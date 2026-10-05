Снегопад в Свердловской области вызвал проблемы с электроснабжением

В Свердловской области непогода вызвала проблемы с электроснабжением. Причинами локальных технологических нарушений на энергообъектах региона стали налипание снега на провода, падение деревьев на ЛЭП из-за пределов охранных зон и обрывы проводов, сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Россети Урал» Фото: пресс-служба компании «Россети Урал»

Повреждения вызвали прошедший ночью мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Сегодня 38 бригад энергетиков занимаются поиском мест повреждений и их ликвидацией, среди них — 80 специалистов и около 40 единиц спецтехники. Работа осложнена сложными условиями для проезда транспорта из-за поваленных деревьев.

Свердловский филиал компании «Россети Урал» переведен на особый режим работы. «Энергетики прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. По возможности специалисты переводят потребителей на резервные схемы, также применены 14 резервных источников подачи электроэнергии»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина