Ольга Анисимова покинула пост главы Нижнетагильского драмтеатра

С 6 октября Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка возглавил Валерий Суров, сообщили в администрации Нижнего Тагила (Свердловская область). На посту директора он сменит Ольгу Анисимову — в этом году она отметила свое 70-летие и вышла на пенсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Имя Ольги Анисимовой неразрывно связано с Нижним Тагилом. Почти полвека она отдала служению искусству и жителям города, пройдя путь от руководителя районного отдела культуры до директора Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка»,— говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, благодаря настойчивости, энтузиазму и глубокому пониманию государственных задач театр под руководством госпожи Анисимовой стал ведущей культурной площадкой не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области — ей удалось превратить муниципальный театр в точку притяжения федерального масштаба. Ежегодно спектакли собирают около 100 тыс. зрителей. Кроме того, под кураторством Ольги Анисимовой в историческом здании театра провели реконструкцию — в ноябре 2015 года президент РФ Владимир Путин высоко оценил результат работ. Осенью 2022 года Нижний Тагил принял XIX Фестиваль театров малых городов России.

Валерий Суров в 2010-2011 годах возглавлял аппарат городской администрации, а с 2012 года был заместителем главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике. Ранее он занимался вопросами семейной политики и социальных программ, а также работал учителем физики и директором школы № 21. Имеет звание заслуженного тренера России и награжден знаком «Почетный работник общего образования».

Ирина Пичурина