Анна Калинская снялась по ходу матча на турнире WTA 1000 в Пекине

Россиянка Анна Калинская не смогла завершить матч второго круга на турнире WTA категории 1000 в Пекине. Ее соперницей была китаянка Чжэн Циньвэнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Калинская

Фото: Achmad Ibrahim / AP Анна Калинская

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. На момент остановки матча счет был 6:7 (4:7), 6:4, 3:0 в пользу Чжэн Циньвэнь. В начале третьего сета Калинская взяла медицинский тайм-аут. Через два гейма она снялась с матча. Соперница Чжэн Циньвэнь в третьем раунде определится по итогам матча между Марией Боузковой (Чехия) и Кимберли Биррелл (Австралия).

Анне Калинской 27 лет. Она занимает 22-е место в рейтинге WTA. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2024) и Открытого чемпионата Франции (2026).

Чжэн Циньвэнь 23 года. Она располагается на 54-й позиции в мировом рейтинге. Она завоевала пять титулов WTA в одиночном разряде. В 2024 году дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.