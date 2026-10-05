Четыре структуры воронежской «Эконивы» поручились по кредитам пятой на 690 млн

Четыре структуры воронежской ГК «Эконива» — ООО «Эконива», ООО «Эконива-Семена», ООО «Ока Молоко» и ООО «Калужская Нива» — 2 октября подписали с Россельхозбанком (РСХБ) договоры поручительства. Эти соглашения обеспечивают два кредитных договора еще одной структуры ГК — ООО «Сибирская Нива», заключенных 4 сентября. Общий лимит обязательств составляет 690,8 млн руб., следует из данных сервера раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Срок действия поручительств — до 3 сентября 2030 года. Общий объем взаимосвязанных сделок, по которым выступают поручителями структуры холдинга, варьируется от 56,65 млрд до 71,98 млрд руб., что составляет 26,5% от консолидированных активов компании. Стоимость всей ГК оценивается в 271,6 млрд руб.

В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что пять структур ГК «Эконива» Штефана Дюрра поручились перед РСХБ по кредитной линии ООО «Экониваагро» на 463 млн руб. Еще четыре «дочки» группы предоставили РСХБ гарантии по займам также входящего в ГК ООО «Северная нива» с лимитом до 300 млн руб.

В марте 2026 года «ЭкоНива» привлекала в Россельхозбанке кредит на 7 млрд руб. Тогда общий объем взаимосвязанных сделок достигал 58,4 млрд руб. (22,78% стоимости всей группы компаний).

Егор Якимов