«Россети Тюмень» подключили к электросетям 36 станций сотовой связи в Тюменской области

С начала года «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 36 базовых станций сотовой связи в Тюменской области, что позволило улучшить качество звонков и высокоскоростного мобильного интернета для жителей сел и деревень 13 муниципальных округов.

Чтобы обеспечить работу телекоммуникационного оборудования, системообразующая электросетевая компания выдала суммарно свыше 430 кВт мощности. В ходе работ энергетики построили 16 новых участков воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 600 метров. В селе Омутинское для подключения станции связи одного из крупнейших мобильных операторов УрФО энергетики установили столбовую трансформаторную подстанцию. Параметры качества и объема передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета, которые передают данные дистанционно.

«Россети Тюмень» способствуют повышению качества жизни в отдаленных населенных пунктах. Стабильный мобильный интернет делает доступнее важные онлайн-сервисы – от электронных государственных услуг до дистанционного онлайн-образования и предпринимательства.

АО «Россети Тюмень»