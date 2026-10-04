Клуб молодых промышленников поддержал премию «Коммерсантъ года — 2026»
Клуб молодых промышленников официально выступил партнером премии «Коммерсантъ года — 2026». Прием заявок на участие в проекте стартовал 7 сентября.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Клуб поддерживает специальную номинацию «Молодой Коммерсантъ». Она призвана отметить предпринимателей нового поколения, чьи проекты и управленческие решения становятся ориентиром для делового сообщества.
«Молодой Коммерсантъ — это определение не столько возраста, сколько способа мышления. Это предприниматель, который не боится перемен, умеет принимать решения в условиях неопределенности и понимает ответственность перед командой, партнёрами и обществом. Именно таких деловых лидеров нового поколения мы хотим представить и поддержать в рамках премии»,— подчеркнул Антон Батаков, основатель и руководитель ГК ANT-GROUP, руководитель Свердловского отделения Клуба молодых промышленников.
Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года. Оставить заявку можно на сайте коммерсантъгода.рф до 5 октября.
В этом году премию вручают в семи номинациях:
- «Пищевое производство и сельское хозяйство»;
- «Обрабатывающее производство»;
- «Строительство и проектирование»;
- «Торговля»;
- «Услуги»;
- «Молодой Коммерсантъ»;
- «Инвестиционный прорыв».
Информационную поддержку проекту оказывают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), объединение «Опора России» и другие бизнес-сообщества. Партнерами также выступают официальный дилер Lucky Motors и «Цифра брокер».
Победителей оргкомитет определит на основании данных сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус». Торжественное награждение состоится 21 октября в «Синара Центре».