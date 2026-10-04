ХК «Автомобилист» всухую проиграл «Амуру» в домашнем матче

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Гости открыли счет на 40-й минуте — шайбу забросил нападающий «Амура» Кирилл Пилипенко. На 44-й минуте, форвард хабаровчан Алексей Кручинин удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет на 57-й минуте установил защитник «Амура» Рауль Акмальдинов, забросивший шайбу в пустые ворота.

После 12 матчей «Автомобилист» набрал 12 очков и занял шестое место в Восточной конференции. «Амур» с 11 очками поднялся на седьмое место.

В следующем матче «Автомобилист» 6 октября на домашнем льду примет омский «Авангард».

Полина Бабинцева