишут, драка началась в другом месте, но приехала полиция и всех разогнала. Поэтому группа подростков переместилась к школьному двору. По словам подписчиков, у пострадавшей девочки теперь черепно-мозговая травма»,— написала Екатерина Мизулина.

В пресс-службе правительства Воронежской области заявили, что региональному министерству образования «известно о конфликте между двумя несовершеннолетними, произошедшем в Россоши», а личности участниц потасовки уже установлены.

«С родителями обеих девочек проведена необходимая профилактическая работа. По имеющейся информации, взаимных претензий они не имеют, заявления в правоохранительные органы не подавали»,— рассказали в облправительстве.

По данным региональных властей, от медицинской помощи участницы конфликта отказались. Также в пресс-службе заявили, что «обстоятельства произошедшего находятся в компетенции правоохранительных органов».

Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ). Первая часть статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Доклад об обстоятельствах происшествия будет представлен в центральный аппарат ведомства.

«Жутко, что толпа стоит, смотрит, аплодирует и снимает на видео. Будто это бойцовский клуб. Никто даже не разнял. Пацаны не только не вмешались, а подстрекали нападавшую к еще большей жестокости»,— резюмировала Екатерина Мизулина.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в августе Екатерина Мизулина обещала направить в МВД материалы с просьбой провести проверку в отношении стримера и видеоблогера родом из Курска Глеба «Sasavot» Орлова.

Денис Данилов