В Бурятии застрелили более 300 медведей из-за угрозы людям

В Бурятии застрелили 331 медведя, представлявшего угрозу жизни и здоровью людей. К защите населенных пунктов региона от хищников привлечен 81 специалист, сообщила пресс-служба Бурприроднадзора.

Ежедневно ведомство получает от 15 до 20 сообщений о медведях, приблизившихся к населенным пунктам. Госинспекторы и охотники выезжают по адресу заявителей и обследуют территорию. «Бригады отрабатывают каждое сообщение о выходе. При наличии угрозы жизни и здоровью людей принимается решение о регулировании особей. Особое внимание уделяется тем местностям, где фиксируются неоднократные выходы»,— указывают в Бурприроднадзоре.

Со 2 октября бригады обследовали окрестности восьми муниципалитетов. Медведей застрелили в местности Халзан Закаменского района, вблизи сел Тохой Селенгинского района, Ара-Киреть Бичурского района, Горячинск и Гремячинск Прибайкальского района, а также в Кабанском районе — там действует 11 решений «о регулировании».

По данным Минприроды, в 2026 году в России обитает 307,9 тыс. медведей. Основная их популяция рассредоточена в Красноярском и Хабаровском краях (по 26 тыс. в каждом), на Камчатке (24,2 тыс.) и в Иркутской области (22,4 тыс.). Во всех этих регионах, а также на Алтае, в Бурятии, Кемеровской и Новгородской областях с августа фиксируются нападения животных на людей. В ведомстве рост таких инцидентов связывают с ростом популяции зверей и неурожаем корнеплодов в лесах.

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