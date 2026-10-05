УТПП создала комиссию по цифровизации и ИИ в промышленности

Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) создала комиссию по цифровой трансформации и технологиям искусственного интеллекта в промышленности, сообщили в пресс-службе палаты. Объединение возглавил заместитель генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Олег Мошкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УТПП Фото: пресс-служба УТПП

Основная задача объединения заключается в содействии компаниям реального сектора экономики при интеграции ИИ и цифровизации в благоприятных условиях на территории региона и за его пределами. Комиссия выступит в роли экспертной площадки и интегратора, координируя взаимодействие между бизнесом, органами власти, институтами развития и технологическими лидерами для создания благоприятной среды для высокотехнологичных проектов. В состав нового органа вошли ректор УрФУ Илья Обабков, министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов, директор департамента технопарка «Сколково» Ольга Сломинская и другие.

Глава УТПП Андрей Беседин назвал создание комиссии логичным продолжением многолетней работы палаты в сфере цифровизации. «Задачи новой комиссии станут мощным дополнением и усилением нашей работы, выводя ее на новый стратегический уровень. Отдельно хочу отметить статусный состав комиссии. Практическая экспертиза технологических лидеров, науки и институтов развития позволит нам вырабатывать решения, имеющие реальную ценность для уральской и российской промышленности»,— сказал он.

Первым мероприятием комиссии станет конференция «ИИ — драйвер эффективности бизнеса и производительности предприятий Свердловской области», запланированная на 14 октября в «Точке кипения». Эксперты Сколковского института науки и технологий расскажут о применении мультиагентных систем и инженерных инструментов ИИ для повышения эффективности производственных процессов предприятий Свердловской области.

Ирина Пичурина