Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Пекине

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Пекине. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

Соперник Даниила Медведева в четвертьфинале определится по итогам встречи Франсиско Черундоло (Аргентина) и Якуба Меншика (Чехия).

Даниилу Медведеву 30 лет. Он занимает шестое место в рейтинге ATP. На его счету 24 титула под эгидой АТР в одиночном разряде. Шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, победил на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Яну-Леннарду Штруффу 36 лет. Он располагается на 59-й строчке мирового рейтинга. Выиграл один турнир ATP в одиночном разряде. В текущем сезоне дошел до четвертьфинала Wimbledon, что стало его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.