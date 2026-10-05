Башпотребсоюз оштрафовали на 200 тысяч рублей за обрушение общежития

Башкирскому республиканскому союзу потребительских обществ (Башпотребсоюз) назначили штраф в размере 200 тыс. руб. за обрушение части общежития на Коммунистической улице в центре Уфы. Об этом в интервью Ufa1 рассказал заместитель начальника Башкультнаследия Айнур Муслюмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров Фото: Идэль Гумеров

С 2017 года общежитие Башкирского кооперативного техникума, построенное в эпоху «советского неоклассицизма», является выявленным объектом культурного наследия. В 2024 году здание признано аварийным и расселено.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце июля прошлого года обвалилась часть стены четырехэтажного здания. Повреждения получили карниз над первым этажом и крыша. По факту происшествия прокуратура Башкирии и следственный отдел управления СКР по Башкирии начали проверку.

По словам господина Муслюмова, уголовное дело не было возбуждено из-за отсутствия состава преступления. Административное разбирательство завершилось штрафом для собственника. Этим летом собственник выставил общежитие на продажу за 100 млн руб. Айнур Муслюмов заявил Ufa1, что здание мог купить некий крупный застройщик.

Идэль Гумеров