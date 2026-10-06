В Екатеринбурге завершают обновление стационара противоопухолевой терапии

В Свердловском областном онкологическом диспансере стартовала финальная стадия модернизации дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. После обновления второго крыла площадью 450 кв. м вместимость медучреждения возрастет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В августе губернатор Денис Паслер совместно с зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко запустил первый этап ремонта, в ходе которого на тот момент оборудовали 13 палат. «До декабря будут оборудованы еще 14 комфортных палат, процедурный кабинет, зона отдыха для сопровождающих. Отделение обновляем при участии Фонда святой Екатерины и группы компаний "Сима-Ленд",— сказал глава региона.

В результате проведенных работ количество койко-мест увеличится с 47 до 93, а годовой объем курсов лекарственной терапии вырастет с 8 тыс. до 10 тыс. Строительные бригады уже завершили демонтаж инженерных сетей и приступили к отделке холла, палат и других помещений. Дизайн-концепция отделения ориентирована на создание условий для эмоционального комфорта пациентов и их мотивации к лечению.

В настоящее время в Свердловской области функционируют 18 центров амбулаторной онкологической помощи, а также референсные центры лучевой и морфологической диагностики.

Ирина Пичурина