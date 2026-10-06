Экс-замглавы мэрии Ревды будут судить за взятки на 600 тыс. рублей

Городской суд Ревды рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Экс-заммэра обвиняется в получении взяток на 600 тыс. руб. (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в период с января по октябрь 2024 года обвиняемая через посредников получала взятки за общее покровительство по службе. Чиновница должна была передавать информацию о необремененных земельных участках, чтобы взяткодатели могли в приоритетном порядке подавать в администрацию заявления об их предоставлении, а мэрия рассматривала заявки в их пользу. Деньги также передавались за нарушение процедуры предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, выразившееся в непроведении аукциона по продаже участков.

За это чиновница давала подчиненным заведомо незаконные указания о принятии документов от взяткодателей и подготовке постановлений о предварительном согласовании. В результате муниципальные участки были переданы в собственность взяткодателей и их родственников.

Обвиняемая частично признала свою вину. Уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей выделены в отдельное производство и также направлены на рассмотрение в Ревдинский городской суд.

Ирина Пичурина