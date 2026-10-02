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Работу нижегородского метро изменят ради футбольного матча 6 октября

Интервал движения метро в Нижнем Новгороде сократят в день проведения футбольного матча 6 октября, сообщили в МП «Нижегородское метро». В этот день на 45-тысячном стадионе на Стрелке пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Для прибытия зрителей поезда метро до станции «Стрелка» Сормовско-Мещерской линии будут ходить чаще в период с 16:00 до 19:00, для убытия зрителей с 21:00 до 23:00 интервал движения по Сормовско-Мещерской линии сократят до пяти минут, по Автозаводской линии — до семи минут.

Галина Шамберина