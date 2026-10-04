В Свердловской области выпустили на волю филинов редчайшего вида

Трех представителей редчайшего вида филинов выпустили на волю на территории Режевского заказника, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. По данным ведомства, птенцов отлучили от родителей в возрасте 55–70 дней, когда они уже уверенно подлетали и могли самостоятельно питаться, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В департаменте пояснили, что три птенца жили в специальных вольерах, недоступных для посетителей особо охраняемой природной территории. В течение месяца специалисты заказника усложняли птицам задачи, чтобы стимулировать развитие природных инстинктов: от готового корма их перевели к добыче пищи с минимальными усилиями.

«Молодые филины, выращенные с особой заботой для последующего выпуска в природу, успешно прошли адаптацию в вольере. Они освоили навыки самостоятельной добычи пищи, научились ориентироваться в пространстве и избегать опасностей, и теперь полностью готовы к жизни в диких условиях»,— заверил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

По данным властей, аналогичный проект был реализован и в природном парке «Бажовские места» в 2025 году. «Тогда три птенца успешно прошли полный цикл адаптации и были выпущены в сентябре. Данные мониторинга подтвердили их успешную интеграцию в экосистему, что позволило минприроды масштабировать программу на новую особо охраняемую природную территорию»,— отметили в департаменте информполитики.

Василий Алексеев