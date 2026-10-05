Курский «Стройкомфорт ИБ» снова не смог взыскать 136 млн с корпорации развития

Арбитражный суд Курской области возвратил местному подрядчику соцобъектов ООО «Стройкомфорт ИБ» (собственники — Нина Бирюкова, Лариса Глушкова и Татьяна Пестрецова) второй иск к ликвидируемому на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области». Сумма требований, как и в прошлый раз, составляла 135,7 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В конце мая «Стройкомфорт ИБ» подал в региональный арбитраж иск к корпорации на 1,35 млрд руб. Впоследствии сумма была скорректирована до 135,7 млн руб. Суд отказался рассматривать заявление из-за неуплаты госпошлины и не стал предоставлять компании соответствующую отсрочку.

На этот раз «Стройкомфорт» не устранил допущенные при подаче иска нарушения в срок, который сначала был установлен до 31 августа, а после продлен до 30 сентября. «Суд располагает доказательствами того, что у истца имелся достаточный срок для устранения указанных в определении обстоятельств, которые послужили основанием для оставления искового заявления без движения. Информация от истца об иных объективных препятствиях... не поступала, ходатайств о продлении сроков для устранения нарушений... не заявлено»,— поясняется в определении регионального арбитража.

Летом Арбитражный суд Курской области приостановил рассмотрение иска областного учреждения «Управление капитального строительства Курской области» (УКС) о взыскании со «Стройкомфорта» 114 млн руб. Решение было связано с назначением строительно-технической экспертизы. В сумму требований УКС входит неосновательное обогащение на 78,4 млн руб., пени за просрочку исполнения обязательств в 34,6 млн руб. и штраф в 1 млн руб. В рамках дела стройфирма заявила встречный иск о взыскании задолженности по госконтракту в 57,8 млн руб.

Алина Морозова