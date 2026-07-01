Иск курских властей на 114 млн рублей «завис» из-за экспертизы

Арбитражный суд Курской области приостановил производство по иску регионального управления капитального строительства (УКС) к местной стройфирме ООО «Стройкомфорт ИБ» Нины Бирюковой, Ларисы Глушковой и Татьяны Пестрецовой. По делу назначена строительно-техническая экспертиза. Информация появилась в картотеке. Сумма требований по иску составляет 113,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эксперты должны определить стоимость качественно выполненных работ по контракту между УКС и ООО «Стройкомфорт ИБ», а также установить, соответствуют ли работы условиям проектно-сметной документации и требованиям действующего законодательства.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», информация об иске УКС к ООО «Стройкомфорт ИБ» появилась в начале этого года. А в конце июля 2025-го курский губернатор Александр Хинштейн раскритиковал глав Железногорского и Октябрьского районов за долгий ремонт школ. Победителем торгов на капремонт железногорской средней школы №7 стало ООО «Стройкомфорт ИБ». Компания должна была завершить работы до 1 декабря 2025-го.

Денис Данилов