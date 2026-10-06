Павел Крашенинников презентовал в УрГЮУ книгу о перестройке

В Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) имени Яковлева в Екатеринбурге прошла презентация новой книги председателя комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павла Крашенинникова «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право 1985-1991».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация книги Павла Крашенинникова «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право 1985-1991» Фото: Пресс-служба УрГЮУ Презентация книги Павла Крашенинникова «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право 1985-1991» Фото: Пресс-служба УрГЮУ Следующая фотография 1 / 2 Презентация книги Павла Крашенинникова «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право 1985-1991» Фото: Пресс-служба УрГЮУ Презентация книги Павла Крашенинникова «Оптимистическая трагедия перестройки. Государство и право 1985-1991» Фото: Пресс-служба УрГЮУ

«Период перестройки я описываю с точки зрения причин происходящих политических процессов, мотивов принятия решения. При этом много внимания уделяю вопросам, связанных с изменением собственности. Показываю, какое влияние на это имел криминалитет и власть»,— цитирует господина Крашенинникова медиацентр УрГЮУ.

Среди почетных гостей на презентации присутствовали председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, председатель Арбитражного суда Уральского округа Константин Беляев, уполномоченный по защите прав человека в регионе Татьяна Мерзлякова, областной бизнес-омбудсмен Елена Артюх, начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин и другие.

Книга стала десятой по счету в авторской серии Павла Крашенинникова «От первого лица. История нашей страны».

Павел Крашенинников в 1991 году окончил Свердловский юридический институт (сейчас — УрГЮУ). В 1990-е годы был министром юстиции РФ, с 1999 года избирается депутатом Государственной думы. Принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ, разрабатывал поправки в Конституцию. Является автором более 70 научных работ, а также цикла посвященного истории государства и права. Среди его последних работ: «Государство против революции (1923–1938)», «На пути к сверхдержаве: государство и право во времена войны и мира (1939–1953)», «Наследники или ренегаты: государство и право "оттепели" (1953–1964)».

Елена Медведева