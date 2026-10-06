Пассажиропоток вырос на 6,3% на СвЖД в сентябре

Свердловская железная дорога (СвЖД) зафиксировала рост пассажиропотока в сентябре 2026 года на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с вокзалов и станций магистрали отправились 3 млн человек, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В структуре перевозок преобладает пригородное сообщение, где объем составил 2,4 млн пассажиров (+7%), тогда как в дальнем следовании отправились 600 тыс. человек (+3,9%). Пассажирооборот за месяц достиг 707 млн пассажиро-км, увеличившись на 4,1%.

По итогам девяти месяцев суммарный пассажиропоток СвЖД составил 25,8 млн человек, что на 0,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. Пригородные перевозки выросли до 19,4 млн (+0,2%), а дальние снизились до 6,4 млн (-1,5%). Общий пассажирооборот за январь-сентябрь составил 6,8 млрд пасс-км (-1,3%).

В масштабах всей сети ОАО «РЖД» в сентябре 2026 года было отправлено 115,8 млн пассажиров, что на 0,6% превышает показатель сентября 2025 года.

Ирина Пичурина