Памятник передадут из рук в руки

Владелец частично обрушенного здания бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума в Уфе спустя несколько месяцев после покупки выставил его на продажу. За четырехэтажный объект культурного наследия регионального значения площадью 1,8 тыс. кв. м и земельный участок под ним просят около 100 млн руб. В 2025 году часть стены фасадной части здания обрушилась и пока не отремонтирована. Эксперты рынка недвижимости и охраны памятников архитектуры полагают, что объект вполне может генерировать прибыль, а схожие по параметрам здания в историческом центре Уфы продаются в два-три раза дороже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание-памятник в центре Уфы могут продать с торгов за 100 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Здание-памятник в центре Уфы могут продать с торгов за 100 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Здание бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума на Коммунистической улице в Уфе хотят продать минимум за 99,9 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на стайте Российского аукционного дома, который выступает агентом по продаже объекта.

Как указано в объявлении, на продажу выставлен «объект культурного наследия с большим потенциалом». Общая площадь четырехэтажного здания 1950-х годов постройки, выполненного в стиле советского неоклассицизма — 1,8 тыс. кв. м, а земельного участка под ним — 1,3 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования участка — общежития.

Принимать заявки от потенциальных покупателей перестанут в 22:00 31 июля. Сами торги запланированы на 4 августа.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Общежитие кооперативного техникума» с октября 2025 года. Предметом государственной охраны памятника являются конструктивные и декоративные элементы — кирпичные стены, железобетонные перекрытия, балконные плиты, металлическая кровля, композиция фасадов, межэтажные и подоконные карнизы и плитка на первом этаже.

Покупатель, указано в аукционной документации, обязан сохранять здание-памятник.

В презентации к лоту перечислены возможные варианты использования здания: камерный бутик-отель, апарт-отель, офисы для компаний, музей. «На первых этажах, где проще организовать отдельные потоки посетителей, логично разместить коммерческие помещения – например, кафе, галерею, сувенирный магазин или коворкинг. Верхние этажи подойдут для образовательных или административных функций. Такая схема повышает экономическую устойчивость проекта за счет диверсификации доходов»,— отмечено в презентации.

Как ранее сообщал «Ъ», 30 июля 2025 года задняя стена здания обрушилась со второго по четвертый этаж. В инциденте тогда никто не пострадал — общежитие было расселено годом ранее. Обрушенная часть стены до сих пор не восстановлена. По оценкам специалистов, на это требуется около 5-10 млн руб.

В январе этого года Башпотребсоюз, которому принадлежало здание, выставил его на продажу. О заключении сделки не сообщалось, но, по данным «Ъ», объект был продан.

Председатель проектного центра башкирского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина согласна, что историческому зданию можно найти прибыльное применение. «С учетом того, что здание каменное, с просторной площадью, инвестор сможет привлечь льготное финансирование «Дом.РФ», внедренное для реставрации объектов культурного наследия с последующим приспособлением под современное использование»,— отметила госпожа Маулимшина. Начальная стоимость продажи здания по цене около 55 тыс. руб. за кв. м, по ее мнению, «адекватная, учитывая состояние объекта и предстоящие затраты».

«Шикарное место», — заявляет генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева. «В это здание идеально бы вписалось учебное заведение, так как у него, как минимум, отличная транспортная доступность»,— отметила она. Стоимость продажи, по мнению госпожи Андреевой, может быть чуть ниже предложенной.

«У объекта уникальное местоположение, близко к центральному перекрестку города. Экономические перспективы как инвестиционного объекта наглядно видны по соседнему объекту на Ленина, 26. Первые два уровня благодаря перепаду высоты имеют отдельные, независимые входы — сдаются как торговые помещения,— прокомментировала директор по развитию Центра коммерческой недвижимости Евгения Долганова. — Верхние этажи можно переформатировать в офисы, но перспективнее выглядит формат гостиницы или апартаментов. Вузы рядом, поэтому спрос будет».

Восстановление здания, по ее мнению, потребует больше времени, чем обычно, учитывая охранный статус объекта. «Аналогичные объекты в готовом состоянии в центре Уфы площадью порядка 2 тыс. кв. м можно приобрести в районе 180-230 млн рублей со средним качеством ремонта и до 300 млн — если объект более современный»,— добавила Евгения Долганова.

Булат Баширов