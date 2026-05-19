Суд поддержал встречный иск курских властей к СХТ по школе на Полевой

Арбитражный суд Курской области отказал в удовлетворении требований АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) Игоря Шахова к комитету городского хозяйства облцентра об оплате работ по строительству школы на улице Полевой с применением повышающего коэффициента-дефлятора. При этом судом частично удовлетворен встречный иск комитета о возврате неотработанного подрядчиком аванса на сумму более 38 млн руб. Об этом 19 мая сообщил мэр Курска Евгений Маслов в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Курской области поддержала нашу позицию в суде. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано сторонами. Уверен, правда на нашей стороне. Мы действовали открыто, в интересах города и его жителей»,— заявил господин Маслов.

В картотеке решение суда, принятое 18 мая, пока не опубликовано. Однако есть информация, что СХТ требовал взыскать с заказчика задолженность в размере 57,2 млн руб. — с учетом уточнения. Муниципалитет во встречном иске настаивал на возвращении 87 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в августе прошлого года губернатор (тогда еще врио) Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства поручил передать школу на улице Полевой на баланс регионального министерства строительства. На тот момент, по словам главы региона, объект был готов только на 15%. С СХТ заключили контракт за 622,9 млн руб. осенью 2020-го. По условиям соглашения подрядчик должен был построить школу на 550 мест к 1 сентября 2024-го. По данным ЕИС «Закупки», контракт с СХТ расторгли в октябре 2024-го из-за нарушения сроков исполнения. При этом иск к комитету городского хозяйства компания подала еще в июле того года.

По данным Rusprofile, ООО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировали в Курске в 2006 году, а в 2023-м организационно-правовая форма сменилась на АО. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем выступает Евгений Шахов, который с 30 марта 2026-го также является генеральным директором предприятия. Судя по бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье», организация завершила 2024 год с выручкой 1,6 млрд руб. и чистой прибылью 65,1 млн руб. Данных за 2025 год не опубликовано. За все время с ООО и АО СХТ заключили более 30 госконтрактов на общую сумму около 32 млрд руб. Стоимость части из них могла значительно вырасти в процессе работ.

В середине апреля 2026-го также стало известно, что в Арбитражный суд Курской области поступил иск управления капитального строительства региона СХТ на 3,71 млрд руб. Иск касается заключенного в 2022 году контракта на строительство многопрофильной областной детской клинической больницы.

