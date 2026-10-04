Клуб молодых промышленников поддержал премию «Коммерсантъ года — 2026»

Клуб молодых промышленников официально выступил партнером премии «Коммерсантъ года — 2026». Прием заявок на участие в проекте стартовал 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Клуб поддерживает специальную номинацию «Молодой Коммерсантъ». Она призвана отметить предпринимателей нового поколения, чьи проекты и управленческие решения становятся ориентиром для делового сообщества.

«Молодой Коммерсантъ — это определение не столько возраста, сколько способа мышления. Это предприниматель, который не боится перемен, умеет принимать решения в условиях неопределенности и понимает ответственность перед командой, партнёрами и обществом. Именно таких деловых лидеров нового поколения мы хотим представить и поддержать в рамках премии»,— подчеркнул Антон Батаков, основатель и руководитель ГК ANT-GROUP, руководитель Свердловского отделения Клуба молодых промышленников.

Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, продемонстрировавшие положительную динамику выручки по итогам 2025 года. Оставить заявку можно на сайте коммерсантъгода.рф до 5 октября.

В этом году премию вручают в семи номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Молодой Коммерсантъ»;

«Инвестиционный прорыв».

Информационную поддержку проекту оказывают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), объединение «Опора России» и другие бизнес-сообщества. Партнерами также выступают официальный дилер Lucky Motors и «Цифра брокер».

Победителей оргкомитет определит на основании данных сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус». Торжественное награждение состоится 21 октября в «Синара Центре».