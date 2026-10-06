Акции МГКЛ выросли на 9,4% на новостях о решении гендиректора увеличить долю в компании
Акции МГКЛ отреагировали на решение гендиректора увеличить долю в компании
Акции ПАО «МГКЛ» (материнская группа «Мосгорломбарда») на торгах 6 октября подскочили на 9,4% — до 2,115 руб. за штуку. По состоянию на 10:18 котировки компании скорректировались на отметке 2,04 руб. за бумагу (+5,66%).
Так акции МГКЛ отреагировали на решение гендиректора Алексея Лазутина увеличить свою долю в компании с 12,7% до 29%. Приобрести бумаги планируется в рамках внебиржевых сделок.
Если доля Алексея Лазутина достигнет заявленного уровня в 29%, его пакет будет существенно больше долей других крупных акционеров, раскрытых в июле 2024 года: у Игоря Романова было 17,75%, у ООО «Команда МГЛК» — 13,07%. Это заметно усилит личное влияние гендиректора на компанию, хотя конкретная конфигурация остальных пакетов после сделки не раскрыта.
Решение происходит на фоне пересмотра стратегии МГКЛ, предусматривающей включение банка в периметр группы. Такой актив должен дать доступ к депозитному фондированию, расширить набор финансовых продуктов и позволить объединить клиентские базы ломбарда и банка; отдельно группа рассчитывает развивать сеть обменников инвестиционных драгоценных металлов.
У этой конструкции есть ограничение: ужесточение требований ЦБ к капиталу, ликвидности и кредитованию способно увеличить расходы банка и сдержать его кредитный потенциал, из-за чего быстрая окупаемость приобретения не гарантирована.