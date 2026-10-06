Акции МГКЛ выросли на 9,4% на новостях о решении гендиректора увеличить долю в компании

Составлено ИИ-Ассистентъ

Если доля Алексея Лазутина достигнет заявленного уровня в 29%, его пакет будет существенно больше долей других крупных акционеров, раскрытых в июле 2024 года: у Игоря Романова было 17,75%, у ООО «Команда МГЛК» — 13,07%. Это заметно усилит личное влияние гендиректора на компанию, хотя конкретная конфигурация остальных пакетов после сделки не раскрыта.

Решение происходит на фоне пересмотра стратегии МГКЛ, предусматривающей включение банка в периметр группы. Такой актив должен дать доступ к депозитному фондированию, расширить набор финансовых продуктов и позволить объединить клиентские базы ломбарда и банка; отдельно группа рассчитывает развивать сеть обменников инвестиционных драгоценных металлов.

У этой конструкции есть ограничение: ужесточение требований ЦБ к капиталу, ликвидности и кредитованию способно увеличить расходы банка и сдержать его кредитный потенциал, из-за чего быстрая окупаемость приобретения не гарантирована.