ЕЦБ ужесточается

Европейский центральный банк во второй раз в этом году повысил процентные ставки — на 0,25 базисного пункта. Ставка по депозитам с 16 сентября составит 2,5%. Регулятор пытается сдержать вызванный удорожанием энергоресурсов рост потребительских цен в еврозоне. Вернуть инфляцию к целевым 2% одной жесткой денежно-кредитной политикой пока не удается — по словам главы регулятора Кристин Лагард, Европе нужны также структурные реформы, в частности снижение барьеров для торговли и инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Annegret Hilse / Reuters Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Фото: Annegret Hilse / Reuters

ЕЦБ на заседании 10 сентября принял решение повысить ставку по депозитам на 25 базисных пунктов — до 2,5% годовых. Ставка по операциям рефинансирования вырастет до 2,65%, маржинальная ставка — до 2,9%. Решение об увеличении всех трех основных ставок вступит в силу 16 сентября. Это уже второе их повышение в этом году (первое было в июне).

Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику на фоне усиления инфляции в еврозоне — рост цен в августе ускорился до 3,3% год к году с 2,9% в июле. Нынешний всплеск в значительной степени связан с энергетическим шоком — энергоносители подорожали в августе на 14,3% в годовом выражении после 10,3% месяцем ранее.

На протяжении 2025 года инфляция в еврозоне в среднем удерживалась вблизи 2% — ее целевого уровня. Рост цен стал ускоряться с началом конфликта на Ближнем Востоке. «Как ожидается, инфляция будет оставаться значительно выше целевого уровня в течение продолжительного периода,— заявила после заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард.— Сегодняшнее решение подтверждает нашу приверженность проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на уровне нашей цели в 2% в среднесрочной перспективе».

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В ЕЦБ ожидают, что инфляция поднимется до 3,6% в четвертом квартале 2006-го, затем снизится до 2,5% во втором квартале 2027 года и после этого начнет постепенно замедляться до целевых 2%. По прогнозу регулятора, ВВП еврозоны вырастет на 0,9% в 2026 году, на 1,4% в 2027 году и на 1,5% в 2028 году.

Сейчас же инфляция и высокие ставки по депозитам уже начали ограничивать потребительскую активность в еврозоне. Объем розничных продаж в июле сократился на 0,6% по сравнению с июнем. Высокое ценовое давление сказывается и на промышленности — промпроизводство в еврозоне в июне выросло лишь на 0,1% год к году, а по сравнению с маем не изменилось. При этом отрасль пока не ушла в отрицательную зону, чему способствуют растущие расходы европейских правительств на оборону и инфраструктуру.

Динамика заработных плат, как отметила госпожа Лагард, пока не демонстрирует существенной реакции на энергетический шок. Оплата труда на одного работника выросла во втором квартале на 3,3% в годовом выражении против 3,5% в первом.

ЕЦБ опасается сценария, при котором работники потребуют повышения зарплат из-за роста цен, а компании перенесут дополнительные расходы на потребителей.

В ЕЦБ считают, что для экономического роста в еврозоне недостаточно борьбы с инфляцией и грамотно выстроенной денежно-кредитной политики — необходимы и структурные реформы. Прежде всего, по словам главы регулятора, следует упростить правила на едином рынке ЕС, чтобы облегчить компаниям работу в разных странах региона и сократить барьеры для торговли и инвестиций.

Мариета Манукян