На матч сборных России и Нигерии в Нижнем Новгороде продано 37 тыс. билетов

На товарищеский матч между сборными России и Нигерии, который состоится 6 октября, реализовано более 37 тыс. билетов, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Матч пройдет на 45-тысячном стадионе «Совкомбанк Арена» на Стрелке, начало в 19:00.

Результат игры учитывается в рейтинге Международной федерации футбола. Сборная Нигерии занимает в нем 31-ю позицию, России — 36-ю. К новой игре с одной из лучших команд африканского континента российская сборная подходит после побед над Ираном со счетом 2:0 и Намибией со счетом 6:0.

Как писал «Ъ-Приволжье», в день проведения матча в Нижнем Новгороде сократят интервал движения поездов метро, чтобы болельщикам было удобнее добираться до стадиона и обратно.

Людмила Аристова