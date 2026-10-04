Водитель Lada погиб от удара на высокой скорости об стену под Сухим Логом

Автомобиль Lada Priora на высокой скорости вылетел с проезжей части и врезался в кирпичную постройку на 37-м км дороги Сухой Лог — Камышлов, сообщили в пресс-службе ГУ ГБИДД по Свердловской области. По данным ведомства, 53-летний водитель скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы установили, что погибший имел 32-летний стаж вождения и ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. «Точная причина аварии, включая состояние водителя, будет установлена в ходе назначенной экспертизы»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев